Vinos de película para descorchar con tu serie favorita

Por suerte o por desgracia, la cuarentena del covid-19 nos ha devuelto el valioso tiempo que hasta ahora nos faltaba para engancharnos a esa serie de la que todo el mundo habla. Si no perdonas las palomitas ni cuando montas el cine en casa, te proponemos abrir una botella de vino especial para que la experiencia sea completa.

Te proponemos 6 series para ver estos días, y 6 referencias de película para acompañarlas.

Vinos para mejorar tu cineforum durante el confinamiento.

'Years and Years' con Balbás Crianza 2017

Puede sonar masoquista, pero no hay mejor momento para ver esta distopía familiar y política que sigue los conflictos y los retos particulares de los Lyons a lo largo de 15 años. Durante ese tiempo asistimos a la cada vez más inestable realidad política del mundo y, en concreto, del Reino Unido, y nos adelantamos a todos los cambios que ocurren en la sociedad a nivel económico, tecnológico y colectivo.

'Years and Years' mezcla los dramas familiares de 'This Is Us' (de la que hablamos más abajo) con los toques fatalistas de 'Black Mirror', para responder a la crispación sociopolítica actual con escenas que se nos antojan premonitorias.

Los Lyons, casi al completo, al comienzo de la serie. HBO

Pero para que los acontecimientos ficticios pero posibles de este éxito de HBO no se nos atraganten, recurrimos a Balbás, una bodega de la Ribera del Duero con 240 años a sus espaldas en la que la familia también tiene un peso importante.

Una copa de su Crianza 2017, procedente de viñedos con 35 años, y con una crianza de 18 meses en roble, solo puede alegrarnos el corazón en estos complicados tiempos. Un vino que encantaría, sin duda, a la mismísima Vivienne Rook.

Vivienne Rook (Emma Thompson), de bufona televisiva a política sin escrúpulos. HBO

'Succession' con Vendimia Seleccionada 2017 de Emilio Moro

Para plantarle cara a los tejemanejes sucesorios de la familia protagonista de este drama de HBO, y esquivar los cuchillos que se lanzan entre ellos sin miramientos, conviene tener a mano un vino fuerte, con carácter, como Vendimia Seleccionada 2017 de Emilio Moro.

Elaborado a partir de la mejor parcela de cada momento, para esta añada en particular se ha contado con la uva de Camino Viejo, uno de los viñedos más emblemáticos y mejor situados de la bodega, en la milla de oro de la Ribera del Duero. Se trata de una referencia relativamente nueva (su primera añada fue la de 2015), creada en honor a la historia y la tradición de la familia Emilio Moro.

Logan Roy (Brian Cox), genio y figura. HBO

Un vino de terroir que se propone también reforzar la singularidad parcelaria de la bodega, al igual que en 'Succession' los hijos de Logan Roy, magnate de un imperio de medios audiovisuales en busca de sucesor, se sacrifican por fortalecer los vínculos con su padre. Aunque con mucho peor resultado.

'Foodie Love' con Jean Leon Xarel·lo 2019

Este vino blanco elaborado con la variedad autóctona catalana xarel·lo es un homenaje al Penedès. Como lo es toda la colección Nativa, que recuerda las razones por las que Jean Leon, un visionario español que materializó sus sueños de abrir el restaurante más lujoso de Hollywood y elaborar un vino exclusivo para deleitar a su selecta clientela durante la época dorada del cine, eligió esta singular tierra para tal fin.

Ella (Laia Costa) y Él (Guillermo Pfening), foodie lovers. HBO

Jean Leon Xarel·lo 2019 es un vino ecológico, fresco y muy elegante, que nos lleva directamente a Barcelona, donde los protagonistas de la primera serie de Isabel Coixet para HBO viven su particular historia de amor gastronómico.

Amantes de la buena comida, del buen vino y también del buen cine, y con la Ciudad Condal de fondo, la pareja que da nombre y vida a 'Foodie Love' no se resistirá a una copa de este vino elaborado con la variedad más representativa del Penedès. Y tampoco a la cinematográfica historia del fundador de esta boutique winery de 1963, pionera en el cultivo orgánico de cabernet sauvignon y chardonnay en España.

'This Is Us' con Javier Sanz Verdejo 2019

La nueva añada del vino más emblemático de Javier Sanz Viticultor, su verdejo, puede ser una buena manera de engancharse a ‘This Is Us’, la dramedia ofrecida por Amazon Prime Video que relata las vidas de tres hermanos treintañeros, Kevin, Kate y Randall, y sus padres, Jack y Rebecca Pearson, a lo largo de los años.

Los hermanos Pearson, en el momento presente de la serie. Amazon Prime Video

Tras una mínima intervención en bodega, este vino cría con sus lías finas durante 4 meses en depósitos de acero inoxidable. El resultado es un verdejo distinto, untuoso y con muy buena acidez. Un vino elegante y auténtico que lleva el sello característico de esta bodega especializada en la elaboración de vinos de autor, tan personales y atractivos como los protagonistas de la historia con la que proponemos acompañarlo.

La familia de 'This Is Us', en uno de los característicos flashbacks. Amazon Prime Video

'This Is Us' pasó prácticamente desapercibida en su aterrizaje en España a pesar de arrasar en Estados Unidos. En ella, el pasado de la familia Pearson se va conociendo poco a poco a través de flashbacks, a medida que vamos conectado emocionalmente con los protagonistas.

Una serie única en su especie, como este vino, que se aleja del cinismo y la hostilidad de otras ficciones televisivas para poner en valor la familia, las tradiciones y el esfuerzo. Pilares que sustentan también el trabajo de Javier Sanz en el campo, a partir de la recuperación de variedades extintas y el mimo al viñedo viejo.

'The Marvelous Mrs. Maisel' con Valdelacierva Rosé 2018

Miriam "Midge" Maisel es una ama de casa judía que descubre su talento para la comedia en el Nueva York de finales de los años 50. Una heroína en un mundo de hombres, capaz de luchar contra viento y marea por hacer realidad sus sueños. En la bodega riojana de Valdelacierva, Emma Villajos es otra 'mujer maravillosa' que sobresale por su entrega y profesionalidad en otro entorno mayoritariamente masculino, el del vino.

Mrs. Maisel es una adelantada a su época. Amazon Prime Video

De manos de esta enóloga sale la tercera añada de Valdelacierva Rosé, un rosado con el sello de Tudelilla, tierra de excelentes garnachas, elaborado a partir de sangrado directo y con trabajo sobre lías. Un vino seductor, complejo y muy expresivo (como Mrs. Maisel), que en su primera edición fue nombrado el mejor rosado de Rioja y elegido como único representante español en el evento 'Fashion for relief' organizado por Naomi Campbell.

Midge Maisel, de rosa, por supuesto. Amazon Prime Video

Lo abrimos porque su color es uno de los favoritos de la protagonista de la comedia de Amazon Prime Video, y también por la relación con la moda que este vino comparte con 'The Marvelous Mrs. Maisel', no sólo por ser el favorito de la top model británica, sino porque cada plano de esta serie, cada vestido de la actriz, es un verdadero desfile de tendencias.

'Downton Abbey', con Lepanto Oloroso Viejo

Pensando en qué vino podría tomar de postre la condesa viuda de Grantham en la casa campestre de la familia Crawley de la Inglaterra de principios del siglo XX, nos viene a la mente un oporto, un jerez, o casi mejor, un brandi con solera.

La condesa viuda de Grantham (Maggie Smith). Amazon Prime Video

La popular serie dramática de la televisión inglesa, que ahora puede verse al completo en Amazon Prime Video, recoge el cambio radical que sufre la vida de esta familia aristocrática del condado de Downton (Yorkshire), cuando el hundimiento del Titanic deja como único heredero de la fortuna familiar a un primo lejano, un joven abogado de clase media que incomoda, como no podía ser de otra manera, a todos y cada uno de los integrantes de la casa, en especial a la condesa.

Para relajar el ambiente y seguir las vicisitudes de esta dinastía durante el reinado de Jorge V, recomendamos una copa de Lepanto Olororo Viejo. Un brandi 100% jerezano que debe su singularidad a un meticuloso proceso de elaboración artesanal basado en la excelencia, la tradición familiar y el origen centenario.

Al gusto de la condesa: con queso Finca Pascualete y en maletín vintage.

Considerado como uno de los mejores brandis de Jerez, la elaboración de Lepanto Oloroso Viejo comienza con una minuciosa selección de las uvas de palomino fino para extraer el mosto. Y continúa con una doble destilación en alambiques tipo Charentais, para terminar envejeciendo durante 12 años en botas que previamente han contenido Fino Tío Pepe, y otros tres años más en botas de olorosos secos de 30 años, de la bodega González Byass. Historia en la copa, y en la pantalla.