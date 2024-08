El Pixel 9a se filtra y llega con una sorpresa que traerá polémica: así será el nuevo móvil más barato de la gama

Apenas se acaban de lanzar los Pixel 9, pero ya estamos pensando en el siguiente lanzamiento de Google. Como es lo habitual, el próximo móvil de la marca pertenecerá a la gama A, de dispositivos más baratos pero que mantienen muchas de las características de los modelos originales.

El problema para Google siempre ha sido que los móviles de la gama A son demasiado buenos. Tanto el Pixel 7a como el Pixel 8a son capaces de ofrecer una experiencia que no se diferencia mucho de los modelos más caros. Los Pixel A tienen el mismo procesador que el resto de la gama, y un ‘hardware’ muy parecido y cada vez mejor en cada generación; hasta son difíciles de distinguir a simple vista. A menos que seas un gran conocedor de móviles, las pequeñas sutilezas del diseño (como colores exclusivos) no son suficientes para distinguirlos.

La solución a ese ‘problema’ puede llegar con el Pixel 9a, como demuestran las primeras imágenes filtradas del dispositivo. En efecto, el nuevo Pixel ya habría sido fotografiado, con las fotos compartidas por @VNchocoTaco en X, aunque como es habitual con este tipo de filtraciones, siempre cabe la posibilidad de que se trate de una maqueta falsa creada por alguien con ganas de sus cinco minutos de fama en Internet.

Pero si este realmente es el diseño definitivo del Pixel 9a, podemos decir que va a generar discusión. Y es que, en una decisión que será polémica, Google habría decidido cambiar el diseño del Pixel 9a respecto al Pixel 9 convencional, algo que se nota especialmente con el nuevo conjunto de cámaras.

Los Pixel 9 estrenaron un nuevo conjunto de cámaras, dejando atrás la ‘banda’ que caracterizaba a los móviles de Google hasta ahora; ha sido sustituida por una ‘isla’ que sobresale de la trasera de manera horizontal. La foto filtrada, en cambio, muestra un conjunto de cámaras integrado casi completamente en la trasera.

Foto filtrada del Google Pixel 9a @VNchocoTaco | X El Androide Libre

Las consecuencias de este cambio pueden ser enormes. Que las cámaras no necesiten sobresalir tanto puede indicar que Google no las va a mejorar en esta generación; o bien, es posible que el Pixel 9a sea un móvil más grueso que sus ‘hermanos mayores’ y por eso no necesite el ‘bulto’ de las cámaras para alojar todos los componentes.

Sea como sea, el Pixel 9a de las fotos sí que adopta otros aspectos del diseño del Pixel 9, como los bordes planos, que hacen que el móvil se parezca más a los nuevos iPhone. A juzgar por las imágenes, la trasera parece tener un color mate, aunque puede que sea un efecto de la iluminación de unas fotos que no son precisamente las de mejor calidad.