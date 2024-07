La receta de donuts de chocolate fáciles y saludables en 3 minutos que triunfa en TikTok

Total: 4 min

Solo necesitas un molde de silicona para donuts, un tenedor y un microondas para preparar estos donuts de chocolate saludables en menos tiempo del que se tarda en leer la receta. Se preparan con muy pocos ingredientes y, según cuenta el autor de la receta, "están casi más ricos que los auténticos".

Para hacer estos sencillos donuts solo necesitas seis ingredientes, lo que los hace más saludables que los donuts Bombón comerciales, en cuya composición encontramos grasa de palma y otras grasas hidrogenadas, hasta cuatro tipos de azúcares diferentes y una larga lista de aditivos.

Con esta receta como base, compartida por el tiktoker @ugar90, se pueden hacer variaciones para adaptar los donuts al gusto de cada uno. Por ejemplo, podríamos utilizar un edulcorante con sabor a limón y un chocolate blanco sin azúcar para la cobertura o podríamos echar unas gotas de pasta de vainilla en la masa y utilizar para la cobertura chocolate con leche si azúcar.

También se pueden utilizar toppings encima de la cobertura de chocolate como frutos secos troceados, frutas deshidratadas escamas de sal, que potencian el sabor del chocolate y quedan especialmente deliciosas con el chocolate negro intenso.

Si no tienes un molde para hacer los donuts, no te preocupes, puedes cocinar igualmente la masa en un recipiente cuadrado o rectangular que sea apto para el microondas -cualquier tupper, por ejemplo- y, cuando esté lista, la cortas en cuadraditos o en bastones y bañas éstos en el chocolate fundido. Tendrás unos "palitos de donut" buenísimos para acompañar con un café o con tu infusión favorita. Que muchas veces pensamos que no podemos hacer una receta porque nos falta un utensilio, pero solo es cuestión de mirar alrededor para encontrar algo con lo que sustituirlo.

En esta receta se utiliza harina de arroz, por lo que si, además, utilizamos una levadura tipo Royal que también sea sin gluten, tendremos unos donuts aptos para celíacos. Si el gluten no es un problema, puedes usar otro tipo de harina, como la de avena. Si queremos que los donuts sean veganos se puede cambiar el huevo por cuatro cucharadas de compota de manzana como hicimos hace algún tiempo en nuestra receta de rosquillas de manzana saludables.

Truco Cocinillas Para que sea más fácil bañar los donuts con la cobertura de chocolate y ésta resulte menos quebradiza, se puede fundir el chocolate con una pequeña cantidad de aceite de coco. Esto hará que el chocolate quede más fluido y nos permitirá aplicar una capa más fina y más parecida a la de los donuts comerciales.