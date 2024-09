Pantoja despide con un minuto de silencio al hombre fallecido durante el encierro taurino de este martes

El municipio toledano de Pantoja se ha concentrado este miércoles en la plaza del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en memoria del hombre de 74 años que murió este martes después de ser corneado por un toro que rompió una valla y escapó de un encierro taurino.

El alcalde, Julián Torrejón, ha leído un comunicado en el que ha agradecido "las muestras de solidaridad y cariño" del pueblo hacia la familia del fallecido y hacia las tres personas que resultaron heridas, entre ellas una menor de cuatro años, tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

Visiblemente afectado, ha destacado el apoyo del pueblo, que está "dolido y apenado ante un suceso para el que nadie está preparado". "Mando un beso al cielo para que Dios acoja en su seno al fallecido", ha expresado, a la vez que ha confirmado que, tras dos días de luto y la suspensión temporal de las actividades, las fiestas se reanudarán este jueves.

"Las fiestas se van a reanudar a partir de mañana. Ayer tuvimos una reunión con los vecinos y acordamos que las fiestas debían continuar para el resto de personas. No van a ser lo mismo, pero la vida tiene que seguir", ha afirmado.

Los heridos "evolucionan favorablemente"

En cuanto a los heridos, una mujer de 55 años y un hombre de 83 que fueron trasladados al Hospital de Toledo, Torrejón ha asegurado que evolucionan favorablemente. Cabe recordar que la niña de cuatro años no precisó traslado porque resultó afectada leve.

"Hace media hora he estado hablando con el yerno de los heridos y evolucionan favorablemente. El hombre está en la UVI, recuperándose de una operación. También, hace quince minutos he estado con la niña que estaba en el suceso y con su madre. La niña está bien, me ha dado un abrazo porque los conozco", ha expresado.

Seguridad del encierro

Por último, en cuanto a la seguridad del encierro, el alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento contaba "con todos los certificados técnicos y permisos de la Junta", recordando que la investigación está en manos de la Policía Judicial.

"Diez minutos antes del encierro estuvimos con el delegado gubernativo, que es la persona que nos envía la Junta para comprobar que todo el recorrido está en perfecto estado".

Al respecto, ha asegurado que cambiarán lo que sea necesario si así lo estiman "los altos estamentos" de cara a la celebración de próximos encierros.