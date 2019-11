Letizia, con chupa de cuero para regresar al rastrillo Nuevo Futuro seis años después

Ya tenemos a la Reina en suelo nacional. Después de pasar una semana en Cuba nos vamos a tomar esta que comenzó ayer con mucha calma. No hay que estresarse. Así que sólo veremos a Letizia (47 años) en una ocasión en estos siete días, hoy. Hay que apreciar el hecho de que tenía un acto programado esta mañana y nos ha regalado un extra superjugoso para todos, su aparición con su suegra, la Reina Sofía (81), en el Rastrillo Nuevo Futuro. La Emérita no falta ni una sola edición, pero la titular hacía seis años que no pasaba por el mercadillo que organiza la tía de su marido, la Infanta Pilar (83). Así bienvenido sea.

Aunque seguimos con la idea del vestido de la semana pasada en la isla caribeña, en Madrid el invierno es ya un hecho y hay que ir un poco más tapada que por La Habana. Así que Letizia ha estrenado un vestido de manga larga de Hugo Boss y, por si nadie se había enterado de que hacía frío, lo ha llevado atado hasta el último botón del cuello, ni idea de cómo ha conseguido respirar.

Letizia lució un vestido de manga larga abotonado hasta el cuello. Gtres

El estampado de la prenda era un claro homenaje al otoño, con hojas en tonos ocre y el fondo en color malva. Lo más llamativo del vestido era el bajo asimétrico, parece que últimamente la Reina se está aficionando a este tipo de corte y el cinturón, no porque lo lleve hiperapretado (eso no es novedad) sino porque la parte que le sobraba casi le llegaba todo lo largo de la falda.

Como hace frío en la capital española la esposa de Felipe VI ha llegado con una chaqueta de cuero, en dos texturas en color camel. Desde luego lo más bonito del outfit de hoy. Lo que no tenemos claro es que si es apropiado o no una Reina en chupa de cuero para un acto oficial, porque después de El Rastrillo se iba directa a lo que sí estaba programado en su agenda: una inauguración en el Museo del Prado de una exposición sobre Francisco de Goya. La biker pegar pega, porque es ideal, pero igual choca un poco en una Soberana.

La Reina llegaba al evento con una chaqueta de cuero en dos texturas. Gtres

Además de la chaqueta también eran ideales los zapatos, en doble textura, cuero y ante, que iban a juego con la cartera. Ambas cosas firmadas por la marca española Magrit.

Vamos a hablar de las joyas porque es a lo que nos dedicamos, pero si fue un rollo en Cuba en Madrid volvemos a lo mismo: anillo de Karem Hallam, que desde que nos enteramos que es un regalo de la Princesa de Asturias (14) y la Infanta Sofía (12) nos gusta un poco más, y los mismos pendientes que lució por toda La Habana, los aritos dorados anchos de Coolook.

Espero que os guste el look porque es todo lo que vamos a ver a la Reina esta semana.

[Más información: ¿Otra vez lunares? Letizia cierra su viaje a Cuba igual que lo empezó]