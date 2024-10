Así es cómo Xiaomi está integrando la inteligencia artificial en sus productos con la colaboración de Google

A finales del mes de septiembre tuvo lugar un evento de presentación en Berlín por parte de Xiaomi en el que se anunciaron numerosos productos, todos los cuales se podrán comprar en España. Los protagonistas fueron los Xiaomi 14T Series, aunque los nuevos televisores de 85 y 100 pulgadas atrajeron muchas miradas, así como el nuevo precio del Xiaomi Watch 2.

Fue un acto de lanzamiento en el que Xiaomi demostró cómo es su estrategia, alejándose de ser un fabricante de móviles exclusivamente y centrándose en una de sus principales fortalezas: el ecosistema. Poder usar de forma conjunta productos tan dispares como los televisores, aspiradoras, teléfonos o relojes es lo que más diferencia a esta compañía del resto de competidoras.

Pero eso no quiere decir que Xiaomi no esté apostando también por lo que actualmente es la tecnología de moda, la inteligencia artificial. De hecho, sus nuevos móviles incluirán tecnologías como Circle To Search, que ya hemos visto en marcas móviles como los Google Pixel y los Samsung Galaxy y que ahora llegan a esta familia de gama alta de Xiaomi.

Xiaomi y Google

De hecho, la integración de esta forma de búsqueda en pantalla no es la única novedad de la compañía, que invitó a uno de los directores de Google en IA al escenario, Zaheed Sabur, responsable de Gemini en móviles, para explicar cómo Gemini también se integraría en los teléfonos de Xiaomi. De hecho, por defecto este es el asistente virtual que incluirán los Xiaomi 14T y 14T Pro.

El directivo explicó que por el momento los terminales de Xiaomi usarían las versiones de Gemini que utilizan la nube, pero que trabajan en que el gasto energético de esas versiones sea lo menor posible. El consumo es una de las pegas que más se le están echando en cara a estas nuevas plataformas de inteligencia artificial.

Con todo, Xiaomi y Google trabajan en poder integrar Gemini Nano en futuros desarrollo de la marca, pero no han podido confirmar por el momento cuándo estará disponible. De igual forma, también han confirmado ante una pregunta de EL ESPAÑOL - El Androide Libre que "Xiaomi y Google colaboran para una mayor integración de Gemini con el ecosistema de IoT de Xiaomi", en palabras de Daniel Desjarlais, Director de comunicaciones y portavoz de Xiaomi. Eso sí, ante la pregunta de si Gemini estaría también en los futuros coches eléctricos de la marca, el directivo respondió entre risas que primero "deberíamos ver el coche en mercados internacionales y aún no estamos en esa situación".

Una de las novedades presentadas podría incluso cambiar la manera en la que se interactúa con los móviles dando a la voz una importancia mucho mayor. Zaheed Sabur confirmó la llegada de Gemini Live a los móviles de Xiaomi, aunque no pudo concretar los idiomas en los que estaría disponible en el momento de su lanzamiento. No obstante, que Google abra esta versión de su asistente a más marcas hace pensar que pretende que su despliegue sea masivo, logrando contrarrestar así la apuesta de OpenAI.

Ante la pregunta en la entrevista de por qué Google lanzaba productos de IA que claramente no estaban terminados Zaheed Sabur respondió que "valoraban mucho el feedbak de los usuarios y que Gemini había mejorado mucho en pocos meses". La realidad es que tiene razón porque el asistente nació con muchas ausencias, como el poder gestionar las rutinas del asistente, pero poco a poco ha ido haciéndose un hueco en el día a día de la gente y mejorando de forma muy rápida.

Xiaomi tiene su propia IA

Pero esta colaboración con Google no ha hecho que Xiaomi deje de innovar en funciones relacionadas con la inteligencia artificial, como todas las que se aplican a la cámara y que ya estaban disponibles en otros modelos. Además, en esta nueva familia de dispositivos la empresa ha creado modelos grandes de lenguaje que usa en funciones recientemente presentadas, como la de traducción automática y la de creación y edición de notas con IA.

Estas funciones llegan a los 14T Series pero en la entrevista también se le preguntó a Daniel Desjarlais si llegarían a otros modelos, incluyendo los Redmi, más económicos pero con una potencia media superior a la de sus rivales en la gama media. La respuesta del directivo fue que se estudiaría "caso a caso según cada modelo y familia" dado que los procesadores usados y las prestaciones afectaban mucho a este tipo de funciones.

En cualquier caso, Xiaomi ha presentado una serie de novedades de inteligencia artificial que están en los Xiaomi 14T Series y es de esperar que también lleguen a los siguientes modelos de gama alta. En lo referente al uso profesional, la aplicación de Notas permitirá la corrección de textos, el resumen de los mismos así como cambiar la manera en la que están redactados los párrafos que seleccionemos. La grabadora de voz podrá transcribir las palabras del audio. Y el modo Intérprete por IA nos dejará acceder desde el centro de control o desde la app a un modo de traducción.



En el apartado de ocio también hay funciones de IA, como en la cámara. Podremos descargar el plugin de edición de la galería para usar herramientas avanzadas de edición, como el Borrador de elementos con IA o la Expansión. Incluso podremos modificar retratos tomados con el móvil. La última de las novedades es IA Film, una función con la que podremos seleccionar clips de vídeo para crear un montaje usando IA simplemente pulsando en el botón "automático" de la interfaz de la app de vídeo.