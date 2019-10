La madre de Elena Tablada, contra Bisbal: "Él lleva a Ella a conciertos, y eso es una marca"

La guerra entre Elena Tablada (38 años) y David Bisbal (40) sigue presentando nuevos capítulos. Y en esta ocasión entra en juego la madre de la diseñadora. Aprovechando que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha acogido la presentación de la Colección Thyssen, que aúna el mundo del vino y el arte a través de seis de las bodegas más importantes de España, muchos los rostros conocidos de nuestro país se dejaron ver por sus instalaciones, entre ellos, Elena Tablada madre.

¿Qué le ha pasado a su marido?

Nada, que se cayó en casa y se cayó para atrás y está hace dos meses y pico en el hospital.

Elena Tablaba compartió esta imagen de su hija Ella y su madre, en la festividad del primer domingo de mayo.

¿Tiene una rotura?

Rotura de nada, tiene cuatro coágulos en el cerebro, está que va respondiendo muy lentamente, tú sabes cómo es el cerebro pero bueno.

¿Qué os dicen los médicos?

Dijeron que se moría. Dijeron su marido se muere, si lo operamos se queda tonto y vegetal. Yo dije vamos a dejarlo en manos de la ciencia y de Dios, así ha sido y poco a poco se ha ido recuperando. Es muy lento.

¿Está en casa ya?

Le dio por hablar en vasco, no habla en español.

Sabe Euskera.

Claro. No cuenta en español, es una cosa rarísima, pero bueno.

¿Está ya en casa?

No, está en CEAR que la verdad es que lo tratan muy bien y está muy bien.

Vaya susto.

Un susto muy grande.

Poquito a poquito, luego rehabilitación.

Claro, lo tienen ahí en rehabilitación si no, no va para adelante. Hay que enseñarle todo de nuevo.

Captura del texto de Elena Tablada en su InstaStories.

¿Cómo está Elena?

Si supieras lo poco que veo a Elena, me la paso metida en el hospital. Voy a darle la comida, por la mañana para el almuerzo...

Al final ha tenido que borrar esas fotografías de la polémica.

No las ha tenido que borrar, las ha borrado ella porque ha querido, para que no haya más lío, por una tontería que no le dijeron que las quitara y siguen dando la lata...

¿Cómo ha sido la vuelta al cole de la pequeña Ella?

Está feliz, ella está encantada, es una niña feliz.

Tiene que ser triste que ahora por tema de redes sociales y de marcas estén así Elena y David.

Es que es mentira, marcas de qué, él la lleva también a los conciertos, él la lleva a los conciertos y eso es una marca, es él. No lo sé, son cosas muy raras, allá ellos.

Elena Tablada madre arremete contra David Bisbal JALEOS

Ella sí que se enterará.

Bueno, ni idea.

Solución ninguna de momento.

Ninguna pero bueno.

Elena decía hace unos meses que tiene ganas de ser mamá.

Sí, en eso están.

