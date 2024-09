PSOE y Vox forzarán al PP a retratarse en el primer pleno de las Cortes con Mañueco en minoría

Las Cortes de Castilla y León se engalanan el próximo martes, 10 de septiembre, para celebrar el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, que se extenderá hasta el mes de diciembre. Una sesión plenaria que será la primera que se celebrará con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, gobernando en minoría, tras la salida de Vox del Ejecutivo de coalición que compartían en el mes de julio, y en la que el Partido Popular se verá en una compleja encrucijada.

Tanto su exsocio, Vox, como el principal partido de la oposición, el PSOE, tratarán de forzar a los populares a que se retraten y anticipen que línea política van a seguir durante estos meses y lo que quede de legislatura. Los de Juan García-Gallardo quieren comprobar si Mañueco tiene intención de hacer "políticas de izquierda" o si, por el contrario, sigue la senda del "sentido común", mientras que los de Luis Tudanca afrontan este primer pleno como una "prueba del algodón" y como la ocasión para Mañueco de demostrar que se ha desligado por completo de "la extrema derecha".

Un pleno en el que se aprobará la Ley del Blindaje de los Servicios Esenciales, con el voto favorable garantizado de los exsocios, PP y Vox, y en el que se debatirán iniciativas en materia de inmigración, de financiación autonómica y de vivienda, volviendo a resonar los ecos de la política nacional en la Cámara autonómica. Además, será la primera ocasión en lo que llevamos de legislatura en la que Vox haga preguntas al Gobierno, tras su paso a la oposición en el mes de julio.

Gavilanes: "Mano tendida a todos los grupos"

El nuevo flamante portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, se ha estrenado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces mostrando su "mano tendida" a todos los grupos presentes en la Cámara. "Vamos a velar siempre por los intereses de los castellanos y leoneses y si se presentan enmiendas se van a aprobar, siempre y cuando sean beneficiosas. Mano tendida a todos los grupos", ha afirmado.

Gavilanes ha defendido la Ley de Blindaje de los Servicios Públicos, que previsiblemente será aprobada en este pleno con el apoyo de Vox, y ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) denunciando el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya en materia de financiación, que ha calificado como "un robo a Castilla y León".

"Con este acuerdo se produce un beneficio a una comunidad autónoma en detrimento de los castellanos y leoneses, supone la quiebra absoluta del sistema de financiación autonómica y atenta contra la igualdad del resto de los españoles. Queremos que el PSOE se pronuncie, basta ya de palabras, es el momento que tiene Tudanca de decir si quiere a los castellanos y leoneses o si va a seguir las instrucciones de su amado líder Pedro Sánchez", ha señalado el nuevo portavoz.

Además, ha cargado contra la "ofensa" de la portavoz federal del PSOE, la burgalesa Esther Peña, al comparar la fiscalidad diferenciada para Cataluña con el "cupo independentista catalán". "El señor Tudanca calla, quien calla otorga y tiene que decir si está con Castilla y León o si sigue con Pedro Sánchez y su deriva", ha señalado.

Gavilanes se ha pronunciado también en materia de inmigración, asegurando que Castilla y León es "una tierra de acogida y solidaria" y cargando contra la "inacción" del Gobierno central. "Lo que es inexistente es una política migratoria a nivel nacional que es el competente, el presidente del Gobierno da bandazos, no existe una política migratoria y se ha multiplicado la entrada de inmigrantes de forma irregular. Es necesario un acuerdo", ha afirmado.

También ha cargado contra el "chantaje permanente" por parte de Sánchez al asegurar que va a condonar la deuda de todas las comunidades. "No se puede decir que va a dotar de mayores recursos a Cataluña y luego que va a velar por el resto de comunidades. Miente y chantajea a los ciudadanos y por ahí no vamos a pasar", ha señalado.

Y también se ha referido a la Ley de Concordia, después de que el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, asegurase que el PP ha aceptado incluir su toma de consideración en el pleno de dentro de tres semanas. "Hay que estudiar el procedimiento y se decidirá que leyes se van a llevar al próximo pleno", ha zanjado.

Tudanca: "Vamos a someter a la prueba de algodón al PP"

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que, en este primer pleno, someterán a la "prueba del algodón" al PP para ver "si esa ruptura de Vox con el PP tiene algo de ruptura del PP con Vox". "Mañueco es el mismo que cuando le ofrecí la colaboración generosa la rechazó y lejos de poner un cordón sanitario a Vox ha sido Vox el que le ha puesto un cordón sanitario. Vamos a ver si esa ruptura tiene algo de realidad", ha afirmado.

Tudanca ha anunciado que su Grupo presentará una interpelación en materia de inmigración para que el PP se retrate. "Esta tierra es de acogida, estamos hablando de humanidad, de niños y de niñas sin sus padres, que huyen de la guerra y del hambre, de gravísimas violaciones de derechos humanos en sus países y que nos piden un poco de humanidad. Vamos a ver si Mañueco es capaz de distanciarse de la extrema derecha", ha señalado.

Los socialistas presentarán también iniciativas en materia de despoblación, pidiendo el compromiso para que la Junta proceda a declarar Monte La Reina como Proyecto Regional y que se apruebe un plan integral específico de actuación que comprenda el conjunto de la provincia de Zamora. "Van a llegar cientos de familias y necesitamos aprovechar ese potencial y hacerles la vida más fácil. Necesitamos que en ese plan integral se contemplen medidas en materia de sanidad y educación", ha afirmado.

Tudanca ha criticado la Ley de Blindaje de los Servicios Públicos asegurando que lo único que hace es "convertir en ley un decreto". "Se hace una ley para impedirse a sí mismo recortar en los servicios públicos y no hay garantía de que no vaya a hacer lo que hizo con el decreto, que es incumplirlo. Ya había un decreto, ya ha sido incumplido y pretende hacer una maniobra publicitaria más", ha afirmado. El portavoz ha asegurado que los socialistas van a defender su proyecto. "Tiene que haber financiación, incentivos para los profesionales en las zonas de difícil cobertura y que se garantice la atención presencial en toda la red de Atención Primaria", ha señalado.

El portavoz se ha referido también a la iniciativa del PP sobre financiación autonómica y ha asegurado que los socialistas van a defender "los intereses de Castilla y León y la financiación que necesitan los castellanos y los leoneses". Además, ha preguntado a Mañueco si va a hacer caso a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que le ha pedido que no vaya a la reunión propuesta con Sánchez, o a los castellanos y leoneses. "Defender los intereses de Castilla y León es aceptar la condonación de la deuda para que tengamos más recursos y no hacer caso a la señora Ayuso porque Madrid es el verdadero agujero negro que perjudica a Castilla y León", ha dicho.

En lo que se refiere a los presupuestos autonómicos, ha denunciado que Mañueco "ahora quiere acuerdo y diálogo" después de haber rechazado "todas las enmiendas" de los socialistas en las anteriores cuentas. "Mi problema no es si pactar o no, es que nadie se puede fiar de sus pactos y de sus ofertas", ha afirmado.

Gallardo: "El PP tiene que decidir que quiere ser de mayor"

El portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, ha asegurado que se toman el primer pleno del nuevo curso político como una "prueba del algodón" para ver si el PP "quiere hacer políticas de izquierda, recuperar la Agenda 2030 y seguir colaborando con el efecto llamada a la inmigración ilegal".

En concreto, ha anunciado que han registrado cinco preguntas: una al presidente sobre los principios que van a guiar la actuación del Gobierno regional, a la vicepresidenta, Isabel Blanco, en materia de inmigración, otra al consejero de Cultura sobre los Bienes de Interés Cultural (BIC), otra a la nueva consejera de Agricultura sobre "si van a volver las políticas de asfixia a los ganaderos" y una al de Medio Ambiente para ver "si va a hacer algo para evitar la proliferación de parques eólicos y fotovoltaicos".

Además, ha presentado una PNL proponiendo un alivio en la carga fiscal a las familias en la adquisición de una vivienda. "Es una prioridad total, sin vivienda no hay proyecto de vida, se dificulta el arraigo, y consideramos que los políticos que han gobernado en las últimas décadas no han hecho sino tomar decisiones en la línea equivocada", ha afirmado. Una iniciativa que, entre otras medidas, contempla una bonificación del 100% de la cuota tributaria del Impuestos de Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Además, Vox llevará una interpelación en materia de empleo. "Tenemos la preocupación de que a la nueva consejera de Empleo la han recibido con vítores y aplausos en las sedes de UGT y CCOO. Tenemos serias sospechas de que el PP quiere volver a una política de arrollidamiento ante la izquierda", ha afirmado.

Gallardo ha anunciado también que Vox ha obtenido el compromiso del PP de que la toma de consideración de la Ley de Concordia se llevará al próximo pleno. "Nuestro deseo era que la toma en consideración fuese a este pleno pero hemos obtenido su compromiso de que se llevará la toma de consideración al siguiente pleno", ha afirmado, asegurando que no saben "que esperar" sobre el voto del PP cuando se produzca el debate de la medida. "Es un primer paso que hayan rechazado llevarlo al primer pleno y las dudas son por los silencios e incógnitas que ha lanzado el PP con respecto a si van a votar a favor", ha afirmado.

En relación al sentido del voto de Vox en los presupuesos de 2025, Gallardo ha afirmado que el PP "tiene que decidir que quiere ser de mayor". "Hasta ahora veníamos guiados por un pacto de Gobierno y ante los incumplimientos reiterados y sistemáticos del PP y a la ruptura del pacto hemos vuelto a la casilla de salida, a nuestro programa y a la Agenda España", ha señalado, asegurando, no obstante, que votarán a favor de la Ley de Blindaje de los Servicios Públicos, que PP y Vox pactaron antes de la ruptura del Ejecutivo de coalición.

Además, ha pedido al PP "coherencia" en materia de financiación autonómica. "Lo que no se puede es cuando uno está en la oposición criticar el sistema de financiación autonómica para no tocar absolutamente nada cuando está en el Gobierno. Ya está bien de que los votantes vayan a las urnas sin saber lo que sus representantes van a hacer en los gobiernos", ha señalado.

Gallardo ha asegurado también que la propuesta de cupo catalán demuestra "de forma irremediable el fracaso del Estado de las Autonomías". "Tanto el PP como el PSOE en las últimas décadas se han dedicado a alimentar el separatismo y nosotros pedimos recuperar la cordura, reducir la industria política y el gasto político y que el dinero se vuelva a destinar a las prioridades de los españoles", ha zanjado.

Igea: "Veremos si han cambiado las cosas o si todo sigue igual"

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha asegurado que en el próximo pleno "va a haber ocasión de ver si hay cambios o no los hay" tras la ruptura del Gobierno de coalición. En lo que se refiere a la Ley de Blindaje de los Servicios Públicos ha señalado que defenderá sus enmiendas y que espera que el PP le conteste. "Espero al menos una argumentación, hemos defendido que se ha de prestar la cartera entera de servicios de atención primaria, que se ha de controlar la calidad y espero que quienes no contestaron a las enmiendas, tanto PP como Vox, en esta ocasión si contesten. Si se aceptaran las enmiendas nuestro voto sería favorable y si no se aceptan será negativo", ha concretado.

Además, ha anunciado que va a preguntar al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, si va a aceptar, ahora que no forma parte de la disciplina de Vox, el cambio propuesto por la Asociación de Memoria Histórica del albergue juvenil Los Llanos de Béjar, por el nombre de Valentín Garrido, concejal de Izquierda Republicana que fue fusilado en 1937 por defender los principios de la República y la legalidad vigente. "Veremos si han cambiado las cosas o si en realidad todo sigue igual", ha zanjado.

Podemos no acudirá a la reunión con Mañueco y votará en contra de los presupuestos

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha anticipado que no acudirá a la reunión con Mañueco y que votará en contra de los presupuestos. "El ejemplo paradigmático de la hipocresía y la falsedad es Mañueco, yo casi me caigo de la silla cuando le escuché decir que iba a tender la mano a los grupos para sacar adelante los presupuestos", ha afirmado, recordando que no ha aceptado ninguna de sus 900 enmiendas esta legislatura.

Fernández ha asegurado que ese ofrecimiento de diálogo es "una absoluta mentira" y le ha dicho al presidente que "que con Podemos no cuente en absoluto para aprobar absolutamente nada". Además, se ha mostrado convencido de que estos presupuestos no se van a aprobar, que se irá a prórroga presupuestaria y que, seguramente, en 2025 haya elecciones autonómicas en la Comunidad.

Y ha rechazado acudir a la reunión propuesta por el presidente de la Junta a todos los grupos. "Entiendo que Mañueco es una persona ociosa, yo soy una persona ocupada y no voy a perder el tiempo en ir a blanquear a una persona que ha rechazado 900 enmiendas. Yo no voy a perder el tiempo yendo a una reunión con este señor. Quiere echar la culpa a la oposición del adelanto electoral que pretende en 2025", ha señalado.

El portavoz de Unidas Podemos ha anunciado, además, que va a preguntar si la Junta va a anular la declaración de BIC "del monumento fascista de la Pirámide de los Italianos". "Hace escasos meses el Gobierno de PP-Vox declaró BIC un monumento fascista algo que es miserable y vil y con la salida de Vox del Gobierno vamos a ver si el PP se retracta de esa decisión o si la mantiene. Yo estoy convencido de que no la va a anular porque en el PP son tan fascistas como Vox, no va a hacer nada y se mantendrá la vergüenza de tener un monumento fascista declarado como BIC", ha afirmado.

Fernández ha exigido también al PP que haga una moción de censura al alcalde de Vita tras cantar una canción "de apología de la pederastia y la violación". "No puede ser que este sujeto siga siendo alcalde de su pueblo. Por Ávila ya ha tendido la mano al PP y yo exijo a Mañueco que plantee una moción de censura hoy mismo para echar como alcalde a este impresentable", ha señalado.

También se ha referido a la iniciativa del PSOE en materia de inmigración, que ha anticipado que posiblemente votará a favor, pero ha denunciado que Pedro Sánchez está comprando el discurso a la derecha y la ultraderecha por hablar de deportaciones. "Está comprando el relato a PP y Vox y eso es inadmisible e inaceptable. Me parece una vergüenza, lo que hay que hacer en España es regularizar a casi un millón de personas que están en situación irregular, lo que no necesita este país son discursos racistas y xenófobos y a un presidente que compra el marco de la derecha y la extrema derecha", ha señalado.

Por último, en relación a la iniciativa sobre financiación del PP ha asegurado que Podemos va a reivindicar una financiación "acorde con las necesidades de Castilla y León". "Nuestra Comunidad debería recibir mayor financiación pero es de una hipocresía total que el PP traiga esta PNL. En el programa del PP en las elecciones catalanas de 2012, el punto número 2 dice que quiere una financiación singular para Cataluña, exactamente lo mismo que han firmado PSOE y ERC. Esto pone de manifiesto la falsedad total del PP, es de una hipocresía total, absoluta y vergonzosa", ha zanjado.