El sencillo truco para hacer unos helados Magnum saludables (o no) sin usar moldes

Guardar helados en el congelador en verano es un regalo para nuestro yo del futuro y, si son caseros, hechos por nosotros mismos, doble regalo. Nuestros heladitos se quedan ahí esperando a que nos entre el antojo de algo dulce y fresquito para que solo tengamos que abrir la puerta y disfrutar.

Hacerse con unos moldes para preparar helados "de palito" no es algo excesivamente complicado ni costoso, pero en muchas cocinas, en las que no hay espacio para guardar un montón de cacharros, no son, ni de lejos, un utensilio indispensable. Solo hace falta un poquito de imaginación y, con cosas que ya tenemos para otros usos, también se pueden hacer helados cuando apriete el calor.

En este caso, para hacer unos helados tipo Magnum solo vamos a necesitar una hoja de papel de horno y un poco de sitio en el congelador. Necesitaremos también que la mezcla que utilizaremos como relleno de nuestros helados no sea completamente líquida, sino que podamos hacer montoncitos con ella.

Como idea para hacer una versión saludable y muy sencilla, el usuario de Instagram @allenxspeigner ha compartido una idea que se ha vuelto viral y con la que acumula más de 150 000 "me gusta".

Su truco para hacer unos helados tipo Magnum es ridículamente sencillo, pero muy efectivo. Se trata de hacer montoncitos de relleno sobre una bandeja forrada con papel de hornear insertando un palito de madera.

A continuación, se lleva la bandeja al congelador para que se congele todo y endurezca. Cuando el helado se ha congelado, se procede a pasarlo por el baño de chocolate y voilà, ya tendríamos nuestros Magnum caseros sin moldes.