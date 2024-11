Alerta del PSOE en Toledo: los 'caballitos' del mercado navideño no pueden costar 3,5 euros por viaje

El concejal del Grupo Municipal Socialista, José Carlos Vega, ha denunciado la Navidad “desastrosa” que está organizado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y su equipo de gobierno. Un programa de navidades donde únicamente se ha adjudicado el 25% de los contratos licitados y en la que el único contrato que ha sido asignado por esta vía, el Mercado de Navidad de la plaza del Ayuntamiento, está judicializado y no cumple con las condiciones establecidas en el pliego como cobrar 2,5 euros por viaje en el carrusel o la instalación de un abeto de 8 metros, entre otras.

Por estos motivos, Vega ha solicitado la "auditoría técnica urgente" de ese contrato y también la convocatoria de una Comisión Extraordinaria de Hacienda para que "den explicaciones sobre esta irregularidad y sobre la gestión de otros mercados navideños que se han adjudicado sin concurrencia o han quedado desiertos".

Carlos Vega desvelaba también que la empresa que quedó en segundo puesto en el proceso de adjudicación del mercado de Navidad del Ayuntamiento de Toledo demandará al Consistorio toledano por haber adjudicado dicho contrato en periodo de alegaciones antes del puente de diciembre. "Una posible multa que los toledanos y toledanas tendrán que pagar de su bolsillo por la nefasta gestión del gobierno de PP y Vox", asegura el edil socialista. Un mercado al que, en su opinión, hay que abrir el correspondiente expediente sancionador" porque la empresa adjudicataria no está cumpliendo el contrato, “algo muy grave que también ocurrió en la Navidad de 2023 y sobre lo que el titular de Festejos no actúa”.

Los 'caballitos' más caros



La empresa que actualmente lo gestiona no cumple con varios aspectos del pliego licitador. El primero, cobrar a 2,5 euros el viaje en el carrusel ya que desde que abrió el pasado 22 de noviembre está cobrando 3,5 euros. “Una condición que le valió varios puntos para lograr la adjudicación pero que, una vez puesto en marcha, no cumple”, incidía Carlos Vega, que añadía que tampoco cumple las medidas de las casetas.

"Las de la churrería y la de patatas no tienen chimenea como indicaba el pliego, y a pesar de ser un espacio patrimonial, no están sobre suelo permeable y aislante que lo proteja. Y ya el colmo es el abeto de 8 metros que se pedía instalar por contrato y que, al ser más pequeño, han subido en una plataforma para simular los 8 metros. ¿Se piensan que somos ingenuos y no nos vamos a dar cuenta?”, se preguntaba.

Carlos Vega, concejal socialista en el Ayuntamiento de Toledo.

Feria infantil

Respecto a los contratos de la Feria Infantil de Recaredo y de la pista de hielo, al quedarse desiertos, han tenido que adjudicarse a través de una contratación negociada, sin publicidad, “es decir, por invitación”. Por lo que el concejal socialista también ha solicitado al gobierno de Velázquez conocer cómo ha sido esa negociación y si se "han respetado las condiciones de la licitación primigenia".

Del mismo modo, ha pedido información sobre la adjudicación de los mercados de Zocodover y los puentes, cuya gestión se ha adjudicado sin concurrencia a pesar de existir más de una empresa o asociación interesada, alguna de ellas, sin respuesta por parte del Ayuntamiento todavía.

Además, advertía que si "la media de pago por las casetas de estos mercados está en unos 3.500 euros, alguien está facturando 70.000 euros" por lo que Vega se pregunta "qué repercusión está teniendo esto para el Ayuntamiento".

Respuesta del PP

El requerimiento de los socialistas para que se realice una "auditoría técnica" al mercado de Navidad de la plaza del Ayuntamiento era contestada por el portavoz del grupo municipal popular, Juan José Alcalde. "Por supuesto que el PSOE pude pedir información y el gobierno se la dará con total transparencia", aseguraba el también concejal de Hacienda quien, no obstante, lamentó la forma de hacer oposición de los socialistas. "Siempre intentan siempre convertir en noticia bulos que ven en las redes sociales. Ellos sabrán la forma que tienen de hacer política. Nosotros seguiremos trabajando en positivo, mirando hacia adelante porque no nos puede parar esta forma de hacer política. Bastante tienen con lo que hay en su grupo municipal con peleas por ver quién es el candidato como para decirles nosotros cómo tiene que hacer oposición", sostenía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Toledo (@aytotoledo)

Luces de Navidad

Los socialistas también critican el montaje de las luces de Navidad que se inició casi 20 días tarde, circunstancia que explica el retraso en la inauguración del alumbrado prevista y anunciada por el gobierno de PP y Vox. En este sentido, denunciaba que a 24 horas del encendido hay barrios de Toledo en los que la iluminación navideña no ha llegado. “Hay barrios de primera, con notable incidencia de adornos; barrios de tercera como Azucaica con un árbol y cinco cordones de luces o Palomarejos, con nueve arcos, y barrios sin categoría, como la Legua que no entra en el reparto de luces en el pliego”.

Del mismo modo, cuestionaba algunos de los elementos seleccionados por el gobierno de Velázquez para que luzcan en Toledo. En esta lista incluía la estrella transitable de Bisagra, ubicada en la rotonda por lo que será imposible de transitar; unos Reyes Magos colgados en la muralla de la Puerta de Bisagra declarada BIC por lo que su instalación debería haber pasado por la Comisión de Patrimonio, o unos letreros de Feliz Navidad, como el de la entrada norte de Toledo, en los que se “necesita gafas de aumento para poder leerlos”.

Programa hecho al peso

En su comparecencia, el concejal socialista también criticaba el programa de actividades ya que solo 16 actividades están gestionadas directamente por el Ayuntamiento. El resto se corresponden con la programación del Teatro de Rojas, las actividades privadas del Palacio de Congresos o las propuestas del Consorcio.

"Un programa hecho al peso, que no llega a los barrios como prometieron y que mantiene propuestas de éxito impulsadas por el gobierno socialista como el 'Toledo Coral', muy centrado en el Casco histórico, o la 'Ruta del Aguinaldo' que han reducido a única agrupación de Toledo", señalaba Carlos Vega, que lamentaba que el gobierno municipal permita que se publicite en los autobuses urbanos la Navidad de Torrejón de Ardoz. “Un hecho nunca visto que se debe a la ausencia del concejal de Turismo, a quien parece darle lo mismo promocionar Toledo u otra ciudad cualquiera", denunciaba.