El marido de Elena Tablada madre, tres meses ingresado en el hospital: estas son las causas

La familia Tablada no está pasando por su mejor momento. El enfrentamiento que libra Elena Tablada (38 años) con David Bisbal (40) no es el único quebradero de cabeza que tiene a los Tablada en vilo. Según ha podido confirmar JALEOS con alguien cercano al entorno, el marido de Elena Tablada madre, Javier Iturrioz, un prestigioso decorador, continúa a día de hoy -y tres meses después del incidente- ingresado en un hospital madrileño a causa de una aparatosa caída doméstica que sufrió el pasado verano, tal y como desveló la propia Tablada madre en uno de sus últimos actos públicos. Se trató de un accidente que estuvo a punto de "costarle la vida" y que devino en unos coágulos en el cerebro que son los responsables de que "la rehabilitación que está haciendo esté resultando tan lenta".

Iturrioz, que, se apostilla, es "como un padre para Elena hija", lleva 17 años de discreta relación con su madre y "está siempre acompañado en el hospital, nunca lo dejan solo". Así, se entiende que la familia se va turnando y, aunque su salud no reviste gravedad en la actualidad, se apunta a que la familia "descartó de plano en un primer momento la operación". Y se explica lo que sigue: "Son una familia muy religiosa y confían ciegamente en Dios y los médicos". Por esta razón, y por el miedo a que la intervención desemboque en un duro final, "decidieron ponerlo todo en las manos de los médicos".

Pese a que la recuperación está siendo larga y tediosa, Tablada madre no pierde la sonrisa ni la esperanza: "La vida sigue y la familia ya está pensando en sus planes para Navidad". Lo que desean por encima de todo es que el marido de la cubana "abandone cuanto antes el hospital y poder continuar la rehabilitación desde casa". Mientras tanto, la madre de Elena Tablada está muy volcada en su hija y hace unos días volvió a posicionarse en contra del almeriense en esa batalla campal que libran por la intimidad de la hija que tienen en común, Ella.

"Yo no entiendo nada ni quiero hablar del tema", aseguraba hace unos días durante la subasta benéfica Smylife Collection Beauty Art en el Museo Thyssen de Madrid. En esa línea, la matriarca apuntaba lo mucho que sufría su hija: "Claro que sí le afecta, pero ¡qué le vamos a hacer!". Y la menor, ¿cómo lo está llevando? "Elena no le deja que mire la tele para que sea feliz, no se entera", explicaba.

En otro evento, opinaba sobre las fotografías que Bisbal exigía eliminar a Elena de su red social: "No las ha tenido que borrar, las ha borrado ella porque ha querido, para que no haya más lío, por una tontería que no le dijeron que las quitara y siguen dando la lata...". Y defendía que su hija no asociaba a la pequeña Ella con ninguna marca de publicidad, como sostiene David: "Es que es mentira, marcas de qué, él la lleva también a los conciertos, él la lleva a los conciertos y eso es una marca, es él. No lo sé, son cosas muy raras, allá ellos".

El origen de la guerra

Este enfrentamiento que no parece tener fin comenzó por una fotografía que compartió Rosanna en sus redes sociales cuando disfrutaba de la Feria de Abril con la pequeña. Ambas iban vestidas igual y era una forma de promocionar la firma de ropa de la que es imagen la modelo venezolana. Esto enfureció a Tablada, primeramente por exponer a su hija sin permiso, y segundo por mostrarla para un 'supuesto fin comercial'. Sin embargo, en todo este tiempo y a pesar de la sentencia judicial, la empresaria no ha cesado en compartir fotografías en redes junto a su hija. Lo que no hace ahora es, tal y como hacía tiempo atrás, asociar a la menor a sus marcas o colaboraciones, y mantiene el cuidado en ese aspecto tras la resolución del juez.

El propio David Bisbal también se pronunció al respecto cuando la polémica estaba en su punto más álgido y la prensa quería conocer su opinión; por eso, en pleno photocall reunió a los periodista y afirmó que era la única vez que se pronunciaría al respecto: "Me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse, porque son cosas de menores, es porque previamente yo he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas… punto".

