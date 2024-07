Elena Tablada gana la batalla judicial a su exmarido, Javier Ungría, y consigue la custodia total de su hija en común

Elena Tablada (43 años) ha ganado la guerra judicial a su exmarido, Javier Ungría, (43) tras varios meses de batalla en los juzgados por las custodia de su hija en común, Camila (4).

Ha sido el periodista Aurelio Manzano quien ha compartido la información a través de sus redes sociales, asegurando que han concedido a la diseñadora la custodia total. "El informe del detective privado y pruebas presentadas por Elena fueron determinantes", asegura el colaborador en un sus stories de Instagram, mencionando a la expareja.

De las dos partes, Elena ha sido la única que se ha pronunciado al respecto. "Es una pena haber tenido que llegar hasta aquí, pero gracias a Dios hemos llegado al fin y la única victoriosa aquí será Camila", ha confesado a Vanitatis.

Elena Tablada llegando a los Juzgados el pasado abril. Gtres

Fue Javier Ungría quien interpuso la demanda, solicitando la custodia compartida. Elena Tablada, por su parte, quería que Camila creciera junto a su primogénita, Ella (14), fruto de su relación con David Bisbal (45). Finalmente, ha ganado la diseñadora, consiguiendo la custodia compartida.

Tras varios meses de aplazamientos, el pasado abril se produjo el encuentro judicial. No pudo ser cara a cara porque Javier Ungría se encontraba en Honduras como concursante de Supervivientes. La vista, así, se llevó a cabo de forma telemática.

"Estoy contenta porque he contado la realidad. Nunca me han gustado los conflictos y siempre he puesto de mi parte para que todo sea lo menos traumático posible", explicó entonces Elena Tablada sin desvelar mayores datos.

Elena, que hasta ahora se hacía cargo de los gastos importantes de la menor -situación que continuará al haber conseguido la custodia total-, ha ganado la batalla a Javier Ungría a punto de cumplirse dos años de su ruptura. Fue en agosto de 2022 cuando se confirmó que la diseñadora y el exconcursante de Supervivientes ponían fin a su historia de amor tras seis años juntos y una hija en común.

Elena Tablada y Javier Ungría en el bautizo de su hija, Camila. Gtres

"Hemos decidido dar un parón para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad. Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia, y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos. Quien me conoce sabe que mis hijas son lo más importante que tengo en mi vida, y si me veo en la posición de ponerlas en una balanza, siempre pesarán más ellas. El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el que cual estaremos unidos", expresó entonces Elena Tablada.

La relación entre ambos, sin embargo, se tornó tensa. En su férrea convicción de dar prioridad a su hija, la cubana luchó por su custodia hasta el final.