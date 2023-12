8 espumosos de Rías Baixas para brindar en Nochevieja

Ya están aquí, y no de forma testimonial, sino con contundencia. Unas 25 bodegas elaboradoras de vino dentro de la denominación de origen Rías Baixas, están haciendo también espumosos de calidad, por el llamado método tradicional, como se hace en Champagne o Cava, es decir, de doble fermentación.

Se veía venir. La base de estos vinos es la variedad albariño, cada vez más cargada de prestigio, dentro como fuera de España. Tendencias y ya realidades indican que el consumo de vino blanco se ha impuesto sobre el tinto a nivel mundial, y en España es por el estilo. Otros estudios analizan que el consumo de vino espumoso está creciendo también por todas partes; así que estaba claro que un buen grupo de elaboradores de Rías Baixas se lanzaran a probar a hacerlos, y el Consejo Regulador de la Denominación a ampararlos.

Estos vinos están definidos como «espumosos de calidad», es decir, no es vino gasificado de esos que se añade gas carbónico, y al mercado. Estos primero hacen una elaboración de vino base, fundamentalmente con albariño, o añadiendo otras variedades de la D.O. como treixadura, caiño…, que generalmente vendrá con menor graduación que si sacan el vino normal. Luego lo introducen en una botella de cristal grueso para aguantar la presión le añaden fermentos y levaduras, sujetan bien el corcho para que no salte, y en esa botella se hace una segunda fermentación que entre otras cosas producirá ese carbónico natural, esas burbujas tan deseadas.

Una parte de estas bodegas están en fase de pruebas; y otras van más avanzadas y tienen espumosos muy bien hechos ya, incluso muchas firmas disponen de varias marcas diferentes. La mayoría de estos vinos son brut o brut nature, es decir, que cuando se hace el «degüelle» para quitar las lías y restos de esa fermentación realizada en la botella, para rellenar se le ha añadido un poco de «licor de expedición» con algo de azúcar que sería un brut; o bien se le añade algo del mismo vino totalmente seco que sería el nature.

La mayoría hacen como los champagnes normales, no tienen añada y ensamblan espumosos de diferentes cosechas.

Hemos seleccionado ocho de estos vinos de ocho bodegas diferentes, aunque hay muchos más. También la mayoría de estas bodegas hacen más de una marca y se ha seleccionado la considerada más puntera.

Altos de Torona Brut Nature

Una de las cuatro bodegas que tiene en Galicia el grupo HGA, del empresario Horacio Gómez, gallego también. Altos de Torona está situada en la subzona de O Rosal, y es la mayor extensión junta de viñedo de toda Rías Baixas, ya que cuentan con 94 hectáreas. Hace unos blancos muy buenos, utilizando, además del albariño, variedades locales como la godello, loureira, caiño…

Hace dos espumosos y se ha seleccionado el “brut nature” con 24 meses de crianza entre lías y un año de reposo en botella. Es cien por cien albariño. Domina en nariz la fruta fresca, sobre todo manzana, con algún recuerdo tostado. La boca es fina, sabrosa, salina, con una acidez marcada que lo hace muy fresco. P.V.P. 21 euros.

Frore do Carme Millésime 2018

Pertenece a la firma de Eladio Piñeiro, elaborador en la zona del Salnés. Hace albariños muy reconocidos y este espumoso que es de añada (que en la zona de Champagne se llaman millésime). Estuvo seis meses de crianza entre lías y después otros tres en tanque. Presenta tonos florales en nariz junto con fruta confitada. En boca tiene volumen, peso, cremosidad y mucha frescura P.V.P. 36 euros.

Mar de Frades Brut Nature

La poderosa marca de Rías Baixas, de Ramón Bilbao, es una de las pioneras de elaboración de espumosos a base de albariño, siempre de la mano de su inquieta enóloga, Paula Fandiño. La bodega está ubicada en el valle del Salnés. Su brut nature permanece un año de crianza con sus lías y luego hace un ensamblaje con espumosos procedentes de añadas anteriores, para pasar después tres meses en reposo.

Presenta una nariz muy fina, compleja, expresiva con mucha fruta blanca, manzana, pera, que recuerda mucho al vino del que procede. La boca es fresca, sedosa, con volumen, muy larga. PVP. 28 euros.

Martín Codax Brut

Otra de las grandes de Rías Baixas que se ha dejado tentar por los espumosos de albariño de calidad. Sólo trabajan este tipo de uva y están ubicados en pleno Salnés, donde elaboran blancos muy reconocidos.

Tienen dos espumosos y se ha seleccionado este brut con 38 meses de crianza con sus lías. Dominan los aromas de manzana asada, los tonos cítricos, los recuerdos tostados y de panadería. La boca presenta densidad y potencia, pero a la vez es fino y envolvente. P.V.P. 23 euros.

Semsum Laxas Brut

La bodega As Laxas se funda en Arbo, en la subzona de Condado de Tea, en 1975, de la mano de la familia Simón Ferro; y en 1986 participan como fundadores en la denominación de origen Rías Baixas. Tienen varias marcas de albariño de calidad, la mayoría bajo el nombre de As Laxas. Ahora disponen también de dos marcas de espumosos. Se ha seleccionado este brut que ha tenido nueve meses de crianza entre sus lías y que presenta aromas de pastelería, tostados, bizcocho y una boca muy amplia, fresca, con buena acidez. P.V.P. 11 euros.

Señorío de Rubiós Brut Nature

Es una cooperativa muy interesante fundada en 2003 y que cuenta con más de un centenar de socios, en As Neves, a orillas del Miño, en la subzona de Condado de Tea. Además de los blancos, en que utilizan las variedades de la zona, también hacen tintos y ahora ya espumosos también. El vino base para hacer este brut nature está elaborado con albariño y treixadura, fundamentalmente, al que le han añadido algo de loureira, godello y torrontés. Ha pasado nueve meses de crianza y es muy agradable, muy frutal, con los típicos tonos de pastelería en nariz. La boca muy amplia, cremosa, seria y seca. P.V.P. 18 euros.

Terra de Asorei Brut

Ubicada en el valle del Salnés esta casa se funda en 2008 y se definen como una bodega familiar de elaboradores de la zona, especializada en vinos de la variedad albariño. Tienen varias líneas de estos blancos de muy buen nivel y además hacen dos espumosos. Este que presentamos ha permanecido 18 meses de crianza con sus lías y es verdad que en nariz recuerda mucho a la variedad de la que procede, con aromas de heno, manzana fresca, además de los tonos de bizcocho de la crianza. En boca aparece muy fresco, muy vivo, con garra y nervio. P.V.P. 22 euros.

Valtea Cuveé Especial Brut Nature

Esta firma es el proyecto familiar de Carla González y Lázaro Moreno, descendientes ambos de familias dedicadas al mundo del vino. Tras buscar una finca adecuada junto al Miño, en 1997 sacaron su primer vino de albariño. Ahora también elaboran dos espumosos del que se ha seleccionado el cuveé especial por su complejidad. Tiene una nariz muy expresiva, muy franca, frutal y con los típicos tonos de la crianza, pastelería, bizcocho. En boca es muy cremoso, con grasa, volumen, envolvente y sabroso. P.V.P. 24 euros.

