Elena Tablada y su marido Javier Ungría anuncian que van a ser padres

Elena Tablada (38 años) y su marido Javier Ungría están de enhorabuena. Según ha anunciado la diseñadora a través de sus redes sociales, aumenta la familia: está embarazada del que será el primer bebé que tenga en común junto a su marido. De este modo, la pequeña Ella -la hija que tiene Elena con el cantante David Bisbal (40)- pronto dejará de ser hija única. Tablada, exultante de felicidad a través de su Instagram ha hecho pública su buena nueva.

"Hemos mantenido silencio porque queríamos disfrutar en paz y privacidad con nuestra familia y amigos cercanos lo máximo posible. Gracias a todos por la comprensión. Hell+Happs=5", han sido las palabras que ha colgado la diseñadora en su red. Las ha acompañado de una tierna imagen en la que se la ve sonriente y relajada, posando junto a su marido y Ella, quien le besa la tripita.

En este punto, cabe destacar que JALEOS hace unos días intentó ponerse en contacto con Tablada a raíz de la información que poseía acerca de su embarazo. Cauta, no quiso ni confirmar ni desmentir este extremo; sin embargo, este periódico ha podido conocer un detalle de este feliz y pleno momento: Elena se ha quedado embarazada "tan solo con una diferencia de dos semanas" con respecto al estado de gestación de su hermana, Naelé Tablada. Esta confirmaba la buena nueva a principios de noviembre y deslizaba LOOK entonces que estaba en su cuarto mes de embarazo.

Una feliz noticia en medio de la preocupación

Elena Tablada madre durante uno de sus últimos actos públicos. Gtres

Fue hace unos días cuando este periódico se hizo eco del delicado estado de salud de la pareja de Elena Tablada madre. Javier Iturrioz, un prestigioso decorador, se encuentra ingresado en un hospital madrileño a causa de una aparatosa caída doméstica que sufrió el pasado verano. Se trató de un accidente que estuvo a punto de "costarle la vida" y que devino en unos coágulos en el cerebro que son los responsables de que "la rehabilitación que está haciendo esté resultando tan lenta".

Iturrioz, que, se apostillaba, es "como un padre para Elena hija", lleva 17 años de discreta relación con su madre y "está siempre acompañado en el hospital, nunca lo dejan solo". Así, se entiende que la familia se va turnando y, aunque su salud no reviste gravedad en la actualidad, se apunta a que la familia "descartó de plano en un primer momento la operación". Y se explica lo que sigue: "Son una familia muy religiosa y confían ciegamente en Dios y los médicos". Por esta razón, y por el miedo a que la intervención desemboque en un duro final, "decidieron ponerlo todo en las manos de los médicos".

Mientras tanto, la madre de Elena Tablada está muy volcada en su hija y hace unos días volvió a posicionarse en contra del almeriense en esa batalla campal que libran por la intimidad de la hija que tienen en común, Ella. "Yo no entiendo nada ni quiero hablar del tema", aseguraba hace unos días durante la subasta benéfica Smylife Collection Beauty Art en el Museo Thyssen de Madrid. En esa línea, la matriarca apuntaba lo mucho que sufría su hija: "Claro que sí le afecta, pero ¡qué le vamos a hacer!". Y la menor, ¿cómo lo está llevando? "Elena no le deja que mire la tele para que sea feliz, no se entera", explicaba.

[Más información: El marido de Elena Tablada madre, tres meses ingresado en el hospital: estas son las causas]