Lara O, el primer vino blanco Crianza de la D.O. Ribera del Duero

En 2019 se aprobaron los blancos de albillo mayor en la D.O. Ribera del Duero, una variedad autóctona que tradicionalmente se ha utilizado para la elaboración de vinos rosados y para hacer más suaves y elegantes los tintos. Y Fernando Ortiz, enólogo rebelde de Territorio Luthier, una bodega situada en Aranda de Duero, en un privilegiado lugar rodeados de monte y viñedos, no lo dudó ni un segundo. El suyo es el primer blanco con contraetiqueta de Crianza en la historia de la D.O. Ribera del Duero.

Fernando Ortiz, enólogo rebelde de Territorio Luthier.

Lara O Blanco Crianza 2018 es un vino muy especial, elaborado con albillo mayor vendimiada a mano, procedente de viñedos centenarios de muy bajo rendimiento del entorno de Aranda de Duero, en el triángulo formado por Aranda, La Horra y Zazuar. Un blanco cuyo reto es la capacidad de guarda: envejecer en botella con elegancia y armonía. “En Territorio Luthier no contamos con viñedo propio en producción, eso nos permite acceder cada año a la uva que más nos guste, la que ofrezca el mejor potencial para elaborar estos vinos de guarda”, comenta Fernando.

Tal y como establece el Consejo Regulador, este vino blanco sale al mercado con al menos 18 meses de envejecimiento, de los cuales 6 son en barrica. Porque la madera es un elemento importante, aunque sólo como hilo conductor. “Buscamos es la máxima elegancia para todos nuestros vinos, por lo que utilizamos barricas de roble francés, americano, húngaro o español e incluso de acacia y tinajas de barro, según el vino que queramos elaborar”.

La primera contraetiqueta Crianza para vino blanco de la D.O. Ribera del Duero.

En el caso de Lara O, a parte de los 6 meses de envejecimiento en barrica de roble, también se ha utilizado la tinaja de barro, que ayuda a destacar su marcado carácter mineral. Es un vino pensado para quienes buscan blancos diferentes, más complejos y, sobre todo, vinos que sienten bien. Tal y como señala Ortiz, “intentamos hacer los vinos lo más naturales posible y la poquísima cantidad de sulfitos utilizada es crucial para que el vino siente bien y no dé dolor de cabeza”.

El empeño por los blancos de Ribera del Duero del enólogo y director técnico de Territorio Luthier no acaba con Lara O. Fernando nos adelanta que próximamente también estarán disponibles las versiones ‘blancas’ de los otros vinos elaborados por la bodega, como Territorio Luthier Blanco de Guarda 2018, envejecido en barricas de acacia; Hispania Blanco 2018, criado en roble español y Luthier Gran Reserva Blanco. Su objetivo es “contribuir a posicionar a la Ribera del Duero en el lugar que se merece a nivel internacional y presentar oficialmente la nueva ‘Ribera Blanca’ en las citas internacionales más importantes”.

Fachada de la bodega Territorio Luthier en la Ribera del Duero.

Maridajes recomendados

Ya sabemos que el vino blanco es el mejor amigo de los pescados y mariscos (aunque hace poco hemos descubierto que también puede serlo el tinto). Si se trata de pescados de sabor fuerte, una apuesta segura es un blanco de crianza como Lara O.

El arroz también puede ser una buena opción. Se trata de un vino ideal para acompañar arroces potentes como el de setas o el caldoso. Y su paso por barrica lo hace capaz de aguantar desde parrilladas de verduras a recetas de carne. Si quieres probar algo nuevo, disfruta del cuerpo, estructura y mineralidad de este blanco tan singular con platos asiáticos, sushis y recetas picantes.

