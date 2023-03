Dos cocineros españoles nominados a mejor cocinero del mundo en The Best Chef Awards

La expectación está servida. Ya han dado comienzo los preparativos para la celebración de la séptima edición de The Best Chef Awards. Aunque aún se desconoce la fecha exacta y la ciudad que acogerá el certamen, la organización ya ha comenzado a desvelar la lista de los nuevos 100 candidatos que se pueden hacer con el título de mejor chef del mundo, reconocimiento con el que se ha hecho el chef de DiverXO, Dabiz Muñoz, los últimos dos años.

Desde el 1 de marzo los premios, con Joanna Slusarczyk y Cristian Gadau detrás como fundadores, han venido relevando los integrantes de la lista de nominados. Dándose a conocer dos cocineros por día, a lo largo de 50 días. Entre ellos son dos, de momento, los chefs españoles que optan al reconocimiento: Elena Arzak desde Arzak (San Sebastián) y Javier Olleros desde Culler de Pau (Pontevedra).

La cocinera vasca, cuarta generación al frente de este tres estrellas Michelin que Juan Mari Arzak encumbró en lo más alto del Olimpo culinario, como la describen desde la organización, “ es una fuerza creativa, imparable en su curiosidad, y tiene un paladar estelar. Experimenta constantemente con su creciente biblioteca de sabores, que se encuentra en el laboratorio-taller situado encima del restaurante. Allí, en colaboración con su padre y el equipo, Elena elabora nuevas recetas y experimenta con combinaciones y texturas sorprendentes. Aun así, el respeto y el uso de los ingredientes vascos siguen siendo la base de la filosofía culinaria de Elena. La merluza es para ella el rey de los pescados, sutil con delicadeza y de sabor suave, y la textura y el sabor del calamar fresco es probablemente su ingrediente favorito para experimentar. A Elena Arzak le gusta describir la cocina que ofrece en su restaurante como 'singular, vasca, evolutiva, basada en la investigación y vanguardista'".

Por otro lado, Olleros dirige su restaurante con dos estrellas Michelín con un ferviente compromiso con el medio ambiente. “Compromiso y pasión a partes iguales, constituyen la filosofía de Culler. Sobre esta base, practicamos la proximidad, una cocina natural, sin fundamentalismos, con raíces, productos del entorno e influencias del mundo. Por lo tanto, es una propuesta muy intuitiva, fruto de la reflexión y el conocimiento, nutrida de lo que sentimos, de nuestro bagaje, influencias y gustos. Galicia es un paraíso para un cocinero. Por eso busco una cocina personal, que tenga la tradición como soporte natural para seguir creciendo. A partir de ella, aportamos algo más pero nunca jugamos a ser modernos sólo porque ya lo somos”, explica el chef sobre este restaurante que cuenta también con la estrella Michelín verde.

En declaraciones anteriores, los fundadores de The Best Chef Awards, explicaron que la elección del mejor chef del mundo no es tarea fácil pero sí minuciosa: “Hay 150 profesionales de todo el mundo, entre periodistas, amantes de la gastronomía, fotógrafos y críticos que participan la encuesta para las nominaciones que abrimos en febrero. Cada uno de esos profesionales propone cinco nombres nuevos y, cuando los tenemos todos, empezamos el filtrado. Cuando ya tenemos la lista con los 100 nuevos candidatos empezamos la votación. En esta votación entran los 100 nuevos candidatos más los 100 de la lista del año anterior y los profesionales. Lo que hace 350 votantes en total”.

Las próximas semanas se darán a conocer el resto de candidatos figurantes en la lista de los 100 nominados, y con suerte, encontraremos algún representante español más entre ellos como ya lo han estado cocineros como Joan Roca o el que ostenta el primer puesto de la lista actualmente, Dabiz Muñoz.

