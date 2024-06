El sencillo truco para cocer huevos duros sin agua: quedan perfectos y duran una semana en la nevera

No es que cocer huevos de la manera tradicional sea algo complejo, pero este truco que os traigo hoy, y que no mucha gente conoce, permite hacer una gran cantidad de huevos duros perfectos en menos de 10 minutos y sin utilizar nada de agua. En tiempos de sequías, cada gota cuenta y esta es una manera de ahorrar una cantidad de agua que siempre acaba en el desagüe.

Los huevos duros se conservan en perfecto estado durante varios días en la nevera si se guardan sin pelar y hasta un mes si se pelan y se guardan encurtidos con vinagre y otra serie de aromáticos. Esto nos permite cocinar muchos huevos de una sola vez y tenerlos listos para tomar siempre que se nos antoje con el consiguiente ahorro de tiempo y energía.

¿Por qué tener siempre huevos duros listos para tomar?

Los huevos son pequeñas joyas en términos alimenticios, su valor nutritivo es elevado y su aporte energético es moderado. Esto lo convierte en un alimento perfecto para ser consumido de manera habitual. Tienen la ventaja, además, de estar disponibles durante todo el año a precio asequible y, prácticamente, en cualquier sitio.

Según explica la Fundación Española de la Nutrición, la proteína del huevo es de máxima calidad. Para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), es la proteína de referencia, pues contiene todos los aminoácidos esenciales y en proporciones equilibradas. En la clara del huevo, se encuentran algunas como la ovoalbúmina (54 % de las proteínas de la clara), con albúmina, ovomucina u ovomucoide; en la yema encontramos las proteínas de los gránulos (lipovitelina, lipoproteínas LDL y fosfovitina) y las proteínas del plasma (lipovitelinina y livetina).

Los huevos también son fuente de grasas saludables, pues incluyen un alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados. De entre las vitaminas destacan las vitaminas D y A, y las del grupo B (B12, B2 o riboflavina, B3 o niacina y folatos). Entre los minerales, el fósforo (por su elevado contenido en fosfolípidos), el yodo, y el selenio son los más destacables.

Finalmente, hay que tener en cuenta la presencia en el huevo de pigmentos con función antioxidante como los carotenoides asociados a lipoproteínas y las xantofilas (zeaxantina y luteína).

En términos gastronómicos, los huevos cocidos combinan con un montón de platos y son una fabulosa opción para incluir una ración de proteínas en, prácticamente, cualquier plato. En ensaladas, en bocadillos, en la típica ensaladilla rusa, los veraniegos y siempre apreciados huevos rellenos, como topping para sopas frías como el gazpacho o el salmorejo.

Cómo cocer huevos duros perfectos y sin usar agua

Se trata de utilizar un electrodoméstico que ya se ha convertido en un habitual en las cocinas de las casas españolas, la freidora de aire. Sí, como lo lees, podemos hacer huevos duros en la air fryer y quedan perfectos. Se pueden cocer muchos a la vez y quedan todos perfectos porque se cuecen todos por igual.

Ni siquiera es necesario precalentar la freidora de aire, por lo que cocer huevos en la air fryer es más rápido que hacerlo con agua en una olla en la que tendríamos que esperar a alcanzar el punto de ebullición para empezar a contar el tiempo de cocción.

En la freidora de aire puedes conseguir distintos puntos de cocción en función de si quieres un huevo 'pasado por agua', un huevo con la clara bien cuajada y la yema cremosa o si quieres un huevo duro con la clara y la yema perfectamente cuajadas perfecto para huevos rellenos, ensaladilla o salmorejo.

Otra ventaja de cocer huevos en la freidora de aire es que, durante la cocción, no chocarán entre ellos, evitándose así muchas roturas habituales cuando cocemos muchos huevos en una olla con agua.

A continuación, os dejamos una tabla de tiempos de cocción a 180 ºC. Estos tiempos son orientativos para cocer huevos a temperatura ambiente, no de la nevera, pueden variar ligeramente de una freidora a otra.

Tiempos de cocción a 180 ºC en minutos

Pasados por agua Yema cremosa Huevo duro Medianos 3 6 9 Grandes 4 7 10

Una vez finalizado el tiempo de cocción, los pasamos inmediatamente a un bol de agua con hielos para enfriarlos rápidamente. Si lo hacemos así gastaremos menos agua que si los enfriamos bajo el chorro de agua del grifo y podremos reutilizar el agua de enfriado, por ejemplo, para el cubo de fregar el suelo o, cuando se ponga a temperatura ambiente, para regar plantas.

Truco Cocinillas Tanto si cocemos los huevos duros con agua como si lo hacemos en la air fryer, podemos evitar que se rompa la cáscara si hacemos un pequeño orificio con ayuda de un alfiler en el extremo más plano del huevo, así evitaremos que el aire del interior del huevo ejerza presión al expandirse debido al aumento de temperatura.

Cómo conservar los huevos duros en la nevera durante un mes

El encurtido es una técnica ancestral que se utiliza para conservar alimentos. Estamos acostumbrados a verla en vegetales como cebollitos, aceitunas, piparras o pepinillos, pero, en cambio, en España no vemos huevos encurtidos en la zona de conservas de los supermercados, algo muy frecuente en el mundo anglosajón.

Aun así, aplicar la técnica en casa y hacer nuestros propios huevos encurtidos es muy sencillo.

Para hacer huevos encurtidos y que duren semanas en la nevera necesitamos huevos cocidos, la yema debe estar completamente cuajada. Además, necesitaremos:

Vinagre

Especias y condimentos al gusto

Ingredientes para dar sabor como ajo o cebolla

Un frasco grande de vidrio esterilizado

Una vez cocidos los huevos y enfriados en agua con hielo, tenemos que pelarlos y reservarlos.

Para preparar el encurtido, ponemos a calentar una cantidad de vinagre que sea suficiente para llenar el bote hasta arriba, pues los huevos deben quedar completamente sumergidos para que se conserven bien, añadimos las especias y/o ingredientes elegidos y lo llevamos a ebullición.

Mantenemos un hervor ligero (“chup chup”) durante unos 10 minutos y lo echamos en el frasco sobre los huevos. La primera vez que lo hagamos es conveniente no escatimar en la cantidad de vinagre hasta que le tomemos la medida al frasco que usemos.

Si usamos remolacha o cualquier otro ingrediente, como puede ser la cúrcuma, con el fin de colorear, antes de meter los huevos en el frasco conviene pincharlos por algunos sitios, mismo con las púas de un tenedor.

Podemos sustituir una parte del vinagre por salsa de soja, a mí me gusta como quedan usando la cuarta parte para que no me resulten muy salados.