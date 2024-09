“¡Eternamente gracias!”. La emotiva despedida de la alcaldesa de Olías a su compañero Ángel Martín

El pasado martes cientos de personas se congregaban en Olías del Rey (Toledo) para dar el último adiós a Ángel Martín de la Cuadra, primer teniente de alcalde de esta localidad sagreña, fallecido a los 48 años. La tristeza y el dolor de todo un pueblo por su inesperada muerte impregnan la despedida que la alcaldesa de Olías, Charo Navas, le ha dedicado en su perfil de Facebook. Unas palabras que terminan con un emotivo “¡eternamente gracias!”.

“Ángel nos deja un gran legado, no solo en lo personal en quienes lo hemos conocido, y hemos podido trabajar, aprender, disfrutar, reír y llorar con él, sino que también deja un gran legado a nivel profesional, para su pueblo”, escribe Navas de su compañero y amigo.

En su retrato a vuelapluma escrito con el corazón, la alcaldesa de Olías recuerda el amor de Ángel por su pueblo y por los olieros y olieras, así como su vocación de servicio público. “Una vocación que siempre le ha acompañado a lo largo de su vida y que ha ejercido practicando los valores y principios en los que había sido educado desde su familia, y que demostraba en el día a día. Así era Ángel Martín de la Cuadra”, enfatiza Navas.

En este sentido, remarca que, desde sus responsabilidades como concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Accesibilidad y Personal, Ángel se ha dedicado durante seis años “en cuerpo y alma” a hacer de Olías del Rey, “un pueblo de más y mejores oportunidades y de más y mejores servicios”. “En definitiva, un pueblo en constante avance y transformación, conseguido en gran parte por el trabajo que él ha venido realizando y que están disfrutando y seguirán disfrutando las futuras generaciones de Olías del Rey”, subraya Navas.

Consternada y rota por la pérdida de su mano derecha en el ejercicio de la política local, la alcaldesa de Olías se deshace en calificativos hacia su primer teniente de alcalde. “Has sido siempre compañero, fiel escudero, protector, consejero, noble, prudente, trabajador incansable, luchador como nadie, defensor siempre de los suyos y con una educación y un saber estar impecable a todos los niveles”, afirma en su sentido obituario.

"Una familia"

En su semblanza de Ángel Martín, Navas destaca su papel como “piedra angular del equipo”. “Más que equipo nos sentimos familia, un equipo que ha atravesado unos años duros, de mucho trabajo y situaciones muy difíciles, y de las que entre todos y todas conseguimos salir. En gran parte gracias a esa ‘hermandad’ que establecimos entre nosotros”, destaca la alcaldesa de Olías, que además se acuerda de los buenos momentos vividos. “Hemos disfrutado de nuestros logros con alegría, pero a veces no tanto como deberíamos haberlo hecho, debido a la velocidad que nos marca este trabajo”, señala la también diputada provincial.

Charo Navas y Ángel Martín con varios integrantes del equipo de Gobierno de Olías del Rey. Facebook de Charo Navas

Por todo ello, la alcaldesa de Olías termina su publicación en Facebook agradeciendo a Ángel todo lo vivido juntos. “Gracias por todo lo que nos has dado a tus compañeros y compañeras, gracias por lo que has dado a nuestro pueblo, gracias por lo que nos has dado a cada uno de nosotros, gracias por haber formado parte de nuestra vida. Eternamente gracias”, concluye.

Ángel Martín falleció este lunes en el Hospital Universitario de Toledo, donde fue intervenido la semana pasada de una grave dolencia que le fue detectada a primeros de septiembre.