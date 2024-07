Así se hacía la tortilla en la Edad Media, esta receta tiene más de seis siglos

Aprender a cocinar no siempre fue tan fácil como ahora. Y no hablo de hace unos años cuando no había internet y tenías que comprarte el libro de 1080 recetas de Simone Ortega o llamar a tu madre para saber cómo se hacen las lentejas. Hablo de aprender a cocinar hace siglos, cuando los libros eran solo manuscritos y casi nadie sabía leer.

El libro de cocina más antiguo que se conoce es el Apicius, escrito en latín por unos monjes del monasterio de Fulda (Alemania) en el 803. Contiene una extensa recopilación de recetas de cocina y de recetas farmacéuticas que se remontan hasta el siglo V a.C. Tal fue la popularidad de este libro que, una vez inventada la imprenta, se convirtió en uno de los primeros libros impresos. Su primera edición data de 1498.

Otro libro de cocina escrito hace siglos es Le Ménagier de Paris, un libro escrito a finales del siglo XIV por un caballero francés para su esposa. Está escrito en verso y es algo así como una guía de normas que debía cumplir la mujer casada para agasajar a sus invitados, un completo tratado de cómo era la vida de la alta sociedad francesa durante la Edad Media que incluye un buen número de recetas de cocina y consejos gastronómicos. Este libro fue impreso por primera vez el barón Jérôme Pichon en el año 1846.

Explica, por ejemplo, que para hacer una tortilla sencilla, deben usarse 5 huevos y 2 yemas, truco que seguimos utilizando hoy en día para que las tortillas queden mucho más jugosas. O que los huevos duros, una vez cocidos, hay que sumergirlos en agua fría para que se pelen mejor.

Las recetas son también un ejemplo de cocina de entorno y de temporada con mucho uso de hierbas frescas y verduras como en esta receta de tortilla de verduras, especias y queso que no se diferencia mucho de las tortillas que podríamos preparar hoy.

Ingredientes para hacer una tortilla como en la Edad Media Huevos, 16 ud

Aceite, mantequilla y otra grasa para freír

Queso rallado, cantidad suficiente Verduras Acelgas

Espinacas

Lechuga

Hojas de violeta Hierbas aromáticas Jengibre, 2 trozos

Albahaca, 4 hojas

Apio silvestre, 4 hojas

Menta, 4 hojas

Salvia, 4 hojas

Mejorana, un poco más que del resto

Hinojo, un poco más que de mejorana

Perejil, un poco más que de hinojo Paso 1 Se empieza preparando las verduras y las hierbas, para ello se escogen las mejores hojas de acelga, violeta, espinacas y lechuga, se lavan y se secan muy bien. Paso 2 En un mortero, se ralla el jengibre y se añaden las hierbas aromáticas frescas. Se machaca todo junto para triturar las hierbas. Paso 3 Se baten los huevos enteros y se mezclan con las hierbas aromáticas trituradas y las verduras. Paso 4 Se divide la mezcla en dos para hacer dos tortillas grandes. Paso 5 Se calienta la sartén con aceite, mantequilla u otra grasa y, cuando esté bien caliente, se vierten los huevos batidos en la sartén. Hay que girarlos a menudo con una espátula. Paso 6 Se espolvorea el queso rallado sobre los huevos y se cocinan hasta que estén dorados por ambos lados. El queso debe echarse encima de los huevos y no mezclarse con ellos antes para evitar que se pegue a la sartén. Paso 7 Una vez lista la tortilla, se sirve templada.

