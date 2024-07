La princesa de Dubái, Mahra Sheikha, se divorcia del jeque Al Matoum: "Estás ocupado con otras compañeras"

La princesa Mahra Sheikha (30 años), una de las 30 hijos del polémico emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Matoum (74), ha anunciado este martes 16 de julio su ruptura con el jeque Mana Al Maktoum. Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram, en la que deja entrever a sus más de 300.000 seguidores que pone fin a su matrimonio con el empresario por supuestas relaciones con otras mujeres.

"Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa", ha apuntado en sus redes sociales con un directo mensaje al jeque.

Inmediatamente, la publicación se ha llenado de comentarios cuestionando una presunta infidelidad por parte del jeque Al Maktoum y miles de mensajes de apoyo a la princesa en estos difíciles momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)

La noticia tiene lugar apenas unos meses después del primer aniversario de su boda. Fue en marzo de 2023 cuando la pareja anunciaba públicamente su compromiso a través de medios de comunicación árabes. Ya en junio de ese mismo año, la hija pequeña del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos se daba el 'sí quiero' con el jeque Al Maktoum. Aunque la boda tuvo lugar en junio, lo cierto es que todo ocurrió en la más íntima privacidad y poco o nada se ha llegado a saber del enlace matrimonial, aunque sí se pudo saber que fue un lujoso evento que tuvo lugar en Dubái World Trade Center.

Mahra Sheika es la menor de 30 hermanos, todos hijos del polémico emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fruto de su matrimonio con la griega Zoe Grigorakos y es toda una celebrity en el país árabe. Es más, es habitual verle mostrar algunos acontecimientos de su vida privada a sus más de 300.000 seguidores.

Hace tan solo un año, Mahra Sheikha compartía a través de sus redes que se había graduado en Relaciones Internacionales por la universidad de Londres- Aunque esta no era su primera formación. Ya unos años atrás, terminó un grado universitario en Negocios por la Universidad Zayed y trabaja junto a su padre para el desarrollo del emirato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)

Está considerada toda una influencer y es que es la invitada estrella de los principales eventos sociales que se celebran en su país natal. Se ha convertido también en una gran defensora de las tradiciones, pues siempre luce la prenda tradicional, la abaya, una túnica larga hasta los pies que ha sabido modernizar al llevarla en diferentes colores y estampados.

En mayo del año pasado, la princesa y el jeque decidieron ir un paso más allá en su matrimonio y trajeron un bebé al mundo. Aunque poco se ha conocido sobre el pequeño, la hija del Emir ha publicado en alguna que otra ocasión imágenes del parto.

Mana Al Maktoum, por su parte, tiene vínculos con la realeza dubaití y siente una gran pasión por el esquí, el fútbol y las carreras de caballos. También está muy involucrado en la vida pública de su país, aunque se ha visto en el centro de la polémica en varias ocasiones por las denuncias públicas de sus exmujeres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mana Al Maktoum (@man3almaktoum)

La primera en alzar la voz fue la princesa Haya de Jordania (49). Meses más tarde se unió la exdeportista azerbaiyana Zeynab Javadli (32). En ambos casos denunciaron el acoso sufrido por el que era su marido y su entorno, hasta el punto de tener miedo por la seguridad de sus hijos.