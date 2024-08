Nuevos Oppo Reno 12 F y Reno 12 FS llegan a España: no hace falta un móvil caro para usar funciones de IA en tus fotos

La inteligencia artificial se ha convertido en un motivo de peso para cambiar de móvil. Gracias a nuevas funciones basadas en IA, es posible hacer cosas sorprendentes que hasta no hace mucho parecían imposibles, como borrar personas de nuestras fotos o escribir largos correos sólo con explicar lo que queremos.

Sin embargo, acceder a estas funciones no es barato. La mayoría de los fabricantes han limitado las funciones basadas en IA a sus modelos más ‘premium’, ya sea por limitaciones técnicas o por decisiones de mercado. Y eso es un problema, porque la IA nunca será popular si los usuarios que no quieren o pueden gastar tanto en un móvil, no pueden usarla. OPPO es una de las primeras que pretende solucionar eso, permitiendo el acceso a funciones de IA en sus nuevos modelos de gama media.

Los nuevos OPPO Reno 12 F y OPPO Reno 12 FS destacan por la gran cantidad de funciones basadas en IA integradas directamente en la interfaz y las apps preinstaladas. Como viene siendo habitual, la fotografía es la gran protagonista, ya sea mientras estamos haciendo la foto, o cuando ya la hemos hecho. La nueva herramienta AI Eraser 2.0, por ejemplo, permite eliminar objetos no deseados sólo con tocarlos; mientras que AI Smart Image Matting 2.0 permite recortar objetos de las fotos y usarlos posteriormente, por ejemplo, como ‘stickers’ en nuestras apps de mensajería. De la misma manera, AI Studio es capaz de transformar retratos en avatares digitales.

Hablando de retratos, la app de cámara de OPPO permite acceder a la función AI Portrait Retouching, con efectos de retoque más vívidos y naturales, y el modo Pro Portrait usa la cámara principal de 50 Mpx en conjunción con la cámara macro de 2 Mpx para obtener un acabado de efecto ‘bokeh’ muy popular. Estas cámaras son complementadas por un gran angular de 8 Mpx con ángulo de visión de 112 grados y una cámara selfie de 32 Mpx.

Continuando con las funciones basadas en IA, OPPO también ha integrado funciones de IA generativa de texto, incluyendo AI Writer para redactar correos electrónicos rápidos, subir publicaciones en redes sociales y publicar comentarios. AI Summary, por su parte, permite resumir los detalles esenciales de un texto, y AI Speak será capaz de leerlo en voz alta. Todas estas funciones están integradas en AI Toolbox, y se suman a AI Recording Summary, que puede procesar grabaciones de voz y resumirlas en texto.

OPPO Reno 12 F OPPO El Androide Libre

En cuanto al ‘hardware’, ambos móviles están basados en una pantalla de 6,67 pulgadas basada en tecnología AMOLED, con una frecuencia de actualización de 120 Hz; alcanza un brillo de 2.100 nits, y es compatible con la tecnología Splash Touch que permite usar la pantalla incluso si está mojada. Los móviles tienen un nuevo acabado Cosmos Ring inspirado en los relojes de muñeca clásicos, algo que se aprecia en su módulo de cámara en la trasera.

Tanto el OPPO Reno 12 F como el OPPO Reno 12 FS estarán disponibles en dos versiones, con conectividad 4G o 5G. Las versiones 4G están basadas en un procesador Snapdragon 685, mientras que las versiones 5G están basadas en un MediaTek Dimensity 6300. En ambos casos, usan AI Linkboost para mejorar la conectividad con un modelo de inteligencia artificial.