La Seminci vivirá el debut como director del actor catalán Eduard Fernández

La 69 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid estrena nueva sección llamada: Sección Cortometrajes. En ella se va a contar con un jurado propio que también formará parte de la Sección Oficial Internacional y la Sección Oficial de Cortometrajes Españoles. Todo ello se agrupa en un epígrafe denominado ‘La noche del corto español’.

Entre la selección, en la que se cuenta con 29 cortometrajes, se incluye uno de los estrenos mundiales El otro, un debut como director, del actor Eduard Fernández; Bad for a Moment, Mención Especial del Jurado del Festival de Cannes; O, del islandés Rúnar Rúnarsson; o Marion, producido por Cate Blanchett y Sienna Miller; Percebes, ganador del Festival de Annecy.

El feminismo, la masculinidad tóxica, el medioambiente, el turismo, las relaciones paternofiliales, la discapacidad, la maternidad, el estrés, la ludopatía y el alcoholismo, el colonialismo y la cultura indígena, la sexualidad, la política, el capitalismo salvaje, y los medios de comunicación, son algunos de los temas que cobran vida desde diferentes puntos de vista en los títulos de la Sección Oficial Internacional.

Seminci estrena títulos internacionales

Así, Seminci estrena en España títulos del Festival de Cannes, entre ellos destacan: On the Way, de cineasta kosovar Samir Karahoda; también Bad for a Moment, por el que el director portugués Daniel Soares logró una Mención Especial del Jurado. También, la Quincena de Cineastas se ha encargado de la programación de Immaculata, una producción alemana de Kim Lêa Sakkal, y My Senses Are All I Have to Offer, de la creadora portuguesa Isadora Neves Marques.

Además, Seminci ha seleccionado el cortometraje O, del islandés Rúnar Rúnarsson (Gorriones), que fue premiado a la Mejor Dirección de la 64 Seminci por Echo; Marion, de los británicos Joe Weiland y Finn Constantine, producido por las actrices Cate Blanchett y Sienna Miller. Spike Lee que figura como productor ejecutivo de Punter, del sudafricano Jason Adam Maselle, y llevado a la pantalla en el Festival de Locarno, de igual modo que 400 Cassettes, de la guionista y directora griega Thelyia Petraki, nominada a los Premios EFA en 2021.

En cuanto a las ficciones españolas, cuatro de ellas van a competir en esta sección: Lluna de sal, una producción de ESCAC que dirige Mariona Martínez; Nens, de Anna Martí Domingo con producción de Malmo Pictures y Nocturna Pictures (Suro); El cuento de una noche de verano, producido por Avalon, realizado por María Herrera y protagonizado por Nacho Sánchez (Mantícora); y El cambio de rueda, film de animación de Bego Aróstegui producido por Ferdydurke Films y El Gesto Cinematográfico.

La animación es uno de los platos fuertes que destacan en esta Sección Oficial, y que sus autores ya han sido premiados en Seminci con trabajos anteriores: Percebes, de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves, Premio Punto de Encuentro al Cortometraje Internacional en la 67 edición. También logró el Cristal de Annecy al Mejor Cortometraje y es precandidata al Oscar de la categoría; Le loup, producción canadiense que dirige Theodore Ushev, Espiga de Oro al Mejor Cortometraje en la 63 edición; Y, finalmente, Vegan Mayo, de la realizadora húngara Luca Tóth, y Pacific Vein, título de no ficción que dirige el alemán Ulu Braun.

De los cortos belgas creados con Inteligencia Artificial y enmarcados en la no ficción están: Baldilocks, de Marthe Peters, estrenado en el Festival de Berlín, y White Cloud, de Emmanuel Van der Auwera. La sección concluye con Vox Humana, del realizador filipino Don Josephus Raphael Eblahan, galardonado con el Gran Premio del Festival de Sundance.

Esta sección será la encargada de entregar una Espiga de Oro, y como novedad, suman dos espigas más de plata, a parte del Premio EFA al Mejor Cortometraje Europeo, que se propondrá para optar al premio de la European Film Academy. Así, la Seminci impartirá hasta 11.000 euros en metálico en esta competición.

Los cortos españoles de la noche

Bajo el nombre: 'La Noche del Corto Español' se mostrarán otros diez títulos, de los cuales ocho son estrenos mundiales. Destacan: El otro, dirigido y protagonizado por Eduard Fernández, que se estrena detrás de las cámaras; Fuiste París, con el que debuta Claudia Barral Magaz con Greta Fernández (La hija de un ladrón, Unicornios, Teresa) y Àlex Monner (La próxima piel, Mediterráneo). Y, De sucre, producción de Lastor Media (Polvo serán, El maestro que prometió el mar) y dirigida por Clàudia Cedó.

Nuevos trabajos como El Príncep, de Àlex Sardá y que protagoniza Enric Auquer (Quien a hierro mata, El maestro que prometió el mar) y Mona Martínez (Ana de día, Adiós); Además de Rafa Alberola, que estrena En la noche caminamos solos.

Berta, protagonizado por Nerea Barros (premio Goya a la mejor actriz revelación por La isla mínima) estrenada por Lucía Forner Segarra; Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique, con Nacho Sánchez (Mantícora) y Ángela Cervantes (Chavalas, La Maternal). A la que se suma una animación, Mater Benefacta, de Marc Riba y Anna Solanas, una pareja creativa que con muñecos llega a más de 1.500 selecciones en festivales de todo el mundo.

Finalmente, las piezas de no ficción que se añaden a la selección son: They Send Word, una pieza experimental dirigida por el español Mariano Schoendorff y Futuro, una producción hispano cubana que han dirigido Amanda Cots y Ángel Suárez Ávila

Esta Sección Oficial de Cortometrajes Españoles se encargará de otorgar un premio específico de 3.000 euros al realizador o realizadora ganador.