Pastel de gambas y puerro, un entrante perfecto para Navidad

Total: 1 h 55 min

Comensales: 6

¿Otra receta de pastel salado? Sí, y es que no me cansaré de repetir que este tipo de recetas, aunque no sean muy populares en España, son la mejor manera de hacer entrantes rápidos y fáciles para cualquier ocasión especial, sea Navidad o no.

Y es verdad que puede hacerse para comer uno solo, pero los pasteles salados invitan a comerse en amor y compañía por lo que cunde su preparación y además nos sirven como receta de aprovechamiento.

Aunque la estrella pueda ser el afamado pastel de cabracho, o pastel de pescado general, este pastel de gambas le va a la zaga. No va gratinado como el que hacen en La Maruca (que recomiendo mucho visitar ahora en su segundo emplazamiento en el paseo de la Castellana), pero queda con ese sabor delicado y elegante de fondo también.

En Navidad, o en cualquier momento de encuentros y fiestas aunque este año tengan que ser reducidos, son perfectos para dejarlos elaborados con antelación y, llegado el momento, dejarlos en la mesa con unas tostaditas o unos crackers para que los invitados se vayan entreteniendo.

Además de todo ello, en preparaciones de este estilo tienen cabida multitud de ingredientes y especias, así que se pueden variar y añadir lo que prefieras. Es una receta saludable, rica y resultona que se hará prácticamente sola (solo se necesita una batidora y un horno) y que sorprenderá a todos los invitados.

Los puerros y gambas son una de las combinaciones más majestuosas que existen en el mundo de la cocina. Funcionan a la perfección por su dulzor común y la única clave que se necesita para lograr el éxito rotundo consiste en pochar los puerros muy lentamente para que caramelicen y suelten sus azúcares naturales. Esto no es nuevo, los pasteles de puerro, aunque hayan venido de los países anglosajones, son todo un éxito en nuestro país por lo muy socorridos que son. La mejor forma de empezar con buen pie las próximas cenas o comidas navideñas y también podemos adaptarlos a quiches o tartas saladas como una quiche Lorraine de beicon y queso o un quiche de jamón y brócoli.

El truco principal para este pastel de gambas es hacerlo bien cremoso y para ello es clave seguir la cantidad marcada por la receta, triturar todo muy bien y hacer una cocción suave al baño María para que quede muy jugoso y no se seque en el horno. También podríamos plantear una cocción al vapor como se hace en el pastel de nabo chino.

Cómo hacer un pastel de gambas navideño

Ingredientes Puerros, 3 u

Gambas crudas, 500 g

Vino blanco, 70 ml

Nata para montar, 250 ml

Huevos camperos, 2 ud

Harina de maíz, 1 cucharada

Mantequilla, 50 g

Aceite de oliva suave, 30 g

Sal, c/s

PImienta negra, 1 cucharadita

Espicy Mayo, para servir al gusto

Paso 1

Picar muy fino el puerro y poner a pochar en una sartén amplia con la mantequilla, el aceite y la sal. Remover de vez en cuando para que se vaya caramelizando poco a poco, unos 20-30 minutos.

Paso 2

Mientras tanto mezclar en un vaso batidor todo el resto de los ingredientes menos las gambas.

Paso 3

Añadir los cuerpos de las gambas pelados a la sartén del puerro y sofreír ligeramente hasta que cambien de color. Añadir a la mezcla en el vaso batidor y triturar muy bien todo hasta conseguir una masa densa y sedosa sin grumos.

Paso 4

Precalentar el horno a 180 ºC con dentro una bandeja con agua.

Paso 5

Untar un molde con mantequilla o poner papel de horno para que no se pegue el pastel. Llenar el molde con el pastel, no hasta el borde porque en el horno crece, hay que tener cuidado.

Paso 6

Meter al horno, bajar la potencia a 150 ºC, tapar con un papel de aluminio y hornear durante 1 hora y 15 minutos. Entonces subir el fuego a 200 ºC y hornear 15 minutos más. Antes de sacar meter un cuchillo fino o una brocheta para asegurarnos de que está bien cocinado, al retirarlo deberá salir limpio.

Paso 7

Dejar reposar completamente en nevera hasta que esté bien frío antes de desmoldarlo. Si se quiere, a la hora de servir, atemperar ligeramente y terminar con la mahonesa picante o cualquier otro tipo de salsa.