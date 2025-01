Laporta, sin autocrítica en su versión del 'caso Olmo': "¿Pensó alguien que dimitiría por una decisión de LaLiga y la RFEF?"

Joan Laporta ofreció este martes su tan esperada comparecencia para dar explicaciones y analizar el polémico 'caso Dani Olmo'. El presidente del FC Barcelona esperó a la finalización de la Supercopa de España para hablar y, con el trofeo bajo el brazo, salió a la palestra con la moral alta tras obtener la cautelarísima del CSD para lograr las inscripciones y tras la goleada del equipo en Yeda contra el Real Madrid.

A las 10 de la mañana, Laporta se subió al atril y empezó con un discurso evaluando la situación del club y los últimos hechos: "La fortaleza del Fútbol Club Barcelona queda demostrada [por la vuelta al 1:1 y la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor] y desmiente un falso relato apocalíptico de varios entornos, que se ha hecho por desconocimiento, por mala fe o por ambas cosas", empezó valorando.

Tras sacar pecho de, según él, haber "salvado al club", dedicó unos minutos a defenderse de los "desestabilizadores". "Nada de lo referente al 'caso Olmo' nos ha sorprendido. Si repasamos nuestra historia, se podrían prever estas reacciones. No es casualidad que cuando el Barça vuelve a emerger en el liderato del fútbol, diferentes actores junto a sus apoyos mediáticos aportan un relato que nada tiene que ver con la realidad", señaló.

"Era un ataque para desastibilizar, un ataque directo al escudo. El escudo no se toca ni se mancha", añadió. Y celebró que "no han podido": "Tendrán que trabajar mucho los desestabilizadores de fuera, y también los de dentro, para tumbarnos", señaló Laporta.

Resumen del 'caso Olmo'

A partir de ahí, pasó a hacer un resumen de su versión sobre el 'caso Olmo': "Presentamos la documentación a LaLiga el 27 de diciembre. La enviamos dentro de plazo, antes de acabar el año. En los días 28, 29, 30 y 31, LaLiga nos pidió que completáramos la información. El día 31 entendíamos que habíamos cumplido, pero LaLiga nos pidió unos requisitos adicionales que no estaban incluidos en la normativa. Hablamos con la RFEF para pedir la extensión de las licencias. Nos dijeron que faltaba el 1:1, pero que no había inconveniente en tramitar la extensión".

"Nos dijeron que se aplicaba un reglamento, que estaba obsoleto. Desde nuestro punto de vista, de cara a este artículo —que busca la estabilidad de la competición—, no entrábamos en un supuesto para evitar que un jugador o jugadores fueran inscritos varias veces en una temporada. No era nuestro caso, que solo era une mera extensión de la licencia".

"Lo defendimos ante LaLiga y la RFEF, y el día 3 complementamos la información que nos pedían. Presentamos la extensión, la RFEF invocó este artículo que, según nuestro punto de vista, es incorrecto y presentamos un recurso. Aún se está tramitando, pero el Barça ha cumplido con la normativa. Creemos que para el CSD otorgue una medida de carácter urgente debe apreciar que se está produciendo un daño de difícil reparación y quiere que se respete el buen nombre del derecho. Y así lo apreciaron para esta medida cautelarísima".

Terminó Laporta su discurso ahí y pasó a iniciar el turno de preguntas, arrancando con un mensaje contra los opositores y con su valoración sobre la posible moción de censura que se gestó: "Han tenido una oportunidad de oro de demostrar que quieren al Barça y no lo han aprovechado. Se han posicionado al lado de quienes nos quieren perjudicar".

"Pobre Barça si acaba en manos de estos opositores [...] Todos estaban a favor de la moción de censura y eso es para casos excepcionales", valoró. Y lanzó un aviso a navegantes: "¿Alguien piensa que un presidente va a dimitir por una decisión de LaLiga y/o la Federación? Vamos a vender la piel cara".

La 'butifarra' en Yeda

Laporta también dio su explicación de lo que ocurrió en Yeda, con su famoso corte de mangas y un supuesto incidente en el palco tras la obtención de la cautelarísima: "Yo tenía euforia contenida. Habíamos conseguido una cosa que era muy complicada. Contra todos y contra todo. Tuve una reacción, pero no insulté a nadie, no di patadas al mobiliario. Esta euforia tenía una parte de indignación. Se me vino el sufrimiento de todos a la cabeza".

"Hablamos con el presidente de la RFEF y nos dijo que se tenían que otorgar las licencias. Yo le dije directamente lo que pensaba. En el acto de dos días siguientes lo aclaramos. Soy como soy. Tuve una reacción y es la que es. ¿Tebas? No pretendo señalar a nadie. Todo el mundo está en su derecho de hacer lo que es conveniente. No deberían producirse situaciones como esta", dijo sobre el papel de Louzán y el presidente de la patronal.

Reacciones de los clubes

También habló Laporta del posicionamiento en contra de muchos clubes españoles y la postura de otros, como el Real Madrid, que no se han pronunciado públicamente sobre el 'caso Olmo': "No voy a desvelar conversaciones privadas. Lo que puedo decirle es que a los clubes que no se han posicionado en contra les estoy agradecido. Han visto claro que no es el camino por el que había que ir. Fuera del campo, como club y dentro de la patronal, defendemos los intereses de todos y entre todos. Los clubes que se han posicionado en contra... No me ha sentado bien ni estoy de acuerdo".

"Pero hay muchos clubes que no se han pronunciado. Sus servicios jurídicos sabrán de que estamos hablando y que la defensa que ha hecho el Barça está dentro de la legalidad y que tiene visos de prosperar este proceso", añadió.