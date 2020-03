¿Se puede salir a la calle para comprar cerveza durante la cuarentena?

Continúa la cuarentena por coronavirus después de que el gobierno decretase el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Desde la entrada en vigor de dicha legislación, todos los ciudadanos debemos permanecer en nuestros domicilios y no acceder ni circular por la vía pública salvo que se produzca alguna de las condiciones que se detallan en el artículo 7 de dicho Real Decreto.

Concretamente, en lo que a alimentación se refiere, se indica que se puede circular por la calle individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada, para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

Cualquiera que no cumpla los dictados de esta normativa de actuación puede ser denunciado y recibir la sanción o multa correspondiente que pueden ir desde los 100 hasta los 600.000 euros. Eso parece obvio, pero es que una cosa es la ley y otra las interpretaciones que se hacen de ella y ahí vienen los problemas.

Ante todo, sentido común

Y aquí es donde cada uno parece que interpreta la ley como le conviene según el momento en vez de hacer uso del sentido común.

El hecho de que se permita salir de casa para comprar alimentos no significa que ir al supermercado sea la excusa para salir de casa siempre que nos apetezca estirar las piernas o que nos dé un poco el aire, el supermercado y tiendas de alimentación están abiertos de manera excepcional para que a nadie le falte lo básico o de primera necesidad.

Cada vez que uno sale de casa, aunque se tomen medidas, estamos poniendo en riesgo no solo nuestra salud, sino la de todos los demás con los que nos crucemos y la de aquellos que viven con nosotros. Es decir, estrictamente hablando, cada vez que alguien sale de casa, está reiniciando su cuarentena.

El sentido común debería decirle a todo el mundo que cuanto menos salga uno de casa, mejor. Si te quedas en casa estando sano evitas enfermar y si te quedas en casa estando contagiado pero sin síntomas o con síntomas leves, evitas contagiar a otros y a la vez te proteges a ti mismo evitando exponerte más al virus con el consiguiente aumento de tu carga viral y que eso derive en complicaciones serias que requieran de un tratamiento a nivel hospitalario que tal vez no sea posible.

Es por eso que las salidas deben ser las mínimas y para comprar lo que uno estrictamente necesite, y ya no solo por evitar los contagios, sino también para facilitar la compra de productos de primera necesidad a otros que también lo necesitan, para no saturar los supermercados haciendo que se formen colas en las que puede haber personas mayores o con movilidad reducida para las que esa espera de pie en mitad de la calle puede ser un esfuerzo enorme.

Cuestión de solidaridad

Porque no parece una muestra de solidaridad, ni de respeto si me apuras, para con la gente que está trabajando cara al público en supermercados y tiendas de alimentación, jugándose la salud para que todos tengamos algo para comer y que vengan los que se creen más listos que los demás a aprovechar la coyuntura para darse un paseo y comprarse unas cervezas, unos hielos para los gintonics, una bolsa de patatas fritas porque se les acaba de antojar o las palomitas para una sesión de pelis en casa,...

Que está muy bien eso de salir a la ventana a aplaudir a los sanitarios y a todos los que siguen dándolo todo estos días para sacarnos adelante, pero hombre, todos tenemos que poner lo máximo posible de nuestra parte para ayudarles a protegerse.

Pero, ¿se puede comprar cerveza o no?

Ya se han puesto multas por salir a la calle para comprar solo cervezas, aunque estando a la venta en el supermercado no habrá problema, a menos que el gobierno decida retirar cualquier producto que no sea de primera necesidad, si las pides en un pedido a domicilio, aunque lo más recomendable es que si quieres cervezas las compres en alguna tienda que venda online y haga envíos a domicilio para no saturar -aún más- los repartos.