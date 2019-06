Espicy: La salsa picante española que arrasa en Amazon

Si disfrutas con el picante y crees que un toque mejora cualquier plato, o si quieres probar algo nuevo, hemos dado con la salsa. Se trata de la primera sriracha hecha 100% en España: Espicy Hot Sauce.

Tan solo lleva un año en el mercado y ya es un éxito en Amazon, la plataforma donde puede adquirirse y en la que se agota cada poco. Pero tranquilos, ¡no paran de reponer unidades!

¿Cómo nació Espicy?

Tenemos que remontarnos dos años atrás para conocer el origen de Espicy, cuando Juan Casanova, CEO de la marca, comenzó a buscar la fórmula perfecta para dar con esta salsa picante: "Dimos con ella en nuestro laboratorio y luego tardamos un año en conseguir que siguiera siendo excelente aunque la preparásemos en grandes cantidades", nos cuenta el mismo Juan Casanova. Y ahí entró en juego la fábrica donde se produce, ubicada en Murcia, ya que "queríamos ponernos en buenas manos y buscamos la mejor fábrica para producir Espicy".

Y es que se elabora en España con productos locales de la máxima calidad, algo que también buscaron incansables hasta dar con ello. Esta sriracha tan solo lleva seis ingredientes: jalapeño rojo, zanahoria, naranja, ajo, vinagre y azúcar. Pero como buenos Cocinillas que somos, sabemos que toda gran salsa tiene un toque secreto que es la que logra darle chispa. Cuando preguntamos a Casanova al respecto solo nos confiesa que "el orden de los factores, en este caso, sí altera el producto".

Es probable que no sepamos nunca cuál es ese orden pero lo que nos asegura es que "se trata de un producto natural que realza los sabores, no los cambia pero mantiene el picor. Hay un balance perfecto. No enmascara el producto al que acompaña y eso es lo que buscábamos".

No contiene gluten, aditivos ni conservantes y es apta para veganos. Todos estos factores, el boca a boca, las redes sociales y los comentarios tan positivos que reciben en Amazon han hecho que las ventas de la sriracha de Espicy sean un éxito.

Además ha comenzado ya a venderse en Amazon USA, Kubait y Centro América pero a pesar de ser un gran salto, "queremos ser una empresa que crece de abajo a arriba. Poco a poco. Con una gran base de clientes a los que gustamos" dice Casanova.

Más que una sriracha

Aunque la estrella de sus salsas esta sriracha, Espicy cuenta con más propuestas. La idea es que cada una de ellas ayude a apreciar el picante a quienes no disfrutan tanto con él. Como nos explica Casanova, "el picante es un gusto adquirido y con Espicy queremos que la gente aprenda a apreciarlo". Su gama de salsas, de menor a mayor grado de picante, es esta:

Ketchup: Tiene un punto de picante que funciona muy bien. Puedes usarlo como lo llevas haciendo toda la vida con patatas, hamburguesas, etc.

Tiene un punto de picante que funciona muy bien. Puedes usarlo como lo llevas haciendo toda la vida con patatas, hamburguesas, etc. Mayo: Una mayonesa con, adivina, ¡picante! Y al igual que una mayonesa clásica, tiene cabida en muchos platos.

Una mayonesa con, adivina, ¡picante! Y al igual que una mayonesa clásica, tiene cabida en muchos platos. Honey: Una salsa de miel con un punto picante y salado. Queda genial en hamburguesas y le da un sabor nuevo y diferente a las ensaladas o vinagretas. También puedes animarte a probarla con postres.

El CEO de Espicy nos comenta que "la salsa honey con queso brie y peperonni es una combinación fantástica. Y yo le pongo a todo la sriracha: Patatas, perritos, vinagretas...Es muy versátil". Y nos han adelantado que están trabajando en el lanzamiento de una salsa barbacoa que, por supuesto, va a picar.

Dónde probar Espicy

Su principal canal de ventas es Amazon pero, por si vuelven a agotarse las existencias o prefieres probarla antes de comprarla, estos son algunos de los restaurantes donde puedes probar Espicy:

Y puedes acercarte a una de estas tiendas gourmet a comprarla:

Y si te preguntas por su nombre, la explicación es muy sencilla: "Somos ESpaña, hablamos ESpañol y nuestra salsa ESpicante, por eso ESPICY".