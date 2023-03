Los vinos que compartiríamos con los nominados a los Oscar

El 12 de marzo tendrá lugar la esperada 95ª edición de los Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Si nos dejaran compartir una botella de vino con las actrices y actores nominados al Oscar este año, lo tendríamos muy claro. Estos son los 10 brindis que una humilde redactora “enocinéfila” propondría a las y los candidatos a Mejor Actriz y Mejor Actor durante la gran noche del cine. De ilusión también se vive.

Un vino para la Mejor Actriz

Cate Blanchett (“Tár”) e Hispania Blanco 2020

Con este drama psicólogico escrito y dirigido por Todd Field, Cate Blanchett va ganando este año en la quiniela de los Oscar. La archiconocida Lydia Tár está a punto de grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera, pero los elementos conspiran en su contra. Su brillante hija adoptiva de 6 años, Petra, se convertirá entonces en su gran apoyo emocional. Con esta premisa, seguro que a la actriz le encantaría probar un vino elaborado por un auténtico “lutier” en la Ribera del Duero. Concretamente Hispania Blanco, de Territorio Luthier, el albillo mayor que Fernando Ortiz envejece en barricas de roble español (Quercus Pyrenaica) pensando en una larga guarda.

Michelle Yeoh (“Todo a la vez en todas partes”) y 5/4

Cómo nos gusta Michelle Yeoh en “Everything Everywhere All at Once”, a medio camino entre la bella e inflexible Mameha de “Memorias de una geisha” y la guerrera voladora de “Tigre y Dragón”. La actriz malaya de origen chino podría arrebatarle el Oscar a Cate Blanchett (ahí lo dejo) gracias a su papel de heroína involuntaria en la aventura interdimensional que plantea la cinta de los Daniels. Una película “raruna” pero maravillosa, como el nuevo clarete de parcela de la bodega toledana Más Que Vinos. 5/4, una producción limitada que debe su nombre a su curiosa composición: dos partes de cencibel (tempranillo), una de garnacha, una parte de airén y otra de malvar, procedentes de viñedos centenarios. La fórmula para salvar el mundo.

Andrea Riseborough (“To Leslie”) y Eduardo Peña 2022

“To Leslie” es un drama basado en hechos reales que cuenta la historia de Leslie, una madre soltera del oeste de Texas que tuvo la suerte de ganar la lotería, pero no tardó en despilfarrar el premio en fiestas y alcohol. Desahuciada, acude a su hijo en un intento de recuperar el rumbo de su vida. Para ayudar a la actriz Andrea Riseborough a superar este papelón, contamos con un ribeiro disfrutón y divertido como la protagonista. Eduardo Peña 2022 es un blanco de diferentes variedades gallegas sabroso y bien equilibrado, que consigue encandilar cada año. Para ti, Leslie, pero con moderación. Por favor.

Michelle Williams (“Los Fabelman”) y Palo Cortado Tradición

La nueva película de Steven Spielberg nos adentra en su propia infancia y juventud. Ambientada a finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado, un niño de Arizona, influido por su excéntrica madre (Michelle Williams) y su pragmático padre, descubre un secreto familiar devastador mientras explora cómo las películas pueden ayudarle a forjar su propia identidad. Con la actriz, brindaríamos con una copa de sherry. El Palo Cortado VORS de Bodegas Tradición, un jerez único, muy escaso, delicado y elegante en nariz, estructurado y potente en el paladar, fruto de un prolongado envejecimiento en botas de roble americano con una gran solera. Una deliciosa rareza, como parece que fue la mamá de Spielberg.

Ana de Armas (“Blonde”) y Laurent-Perrier Cuvée Rosé

¿Y si Elvis y Marilyn se llevaran el Oscar en la misma noche? Ensoñaciones a parte, lo que ha hecho Ana de Armas con la rubia más famosa de Hollywood es de otro planeta. Que nos guste o no la película de Andrew Dominik (adaptación de la novela "Blonde" de Joyce Carol Oates) es secundario: ella está magnífica. Y eso no admite discusión. Como tampoco optar por un champán para celebrar el éxito de la actriz hispano cubana. A Monroe le volvían loca las burbujas, y para ella es este Laurent-Perrier Cuvée Rosé, vestido de gala Bambú. 50 años después, este champagne sigue siendo pionero, líder y precursor, una de las cuvées icónicas de la maison. Eterno, como Marilyn.

Un vino para el Mejor Actor

Brendan Fraser (“La ballena”) y Pago de Otazu 2020

En “The Whale”, la cinta de Darren Aronofsky, Brendan Fraser interpreta a un solitario profesor de inglés con obesidad severa, que intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención. Al actor le proponemos Pago de Otazu 2020, un vino elegante, largo y persistente elaborado con uvas merlot y cabernet sauvignon seleccionadas de viñedos certificados con la Denominación de Origen Protegida Pago de Otazu, en Navarra, y 18 meses de crianza en barricas de roble francés. Un tinto magnífico, complejo y poderoso como Fraser, capaz de seducirnos con su encanto aventurero en “La Momia” y dejarnos con la boca abierta en este drama que huele a Oscar.

Colin Farrell (“Almas en pena de Inisherin”) y Alma 2020

“The Banshees of Inisherin” se desarrolla en una remota isla irlandesa, donde Pádraic (Colin Farrell) queda desolado cuando su amigo Colm pone fin a una amistad de toda la vida. Para animar al actor en su afán de reparar la relación dañada, le sugerimos hacerse con una botella de Alma 2020. Porque este “alma” no está en pena, es un tinto en el que el viticultor Benjamín Romeo resume la esencia del paisaje riojano de San Vicente de la Sonsierra, su pueblo natal, y que supone la novedad de Bodega Contador, que lo comercializará exclusivamente en La Place de Bordeaux. No hay problema que no se resuelva después de abrir un vino tan especial como este.

Paul Mescal (“Aftersun”) y La Sonrisa de Tares 2022

En un decadente complejo vacacional de Turquía, Sophie, de 11 años, atesora el escaso tiempo que pasa con su cariñoso e idealista padre, Calum, interpretado por un soberbio Paul Mescal. Esta joya independiente escrita y dirigida por Charlotte Wells ha conseguido remover corazones y conciencias en todo el mundo, hasta convertirse en la película revelación de 2022. Brindamos con Mescal con La Sonrisa de Tares, el godello al que Dominio de Tares da vida en el Bierzo Alto, y que comparte el aire indie e introspectivo de la cinta con una elaboración sobre lías que requiere tiempo y paciencia para apreciar toda su complejidad.

Austin Butler (“Elvis”) y Jean Leon 3055 Chardonnay

Para el “Elvis” de Baz Luhrmann no hay ninguna duda. Una vida de cine como la del Rey del Rock solo puede acompañarse con un vino de película como Jean Leon 3055 Chardonnay. Austin Butler está increíble como Elvis Prestley en una cinta que, más que un biopic, es una interpretación al más puro estilo Luhrmann (“Romeo y Julieta”, “Moulin Rouge”, “Gatsby”) de lo que el artista vivió, de su talento innato y su ascenso a la fama en la década de 1950 de la mano de su manager, el coronel Tom Parker. Este vino tiene la frescura y el descaro del músico y nos traslada a Nueva York, donde el idealista Jean Leon (todavía Ceferino Carrión, natural de Santander) trabajó como taxista con el número de licencia que figura en la botella. El hombre detrás de la leyenda.

Bill Nighy (“Living”) y CVNE Imperial Reserva

Bill Nighy es un gentleman, un clásico, un actor intemporal. Y en “Living”, un veterano funcionario enterrado bajo el papeleo de su oficina londinense mientras la ciudad se reconstruye después de la II Guerra Mundial al que un demoledor diagnóstico médico le obliga a hacer balance de su vida y a disfrutar del tiempo que le queda. Por eso le queremos desear toda la suerte del mundo en su camino hacia la codiciada estatuilla con una copa de otro icono, este de Rioja: Imperial Reserva, el buque insignia de CVNE, nacido en 1920 como el primer Rioja moderno y hoy se ha convertido en el vino icónico de España y que, añada tras añada, se esfuerza por mantener su delicadeza, su elegancia y su equilibrio. Como Nighy.

