El primer campeonato de tortilla de patatas de Galicia se celebra este viernes: 18 participantes

Hace unas semanas se celebraba una nueva edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas, con triunfal resultado para Galicia, y este fin de semana tendrá lugar la primera edición del Campeonato de Galicia de este manjar.

Parece mentira que no se hubiese realizado ninguno hasta la fecha, pero así es. Mientras que Betanzos celebra desde hace casi veinte años su propio campeonato dentro de su Semana de la Tortilla, a nivel autonómico no se había realizado antes. Y no será por buenas tortillas.

Además, esta primera edición del Campeonato de Galicia ejercerá también de semifinal para el Campeonato de España del año que viene. Los restaurantes que se clasifiquen mejor en esta primera edición del campeonato gallego representarán a la comunidad en la siguiente edición del de España, que tendrá lugar en el evento Alicante Gastronómica a principios de octubre de 2025.

18 participantes de cada rincón de Galicia

El I Campeonato de Tortilla de Patatas de Galicia se celebra coincidiendo con la 25º Edición de la Feria de Turismo y Gastronomía Xantar, en Ourense, y tendrá lugar este viernes 25 de octubre por la tarde. 18 restaurantes de toda Galicia participarán en el torneo, entre ellos O Cabo, de A Coruña, flamante campeón de toda España.

¿Habrá algún otro restaurante de Galicia capaz de derrotar a O Cabo? Sin duda será un campeonato reñido, porque hay grandes representantes de toda la comunidad, entre ellos dos restaurantes de Betanzos y uno de Coirós, que dicen que es el verdadero lugar de origen de la receta de tortilla con huevo suelto.

Estos son los participantes del torneo:

Provincia de A Coruña

O Cabo (A Coruña)

Kutako (Betanzos)

Mesón O Progreso (Betanzos)

El Caserío de Tión (Coirós)

Ankha (Ferrol)

Zahara (Ferrol)

Villar 64 (Santiago de Compostela)

Provincia de Lugo

Vitato (Lugo)

La Tortilla Maravilla (Viveiro)

Provincia de Ourense

Pallabarro (Allariz)

Alborada (Ourense)

Demamaluís (Ourense)

Escher (Ourense)

Kaldi Coffee (Ourense)

Provincia de Pontevedra