25 postres fáciles y rápidos para no comer turrón en Nochevieja

Si te ha tocado preparar la cena con la que vais a despedir el año, puede que, a la hora del postre, la solución más sencilla sea echar mano de una bandeja de dulces navideños comprados en el supermercado, pero tenemos algunas ideas con las que no te costará mucho más marcarte un postre de los que permanecen en el recuerdo.

Además, los dulces navideños llevan en el súper desde octubre y no creo que sea yo la única a la que ya le aburren hasta el día de Nochebuena. Así que aprovechando que este año se acaba en domingo y que el sábado seguramente lo tengas algo más fácil para poderle dedicar un ratito a preparar un postre especial para la cena de Nochevieja, os hemos hecho una selección de postres fáciles y festivos, para terminar el año de la manera más dulce.

Postres fáciles para la cena de Nochevieja

Aunque estemos en invierno, cuando se trata de este tipo de cenas, más copiosas y con más alcohol que de costumbre, los postres fríos o helados apetecen tanto como en verano, es más, resultan hasta más digestivos que cualquier postre típico de Navidad.

Galletas de crema de cacao

¿Se puede hacer galletas con tan sólo 3 ingredientes? Sí, se puede y el resultado es maravilloso. Además, se tarda menos de diez minutos y no, no es algo ligero ni perfecto para la dieta, pero sí que son ideales para tardes de niños en casa. Sólo un aviso: modificando las cantidades de los ingredientes se puede conseguir también un brownie delicioso.

Galletas de almendra estilo «moscovitas»

La receta de las moscovitas originales, según cuentan, es secreta, pero en esencia consisten en una base de almendra en granillo con azúcar y nata, terminando con una cobertura de buen chocolate, con leche en la versión clásica de Rialto, y negro en Embassy. Son unas pastas finísimas, delicadas y muy crujientes, y aun siendo imposible replicarlas a la perfección, merece mucho la pena hacerlas en casa con esta receta. Se hornean en unos minutos y duran en buenas condiciones varios días.

Tiramisú de cacao y avellanas

El tiramisú clásico sabemos que es una de vuestras recetas favoritas, pero, aunque seas uno de los amantes de la versión original, no dudes en darle una oportunidad a esta receta de tiramisú de cacao con avellanas.

Turrón de yema casero

El turrón de yema es uno de los clásicos de las mesas de turrones en España. Eso sí, o lo amas o lo odias y es que está claro que la población española se divide entre a los que les gustan los polvorones o a los que les gusta el mazapán. Si eres de los segundos, este turrón es para ti.

Trufas de nata y chocolate

En época de Navidad, en cualquier casa de España es tradición poner unas trufas cerca de los turrones, de los mazapanes, de los mantecados y de los polvorones. Para que los más chocolateros terminen los ágapes con su dulce final. Además, son un regalo perfecto si se quiere llegar a alguna casa sin las manos vacías. ¿Qué mejor que regalar nuestro tiempo y dedicación?

Galletas bañadas en chocolate estilo Twix

¿Quién no ha deseado darse un festín alguna vez con la versión comercial de estas chocolatinas tan populares? Con esta versión casera del Twix ahora lo vas a tener mucho más fácil. Además, se podrá jugar con un chocolate más oscuro o más claro, al gusto de cada uno. Y son un regalo maravilloso para hacer con las manos estas navidades.

Flan de coco fácil sin horno

Por supuesto que puedes hacer el flan de coco tradicional en el horno, pero si tu horno va a estar a tope preparando otros platos, esta receta de flan de coco sin horno va a ser tu gran aliada.

Pastel de chocolate japonés

Otro postre sin horno, facilísimo de hacer, y perfecto para los que, si no lleva chocolate, no cuenta como postre, porque con esta receta de pastel de chocolate japonés van a ser sumamente felices.

Flan de naranja y queso

Estamos en plena temporada de naranjas, así que por qué no aprovecharlas para hacer un delicioso postre como este flan de naranja y queso.

Pastel fluido de yemas al estilo de RavioXO

Sin duda se trata del pastel fluido o coulant más fotografiado de 2022. Desde que abrió el pasado mes de mayo, el restaurante RavioXO de Dabiz Muñoz ya ha conseguido posicionar en el mapa gastronómico varios de sus platos tanto salados como dulces, ejemplo de esto es el pastel fluido de yemas y chocolate blanco.

Tarta helada de limón y leche condensada

Esta tarta no tiene por qué quedarse en el sueño de una noche de verano, sino que puede ser un amor para toda la vida y convertirse en tu fin de fiesta favorito cada vez que tengas una celebración. Tardas un suspiro en hacerla y la guardas en la nevera hasta que sea el momento de tomar el postre. En ese momento sacas a la mesa la tarta helada de limón y leche condensada sin despeinarte.

Mousse de chocolate blanco y yogur con gelatina de melocotón

Otro postre refrescante este mousse de chocolate blanco y yogur, digestivo y fácil de preparar con ingredientes que es muy probable que ya tengas en casa o que te serán muy fáciles de conseguir en cualquier súper o tienda de tu barrio.

Macetas comestibles

Si no encuentras flores comestibles puedes utilizar algunas de chuche que queden vistosas en estas macetas comestibles, que pueden parecer un postre la mar de elaborado, pero cuando leas la receta verás que es una golosina fácil de preparar a la que es muy difícil resistirse.

Crema catalana de mango

Una irresistible crema catalana con su costra de caramelo crujiente que esconde el delicado aroma y el refrescante sabor del mango. No hace falta que le cuentes el secreto a tus invitados.

Manzanas asadas al ron con crema de mascarpone

En Navidad y en cualquier época del año, las manzanas asadas son una delicia gastronómica que, aunque parece que últimamente la tengamos un poco olvidada, deberíamos prepararla más. Así que ya sabéis, más manzanas asadas y menos macarons.

Mousse de mojito

Una de mis recetas favoritas de postres fáciles para la cena de fin de año, porque en cierto modo es toda una declaración de intenciones acerca de toda la fiesta que vendrá después. Por supuesto, como cualquier postre que lleve menta o algún cítrico resulta sumamente digestivo y entra de maravilla después de una cena abundante. Así que anota esta mousse de mojito.

Milhojas de chocolate y espuma de caqui, postre ultrarrápido

Un milhojas de chocolate es de los postres más fáciles y rápidos que vas a encontrar en cualquier recetario y también de los más apetecibles a la vista. Puedes adaptarlo y cambiar el caqui por otra fruta que tengas en casa, el resultado va a ser igualmente una delicia.

Flan de huevo sin azúcar y sin lactosa

No subestimes nunca el poder de un flan de huevo casero, no pienses que solo es un postre de diario. Un flan de huevo bien hecho puede llegar a ser el postre de los postres y no tener rival ni siquiera en la cena más elegante.

Tarta de turrón

Como seguramente tengas alguna tableta de turrón dando vueltas por casa, es buen momento para que le des una salida digna preparando esta tarta de turrón de Jijona. Tus invitados te agradecerán el pequeño esfuerzo por no hacerles seguir comiendo turrón a palo seco.

Coulants de turrón

O si lo prefieres, puedes convertir el turrón en estos monísimos coulants de turrón. Son fáciles de hacer, rápidos e incluso puedes guardar alguno en el congelador para hornearlo más adelante.

Crema helada de naranja y merengue

Si tienes el Thermomix o un robot de cocina similar, preparar estos vasitos de crema helada de naranja y merengue es un verdadero juego de niños. El resultado no puede ser más lucido y el precio no puede ser más barato, pues por menos de dos euros haces postre para 10.

Kugelhopf, el dulce navideño perfecto para el primer desayuno del año

Es un bizcocho típico de los países centroeuropeos llamado Kugelhopf y aunque ahí es típico comerlo en Navidad, a nosotros nos gusta hacerlo para fin de año, más que nada para que sobre y poderlo desayunar el día de año nuevo, que ahí sí que es verdad que nos levantamos con pocas ganas de cocinar.

Bizcocho de yogur tuneado

Al bizcocho de yogur de toda la vida le pasa como al flan de huevo, no hay que quitarle méritos, porque no por fácil está menos rico que otros dulces más elaborados. Así que si la lista de ingredientes del Kugelhopf te resulta demasiado extensa, échale un vistazo a las ideas que te damos para tunear el bizcocho de yogur y busca lo que tengas por la nevera.

Cookies de chocolate, receta exprés

Si no tienes tiempo para complicarte con los postres o no se te antoja nada de lo anterior, cosa que me parece difícil, terminamos esta lista de postres fáciles con unas galletas de chocolate exprés, que las puedes servir con el café y que resultan mucho más ligeras que mazapanes y polvorones.

Otras recetas fáciles y rápidas que puedes hacer en Nochevieja

