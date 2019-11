Elena Tablada madre: "No entiendo la actitud de David Bisbal"

Elena Tablada madre fue una de las invitadas a la subasta benéfica Smylife Collection Beauty Art en el Museo Thyssen de Madrid. Allí, la madre de la diseñadora reconoció que no ve nada bien lo que está haciendo su David Bisbal (40) con su hija. A pesar de esto, Elena fue muy correcta y aseguro que se lleva muy bien con su actual yerno, el empresario Javier Ungría (37), al igual que en su momento lo hizo con el almeriense.

¿Elena te atreverías hacer una pintura?

Yo he pintado, he hecho de todo en esta vida, siempre me gustó.

¿Vienes a pujar?

Vamos a ver cómo están los precios.

¿Cómo se encuentra tu marido?

Poco a poco, es muy lento, ya no habla, dice 'hola 'y poco más.

¿Es el aniversario de boda de tu hija Elena?

Es verdad, no me acordaba, no tengo tiempo para nada.

¿Cómo recuerdas esa boda?

Fue maravillosa, fue como un cuento de hadas, fue donde se casaron mis padres.

¿Cómo esta Elena?

Muy bien... Javi le ha regalado un perro a la pequeña.

¿Entiendes la actitud de David?

Yo no entiendo nada, ni quiero hablar del tema.

¿Le afecta a tu hija?

Claro que sí le afecta pero qué vamos a hacer.

Y más por la pequeña...

Elena no le deja que mire la tele para que sea feliz, no se entera.

¿Pero entiendes a David?

No entiendo eso, pero bueno.

¿Crees que tienen una conversación pendiente?

No tengo ni idea.

¿A tu hija la ves bien?

No la veo casi, no paro.

Elena decía que quería ser mamá...

Estamos esperando.

¿Te gustaría tener otro nieto?

Nunca he tenido nieto varón, vamos a ver.

¿Cómo te llevas con Javier?

De maravilla, yo quería mucho a David y quiero mucho a Javi.

¿Los ves diferentes?

Bueno cada uno es como es, nadie es igual.

¿Te ha decepcionado David?

Esto no me gusta pero qué vamos a hacer.

¿Cómo vais a pasar estas Navidades?

No lo sé, pero seguro que lo pasamos bien, es una casa llena de felicidad.

