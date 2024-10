Defensa enviará más militares a Letur por la enorme magnitud de los destrozos de la DANA: "Es una pesadilla"

Confirmado oficialmente: el Ministerio de Defensa enviará en las próximas horas más militares a la localidad albaceteña de Letur ante la enorme magnitud de la catástrofe provocada por la DANA que también ha asolado otras zonas de Castilla-La Mancha, como la provincia de Cuenca.

Así lo ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, tras una conversación con la ministra de Defensa, Margarita Robles. El Ministerio aumentará los efectivos en la zona afectada de Letur, incrementando el contingente de 13 profesionales "boinas verdes" que trabajan ahora en el municipio.

En declaraciones a los medios desde la zona afectada, Tolón ha querido dar las gracias a las autoridades, empezando por el alcalde de Letur, Sergio Marín, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su "coordinación y trabajo en esta pesadilla", informa Europa Press.

Seguimos en las labores de búsqueda de las personas desaparecidas en #Letur con el apoyo de algunas de nuestras especialidades. Esta mañana se han sumado al dispositivo dos nuevos drones, perros especializados en la búsqueda de personas, y en breve lo hará el GEAS. pic.twitter.com/vI15uN4U7u — Guardia Civil Albacete🇪🇦 (@guardiacivil_ab) October 30, 2024

"Totalmente destrozado"

De momento, según los datos oficiales, se mantiene el número de seis personas desaparecidas en esta localidad albaceteña y las tareas de búsqueda son intensas. "El Ministerio de Defensa va a incorporar más militares en los trabajos de búsqueda en las próximas horas para asistir a este entorno tan bonito y que ha quedado totalmente destrozado", ha dicho la delegada.

"Van a pasar muchos días hasta que el pueblo vuelva a ser el que era", lamenta Tolón, quien ha relatado además cómo desde primra hora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pidió activar la Unidad Militar de Emergecias, "y ya se han producido los primeros rescates de vecinos que han quedado atrapados en sus tejados por el alto nivel del agua". Al menos una decena de personas han sido rescatadas.

Desde Letur, Milagros Tolón también ha mostrado preocupación por la situación en la localidad conquense de Mira, donde de momento hay una fallecida.

Despliegue de medios

Como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para "encontrar a las seis personas que han desaparecido" y "ayudar a todas las personas que se han quedado sin vivienda".

Según ha apuntado Tolón, el Gobierno central va a desplegar "todos los medios" disponibles, incluidos perros de rastreo y drones, ya operativos en la localidad albaceteña.



No obstante, la delegada ha avisado de que no se podrá hacer un balance definitivo hasta que no avancen las tareas de desescombro, y ha lamentado que pasarán "muchos días para que Letur sea el pueblo que era hace dos días".