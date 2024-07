Así es Mana Al Maktoum, marido de Mahra Sheikha: patriótico, multimillonario y fan de Ronaldinho

El 16 de julio de 2024 será una fecha que quedará marcada para siempre en la vida de Mahra Shaikha (30 años), una de las 30 hijas del polémico emir de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum (74). Esa misma tarde, la princesa de Dubái ponía fin a su matrimonio con el jeque Mana Al Maktoum vía Instagram, a través de un mensaje que no dejaba en buen lugar al jeque.

"Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa". Unas duras palabras en las que la princesa de Dubái dejaba entrever que pedía el divorcio al jeque Al Maktoum por sus presuntos vínculos con otras mujeres.

Si bien Mahra no ha querido dar más explicaciones hasta el momento, lo cierto es que son muchos los que se preguntan quién es realmente este hombre, miembro de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos y poco comprometido con las redes sociales.

Aunque el jeque Mana Al Maktoum es conocido por sus negocios en Dubái y países de alrededor, lo cierto es que el millonario jeque no dio el salto a la fama mundial hasta hace poco más de un año. Lo hacía en marzo de 2023 cuando la princesa Mahra Shaikha anunció públicamente su boda con él en junio de ese mismo año. Desde entonces, fueron varios los medios que intentaron indagar más en la vida de Al Maktoum.

Hijo del jeque Mohammed Bin Rashid Bin Mana Al Maktoum y de la jequesa Madiyah Bint Ahmed Bin Juma Al Maktoum, pasó de ser uno de los hombres más codiciados del país a convertirse en el yerno del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái.

Nacido el 10 de octubre de 1998, es un conocido empresario en el país por sus múltiples negocios. Ha sido uno de los impulsores en numerosas iniciativas comerciales, como AlBarada Trading, Dubái Tech, GCI Real Estate Development Company y MM Group of Companies. Aunque ha estado varios años inmerso en numerosos proyectos, hace unos pocos meses se graduó del Programa de Incorporación acelerada al liderazgo en la Escuela de Gobierno MBR. Un grado compuesto por temas de liderazgo público, finanzas, estrategias gubernamentales, políticas de datos e inteligencia artificial. Unos contenidos que, sin duda, han hecho al jeque aún un mejor empresario.

Al igual que muchos otros ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mana Al Maktoum se considera enormemente patriótico y orgulloso de sus raíces emiratíes y comparte feliz unas fotografías y encuentros con los gobernantes más destacados de los Emiratos. Entre ellos se pueden encontrar el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan o Handam bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe Heredero de Dubái.

Si hay algo que despierta pasiones en el jeque son los viajes y los animales. De hecho, como si de una influencer se tratara, la princesa Mahra Shaikha capturaba en su Instagram unas fotografías en moto acuática en Grecia. Imágenes que ya quedarán en un recuerdo del pasado.

Como la mayoría de los miembros de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos, es un hábil cetrero y tirador, y disfruta de los deportes ecuestres. El jeque Al Maktoum emprende con frecuencia expediciones marítimas, impulsado por la aspiración de conseguir una abundante pesca. Es más, desde muy joven ha mostrado la especial relación que mantiene con los animales, compartiendo fotografías de campeonatos de caballos y un amor por los halcones que viene desde que era pequeño.

Sheikh Mana no es ajeno a entablar amistad con muchas celebridades y atletas de renombre mundial, como el tenista Novak Djokovic (37). Además, se considera todo un fanático del fútbol y, en concreto, del legendario Ronaldinho (44), con quien no dudó en tomarse una fotografía cuando el exjugador visitó la ciudad y al que considera todo un referente en el mundo del fútbol.