Page llega a la Conferencia como muro frente al cupo catalán y lamentando tener sólo 10 minutos para hablar

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no negocie nada aparte con el separatismo en materia de financiación autonómica y que el único modelo a debatir sea el común, evitando "singularidades" que favorezcan a Cataluña o a cualquier otra comunidad.

Page ha hecho estas declaraciones en la noche de este jueves, en el programa "59 segundos" de TVE, horas antes de participar, a partir de las 9 de la mañana de este viernes, en la XXVII Conferencia de Presidentes que se celebra en Santander con la presencia de Pedro Sánchez.

"Me conformaría, a estas alturas, con un compromiso del presidente del Gobierno de que el modelo que se negocie sea el común, de que no se negocie nada que no sea el común”, ha manifestado Page, lamentando, además, tener sólo 10 minutos para hablar y el poco margen que, con tan poco tiempo, tendrán los presidentes autonómicos para llegar a acuerdos importantes, por ejemplo, en inmigración.

Negociar lo común

En materia de financiación autonómica, una de las claves de esta cumbre aparte de la inmigración, la intención de Page es "consensuar entre todos" el modelo a desarrollar, un modelo que, en opinión del presidente de Castilla-La Mancha, debe excluir la singularidad de Cataluña.

“No hablamos del mejor modelo posible, en cualquier caso, hablamos del mejor que consensuemos entre todos los modelos. Hasta ahora han sido pactados de forma multilateral y por eso llevamos 10 años sin acuerdo", ha criticado Page, planteando al presidente Sánchez que evite negociar "nada" fuera del sistema común.

En este sentido, cuestionado por el hipotético caso de que lo que se conceda a Cataluña se pueda dar también al resto de autonomías, Page ha dicho que este supuesto es "imposible".

Contra los privilegios

"Si es un modelo singular y al mismo tiempo puede serlo para todos, de entrada deja de ser singular, ya está mal puesto el nombre. Y, en segundo lugar, no es lo que quieren en Cataluña los independentistas", ha dicho Page, cargando contra el "régimen privilegiado" que quiere el separatismo.

“Permítanme que intente ser coherente. En el 2012, el primero que planteó financiación singular para Cataluña fue el Partido Popular. ¿Saben lo que decía entonces el PSOE y el PSC? Que ese era el mayor atentado a la igualdad de los españoles. Yo en el 2012 y hoy, digo exactamente lo mismo”, ha sentenciado García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha, como se sabe, se ha enfretado abiertamente a Sánchez por el cupo catalán y es la voz crítica más contundente que se oye en el PSOE frente a la financiación singular para Cataluña.

Sería un "milagro"

Por otro lado, Page cree que sería "un milagro" si este viernes en la Conferencia de Presidentes se sella un acuerdo en materia de inmigración "en 10 minutos" que tienen para hablar. "Un acuerdo va a ser muy complicado, porque para poder llegar a acuerdos se tienen que trabajar y, como comprenderán, en 10 minutos que nos dan...", ha dicho Page, lamentando que no haya "circulado ni un solo borrador de propuesta".

"Si sale mañana, es un milagro", ha reiterado, al mismo tiempo que ha pedido que no se hable de "solidaridad obligatoria" en relación al reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas porque, a su juicio, es un "contrasentido" llevando intrínseco el concepto de "obligación".

"De todas maneras, y en todo caso -ha dicho Page- en inmigración lo que pediría es que no hablen de solidaridad obligatoria, porque es un contrasentido absurdo. En solidaridad, uno hace lo que tiene y da lo que tiene. Es contradictorio con el concepto de obligación".

Con el Rey

Page participará en esta cumbre junto al resto de presidentes autonómicos de España y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, como Ceuta y Melilla. De igual manera, diversos ministros del Gobierno central forman parte de esta cita, a la que también asistirá el Rey Felipe VI.

En este órgano, el máximo a nivel político de cooperación entre el Estado y las autonomías, se abordarán cuestiones relacionadas con vivienda, sanidad, inmigración o financiación autonómica.

Además de Page, estarán el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; y el consejero de Fomento, Nacho Hernando.