Page asume que el 'sanchismo' fantasea con arrebatarle el PSOE de Castilla-La Mancha: "No faltarán tentaciones"

Jornada de marejada intensa en el PSOE de Castilla-La Mancha. El presidente regional y líder de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García-Page, no ha tardado en valorar la posibilidad de que la corriente 'sanchista' trate de moverle la silla y pugne en los próximos meses, cuando se celebre el Comité Regional, por hacerse con la Secretaría General de la formación política, un cargo que ostenta desde el año 2012.

Después de que Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, no haya descartado esa opción durante una entrevista y haya dicho que Page es "un activo importante para el PSOE", pero que "nadie es imprescindible", el jefe del Ejecutivo autonómico ha aprovechado la presencia de ambos en un acto empresarial en Albacete para responder de inmediato a su compañera de filas, algo que ha hecho de manera velada y sin referirse en ningún momento a ella.

"Soy consciente de que la estabilidad que tiene esta región, también la política, la que yo puedo representar como presidente, a algunos les molesta, sobre todo a los que carecen de ella", ha reflexionado con una clara intencionalidad Page, el barón socialista más crítico con las políticas de Pedro Sánchez y el único que gobierna con mayoría absoluta en su comunidad autónoma.

El líder del PSOE castellano-manchego, también ha pronosticado que "no faltarán tentaciones de intentar rompernos la estabilidad y perjudicar, porque es fácil que muchos quieran contagiarnos el caos en el que se vive". Una referencia implícita a la política nacional después de que Page haya criticado en numerosas ocasiones la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez a consecuencia de su dependencia de los partidos independentistas.

"Para mí, gobernar significa poder cumplir con lo que has prometido. Cuando no puedes hacerlo, o cuando te ves obligado a hacer lo contrario de lo que has prometido, yo a eso lo llamo ocupación del poder", ha asegurado el dirigente castellano-manchego en alguna ocasión.

Las declaraciones de Tolón y de Page este miércoles han evidenciado de forma más clara que nunca la cohabitación de dos almas en el seno del PSOE castellano-manchego: una oficialista liderada por el propio presidente de la Junta y secretario general y otra alineada con las tesis de Pedro Sánchez, cuyos rostros más visibles son la delegada del Gobierno y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

A finales de 2024 o principios de 2025, si se cumplen los plazos previstos y siempre después del Comité Federal, las distintas federaciones autonómicas del PSOE pondrán en marcha su maquinaria congresual para renovar o cambiar sus liderazgos. Y, a juicio de lo escuchado hoy, en Castilla-La Mancha podría haber tensiones.