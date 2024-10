César Hernández: "El gasto farmacéutico preocupa a Sanidad. Debemos saber la fuente de su crecimiento"

Cesar Hernández, director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia del Ministerio de Sanidad, ha valorado en el V Simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia cuál es la situación actual de las distintas legislaciones que desde el Ministerio pretenden poner en marcha en los próximos meses.

Una de las que más interés ha suscitado, como demuestran las alegaciones que han recibido, es el real decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias. "La idea es tenerlo publicado antes de final de año", ha revelado Hernández, aunque no ha concretado una fecha exacta. "Publicar una legislación es de lo más atractivo cuando te encuentras en un puesto como éste. Y cuando lo haces con una, puedes centrarte en otras".

Sanidad también anunció a principios de este año una reforma de la Ley de Garantías, aprobada en el año 2006. "El sector ha cambiado mucho desde entonces, y por ello merece la pena una revisión profunda", ha señalado Hernández al respecto. En este caso, su intención también es presentar el texto ante el Consejo de Ministros antes de que finalice el año.

15. César Hernández, director general de la Cartera Común de Servicios del SNS

Hay otras normas en las que queda aún más por avanzar, como sucede con la de precio y financiación de los medicamentos. Para principios de diciembre, esperan tener el trámite de consulta pública, con el que delimitar los aspectos que quieren reformar, y contar así con un texto articulado durante el primer trimestre del próximo año.

Con respecto a los copagos farmacéuticos, Hernández ha señalado la diferencia que existe mutualistas y no mutualistas: "Es un tema que está encima de la mesa, pero todavía no está decidido". Considera también que "todo el mundo es consciente de que el tramo intermedio es "tremendamente amplio". Por ello pretenden conseguir que las rentas más bajas no penalicen a los activos.

El director general de la Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia también ha valorado el incesante aumento del gasto farmacéutico. "Lo primero que tenemos que hacer es un análisis completo para averiguar cuál es la fuente de este crecimiento". Entiende, además, que "no es sostenible" un crecimiento de hasta dos dígitos.

Una de las fórmulas que ha propuesto ha sido la de frenar el acceso y poner más énfasis en el seguimiento, comprobando si las expectativas se van cumpliendo. Hernández cree que no descubre "nada nuevo" poniendo este planteamiento sobre la mesa: "Todos los países lo que buscan son mecanismos en los que, mediante un acuerdo general, se contemplen estas posibilidades a las que yo me refiero como 'manejar los saldos'".

"Como sector estratégico, que genera empleo e investigación, éste debe saber colocar los incentivos en el sentido que todos queremos: ciencia, desarrollo industrial y acceso", apunta Hernández. "Pero no podemos dejar fuera la sostenibilidad", un concepto que se desvirtualiza cuando se observa "producto a producto".

En relación con la diferenciación del precio de los genéricos cuando acceden al mercado, Hernández ha recordado que actualmente el sistema no permite que exista esa diferenciación: "En su momento planteamos que se formule un precio de referencia para un determinado tiempo. Pero esto no quiere decir que sea para siempre, sino que se genere un entorno competitivo, como el que necesita la industria de los genéricos", concluye.