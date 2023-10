Elena Tablada se sincera sobre el juicio contra Javier Ungría: "Tengo ganas de que forme parte del pasado"

Elena Tablada (42 años) ha vuelto a hablar ante los micrófonos de los problemas judiciales que le rodean desde que estallase la relación que mantenía con Javier Ungría (42), padre de su hija pequeña. Después de seis años juntos, la pareja decidía separarse el verano pasado tras no poder superar una crisis que duró meses.

Aunque parecía que esa separación había sido amistosa, poco a poco se han ido conociendo detalles que lo han puesto en duda. A finales de junio de este año, los medios se hicieron eco de la noticia de que Tablada había contratado a un detective privado para que siguiese a su marido ante las sospechas que tenía de que le estaba siendo desleal con otra mujer. Noticia que ella mismo confirmó.

La expareja se encuentra ahora en un largo proceso judicial por la guardia y custodia de la hija que tienen en común, Camila de tres años. A pesar de que el juicio tendría que haberse celebrado en junio, éste se aplazó hasta diciembre por motivos ajenos a la expareja. "Tengo muchas ganas de que esto pase, de pasar página y de que esto forme parte del pasado", ha confesado la diseñadora en la Gala de Cepa 21 celebrada este 5 de octubre.

Javier Ungría y Elena Tablada en un evento celebrado en 2021. GTRES

Tablada y Ungría buscan acuerdos y objetivos diferentes: ella quiere que Camila crezca junto a Ella, hija que tiene en común con David Bisbal (44), sin poner trabas a que él vea a su hija cuando quiera; él busca la custodia compartida. "Dios sabe que lo he intentado de todas las maneras, pero está difícil", ha subrayado la diseñadora.

A pesar de las desavenencias que unen a la expareja, Tablada insiste en llevar el juicio hasta un punto en el que ambos salgan beneficiados: "Al final es el padre de mi hija. Por mucho que haya habido desencuentros y no nos pongamos de acuerdo en ciertos aspectos, hay que ser coherentes. Creo y espero que los dos tengamos la madurez suficiente como para saber llevar eso".

A las preguntas sobre cómo se encuentra ahora su vida personal, la diseñadora ha sido tajante: "El corazón lo tengo lleno, pero por mis hijas. No hay nada y tampoco tengo ganas". Tablada no ha esquivado ninguna pregunta de las formuladas y se ha mostrado en todo momento serena y tranquila. "Mi cabeza está ahora en otras cosas: en trabajar y en sacar a mis hijas adelante. Soy mucho más exigente porque mis límites ahora son otros".

En caso de que llegue el amor, Tablada tiene claro que ella va a ser su principal prioridad: "Cometo siempre el fallo de que a veces me olvido de eso. Es muy importante para mí en una relación tenerte muy presente y valorarte, para que así te valoren. Ya no me va a pasar más".

Tampoco ha esquivado las preguntas sobre su relación con Chenoa (48), exnovia de su expareja David Bisbal. "He coincidido con ella, es buena chica y me cae muy bien. La imagen que se crea en la prensa de una persona no es la misma, por eso hay que conocer a la persona". A la pregunta sobre una posible amistad entre ellas en un futuro, Tablada contestaba con un escueto "bueno".

Proceso judicial abierto

