Un vecino de La Solana (Ciudad Real) se hace millonario con el sorteo del Euromillones de este viernes

El Sorteo de Euromillones de este viernes ha repartido por tercera vez en la historia 100 premios de un millón de euros cada uno entre todos los países participantes en el sorteo europeo y 13 de ellos han correspondido a España, uno en el municipio ciudadrealeño de La Solana.



En el sorteo no ha habido ningún acertante de máxima categoría, por lo que se ha generado un eurobote con el que en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 208 millones de euros, informa Efe.



En el caso concreto de España, los 13 boletos premiados este viernes con 1 millón de euros han sido validados en:



• Despacho Receptor No 3.790 de L’OLLA (Alicante).



• Administración de Loterías No 320 de BARCELONA.



• Administración de Loterías No 133 de BARCELONA.



• Administración de Loterías No 8 de BASAURI (Bizkaia).



• Administración de Loterías No 37 de BILBAO.



• Despacho Receptor No 26.315 de LA SOLANA (Ciudad Real).



• Despacho Receptor No 33.510 de VIDRERES (Girona).



• Administración de Loterías No 1 de PALAFRUGELL (Girona).



• Administración de Loterías No 2 de LA PUEBLA (Illes Balears).



• Despacho Receptor No 60.620 de ALAYOR (Illes Balears).



• Administración de Loterías No 2 de PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Salamanca).



• Despacho Receptor No 80.715 de EL PUIG (Valencia).

• Canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.