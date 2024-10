La estandarización de los calendarios de vacunación de las CCAA, clave en la materia de inmunización

Los esfuerzos mundiales en materia de inmunización han salvado 154 millones de vidas en los últimos 50 años. De ellos, 100 fueron niños. Sin embargo, las tasas de vacunación en la población mayor no son tan altas como en la población infantil. En el caso de España, es clave la homogenización de los calendarios de las distintas comunidades autónomas.

Así lo ha señalado Jorge del Diego Salas, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, durante su participación en el V Simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo. Si una persona de Andalucía o Asturias pregunta, por ejemplo, por la recomendación sobre la vacuna del herpes zóster, puede llevarse dos respuestas diferentes", explica.

"Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad deben hacer un esfuerzo para ir de forma más homogénea con los calendarios vacunales. Siempre puede haber una pequeña diferencia, pero tenemos que tener mucho mimo", ha explicado.

En los casos de la gripe o de la Covid-19 no existen grandes diferencias entre las regiones españolas. No ocurre lo mismo con otros inyectables. "Si en una [CCAA] se recomienda y en otra no, puede generarles dudas a quienes no saben de esto. El resultado puede ser 'no me pongo la vacuna'", ha incidido Del Diego.

Población mayor

¿Por qué en adultos no se consiguen las mismas coberturas que en niños? "Son muchos factores", considera el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía. Y "todos tenemos responsabilidad en ello: el propio adulto, el personal sanitario, la administración, la industria sanitaria y la propia sociedad".

"Si analizamos cada uno de estos elementos, nos vamos a dar cuenta de que todos podríamos hacer más", ha puntualizado. Por ejemplo, desde la administración se podrían "hacer más campañas de vacunación de adultos".

"Entender qué mensajes llegan, cuáles son los canales que llegan y cómo transformar esos argumentos técnicos que hagan que el adulto llegue a vacunarse", ha destacado.

Para Sabina Camacho, portavoz del Movimiento a la Vejez Vitales y vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), existen distintas barreras que limitan la vacunación entre la población de mayor edad.

Una de ellas es la falta de información de las personas mayores ante "ese calendario de vacunación único y de esas vacunas específicas para las personas mayores. "Se necesita más información", ha diagnosticado, y que esta contenga un mensaje claro, con "un lenguaje accesible y sin tecnicismos".

Otra cuestión es la flexibilidad. "Hay personas mayores con movilidad reducida que no pueden acceder a los centros de salud. Habrá que llevar la vacunación a los domicilios y a los centros residenciales". Un tema que se agrava en el área rural.

Al mismo tiempo, "las personas mayores también nos tenemos que sensibilizar de la importancia que tiene la vacunación en la prevención de las enfermedades", pero, para ello, ha puntualizado, "debemos conocerlo".

En ese sentido, ha defendido el papel de las asociaciones como de la que es portavoz en la colaboración con la administración para sensibilizar a las personas mayores sobre los programas de vacunación. "No hay mejor emisor que un igual para explicar qué beneficios puede tener una determinada vacuna", ha defendido.

Lucía Expósito, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU), también ha puesto el foco sobre la información disponible. "Existen recomendaciones, pero, a menudo, el lenguaje es inaccesible para muchas personas. Son textos muy largos con lenguaje técnico", ha afirmado.

En el caso de la asociación que ella preside, además, las vacunas pueden cobrar aún más importancia. "Es indispensable que las personas sepan a qué se enfrentan si se exponen a determinadas patologías, qué consecuencias pueden tener para su salud", porque "puede complicar mucho la enfermedad base".

Los medios de comunicación, "parte importante"

En su intervención en la mesa redonda, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía también ha subrayado la necesidad de que se alineen "los intereses y las miradas de todos, para que tengamos un único objetivo".

"Si somos capaces de ver cada una de nuestras necesidades, vamos a ser capaces, mucho mejor, de dar esa respuestas", ha asegurado. En la consecución de ese objetivo también deben participar los medios de comunicación, que tienen, en su opinión, "un papel importante" en poner de relieve la importancia de la inmunización, especialmente entre las personas mayores.

"En Andalucía empezamos a vacunar de gripe infantil por primera vez en colegios. Las solicitudes para grabar y sacar fotos" por parte de los medios de comunicación han sido numerosas. No ha ocurrido así en el caso de la campaña en residencias, que arranca el próximo día 9.

"Nadie va a pedir. Los medios de comunicación, también en eso, son responsables. El adulto mayor, con patología o sano, debe tener su hueco. Tiene que haber difusión", ha recalcado.