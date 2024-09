Ayuso pide a Mañueco que no se reúna con Sánchez y Tudanca le advierte: "Madrid es el agujero negro que perjudica a Castilla y León"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves a los presidentes autonómicos del PP, entre ellos el de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que no se reúnan con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para no seguir "su estrategia de intentar comprar a las comunidades". "Esto no va de dinero, va de España. Es un Gobierno que malgasta el dinero de todos", ha afirmado en el inicio del curso parlamentario del Grupo Popular.

Ayuso ha asegurado que el presidente del Gobierno quiere "dividir" a las comunidades para "blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando" y "unir" la postura del PP y la del Gobierno para provocar que la figura del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, se "diluya". "Le pido a los presidentes que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montero, la reconocerán por ser la señora que, de tanto aplaudir, genera más energía eólica que todo el mundo", ha señalado.

Este mismo jueves, el líder de la oposición en Castilla y León, el socialista Luis Tudanca, le ha preguntado a Mañueco si va a hacer caso a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "o a los castellanos y leoneses". "Defender los intereses de Castilla y León es aceptar la condonación de la deuda para que tengamos más recursos y no hacer caso a la señora Ayuso porque Madrid es el verdadero agujero negro que perjudica a Castilla y León", ha dicho.