Una herencia de 164.000 euros permitirá a la Asociación contra el Cáncer de Toledo crear su primera beca de investigación

“Nos enseñan a esconder nuestras cicatrices, pero es un error porque nuestras imperfecciones nos hacen humanos. Las grietas son las que permiten la entrada de la luz. Cada vez que nos reparamos nos volvemos más únicos e irrepetibles porque no hay dos cicatrices iguales. La belleza no está en lo perfecto, sino en lo que ha sido transformado por el tiempo”. Con este alegato extraído del milenario arte del Kintsugi, la actriz, dramaturga, directora y paciente de cáncer de mama, Paloma Mozo, daba comienzo la gala organizada por la Asociación contra el Cáncer de Toledo que puso el foco en valores como la empatía, el compromiso, la entrega, la generosidad, la solidaridad y la resiliencia y en la que se ha entregado los premios ‘activos contra el cáncer’.

Durante su intervención, el presidente de la AECC en Toledo, Fernando Jou, explicaba que gracias a una herencia de 164.000 euros recibida de una mujer llamada Josefa Sánchez, la Asociación contra el Cáncer de Toledo podrá crear el año que viene su primera beca de investigación con fondos propios. Asimismo, las asociaciones de las cinco provincias de la región aportarán fondos para habilitar otra de beca de carácter autonómico.

Fernando Jou, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Toledo. Javier Longobardo

“Además, queremos optar a una de las cátedras de la Asociación Española contra el Cáncer”, anunció Jou, que se marcó como objetivo poder llegar a más personas con los dos equipos que la AECC tiene en Toledo y Talavera más un tercero de carácter itinerante que recorrerá la provincia para poder dar un servicio de proximidad y cercanía. “Cuando se está en tratamiento de quimioterapia se hace muy duro hacerse más de 100 kilómetros pare recibir una sesión de psicoterapia”, concluyó.

A Rocío Juárez le diagnosticaron leucemia cuando tenía 15 años. Javier Longobardo

182 voluntarios

A lo largo del año pasado, la asociación, que cuenta con 182 voluntarios, ha atendido en la provincia de forma gratuita a más de 600 pacientes y familiares, ofrecido 2.400 sesiones de psicoterapia y destinado más 228.000 euros a investigación para ayudar a conseguir el objetivo de que en 2030 la supervivencia del cáncer llegue al 70%.

“Esta noche el protagonismo debe ser de los pacientes de cáncer y de sus familias, de los voluntarios y de los profesionales de la AECC Toledo”, concluyó Jou. Una de las protagonistas de la noche fue Rocío Juárez, a la que le fue diagnosticada leucemia con 15 años. “El cáncer no entiende de edades ni de momentos, simplemente se siente como un cubo de agua fría en la vida de quien recae”, aseguró Juárez, que subrayó que “cuando uno está al límite, descubre su fortaleza”. También relató su vivencia Yolanda González. Durante su intervención hizo una llamada a visibilizar que cada vez hay mayores índices de supervivencia por lo que pidió que se incrementen los fondos a la investigación.

Los de Paloma, Rocío y Yolanda no fueron los únicos testimonios de la gala. Los asistentes al evento, que llenaron el Centro Cultural San Marcos, también pudieron escuchar el relato en primera persona de cómo la periodista Esther Esteban, que condujo la gala junto a Jesús Olmedo, “venció su miedo a la maldita palabra” tras ser diagnosticada en plena pandemia. “Han pasado ya cuatro años y aquí estoy. Ya no tengo miedo y soy una mujer feliz y como dice la hermosa canción que compuso la gran Violeta Parra sigo dándole gracias a la vida que me ha dado tanto”, aseguró entre aplausos la presidenta ejecutiva de El Español-El Digital de Castilla-La Mancha.

La actriz y dramaturga Paloma Mozo, durante su monólogo al inicio de la gala. Javier Longobardo

'Activos contra el cáncer'

Durante el transcurso del acto, la Asociación contra el Cáncer de Toledo entregó diecisiete premios ‘Activos contra el Cáncer’ a las siguientes personas y entidades: Real Fundación de Toledo, Cabildo de la Catedral primada, Colegio Oficial de Farmacéuticos, Cecam, Fedeto, Joma Sport, Academia de Infantería, Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, Comisaría de la Policía Nacional de Toledo, Josefa Sánchez, Hospital Universitario de Toledo, Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, Mabel Lozano, Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Área de Bienestar Social de la Diputación de Toledo y a dos de los voluntarios de la asociación.

Esther Esteban y Jesús Olmedo presentaron la gala. Javier Longobardo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ensalzó la labor de la Asociación Española contra el Cáncer en Toledo con la que el Ayuntamiento de Toledo tiene dos convenios: uno marco de apoyo, promoción y acompañamiento en el fomento de todas sus actividades y otro para declarar el parque Escolar espacio libre sin humos. “Me enorgullece trabajar junto a vosotros para conseguir que en 2030 la supervivencia se sitúe en España por encima del 70%”, aseguró Velázquez, que quiso reconocer la labor que está realizando la actual Junta Directiva “que ha venido a revolucionar la asociación para que siga creciendo”.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Javier Longobardo

El regidor de la capital regional quiso recordar durante su intervención a los afectados por la DANA que ha arrasado Valencia y causando graves destrozos en Andalucía y en las provincias de Cuenca y Albacete. Velázquez se mostró emocionado por la solidaridad demostrada por la sociedad toledana que ha permitido enviar 180 toneladas de ayuda. Por último, el alcalde de Toledo felicitó a todos los premiados

También lo hizo la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, quien subrayó que “Toledo no es Patrimonio de la Humanidad sólo por sus monumentos, sino también por su gente y por el gran capital humano que representan los premiados en esta gala y el tejido sociosanitario que representa la Asociación Contra el Cáncer”.

"Entidad seria"

Tolón, que calificó a la AECC de “entidad dinámica, seria y comprometida”, aseguró que el Gobierno de España “siempre estará a su lado”. En este sentido, destacó diferentes programas y organismos como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, los programas de cribado de cáncer incluidos en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud o medidas de protección social como el Derecho al Olvido Oncológico aprobado el año pasado.

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, conversa con la presidenta de la Diputación Conchi Cedillo. Javier Longobardo

Por su parte, la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad, Teresa Marín, que aseguró que el “cáncer nos interpela a todos por lo que es necesario la ayuda de todos para conseguir vencerlo”. “Contamos con un sistema de salud muy potente, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar, y la asociación lo hace muy bien, en el ámbito de la prevención. No sólo tenemos que cuidarnos y tener hábitos de vida saludable; también tenemos que crear entornos saludables”, afirmó Marín, que defendió el concepto del ‘one health', ya que todo influye.

Por último, la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, dio las gracias a las “cuatro valientes” que han compartido su testimonio personal “con esa entereza y esperanza”. “El mérito no es sólo de los hoy reconocidos, sino que es compartido con todos aquellos que con una lucha callada miráis a la cara a esta enfermedad y la hacéis frente”, subrayó Cedillo, que comprometió el apoyo no sólo económico de la institución que preside.

Un miniconcierto de 'Candela y Son' fue el broche final a la gala. Javier Longobardo

La gala, a la que asistieron también el vicepresidente segundo de la Diputación, Daniel Arias, diputados, senadores, concejales del Ayuntamiento de Toledo y una veintena de alcaldes, terminó con un miniconcierto de ‘Candela y Son’, grupo que ofrecerá un concierto solidario a favor de los afectados por la DANA el día 24 de noviembre en el Colegio de Infantes.