Quiche de queso azul y calabaza, una combinación infalible para el otoño

Total: 1 h

Comensales: 8

Me encantan las quiches. Me gusta mucho esa masa crujiente en la base con un relleno jugoso y tierno dentro. Y me encanta que se puedan dejar hechas con antelación y que sean la perfecta receta de aprovechamiento. Cualquier cosa, casi, dentro de una quiche queda bien. Podría decir con seguridad que cualquiera queda bien pero no que todas las combinaciones que podamos pensar.

En esta ocasión, el dulce de la calabaza con la potencia del queso azul es una pareja ganadora. Igual que la quiche de calabaza y morcilla, que el dulzor de la calabaza queda fenomenal con lo fuerte que normalmente es ese embutido. Efectivamente, la calabaza queda genial en este tipo de tartas saladas y ejemplo de ello es también la calabaza rellena como una quiche que sustituye la masa quebrada por la propia piel de la calabaza.

Es cierto que en España hemos adaptado de muy buena manera esta receta francesa, pero todavía nos falta darles una vuelta de tuerca más. Sin duda, hacer la masa quebrada casera es muy importante porque nos da un plus a la receta, pero también podréis comprar una ya elaborada. Eso sí, es fundamental que la masa se cocine previamente, antes de ser rellena y vuelta a hornear, porque si no corremos el riesgo de que quede después húmeda y sin textura.

Para el relleno, creo que es fenomenal añadir algo de cebolla/cebolleta/puerro pochados en mantequilla. Lo justo para que quede muy tierno pero que no llegue a cambiar de color. Luego tendremos que trabajar en la cantidad de nata y huevo que añadir, intentando mezclarlos sin meter aire en la preparación para que no queden burbujas a la hora de hornear.

La calabaza siempre hay que cocinarla antes: o bien en el microondas tapada con papel film o en el horno a temperatura suave. Recomiendo no cocerla porque admite agua y luego nos estropearía la textura de la quiche. Además, me gusta machacar un poco de calabaza en la mezcla. Que queden trozos pero que también se entremezcle con la nata y los huevos. Y la pimienta, abundante, que se note.

Si os gustan las quiches os dejo aquí algunas que no os debéis perder:

Cómo hacer una quiche de queso azul y calabaza

Ingredientes Masa quebrada, 250 g

Cebolletas, 2 ud

Mantequilla, 40 g

Aceite de oliva suave, 1 cucharada

Nata, 250ml

Huevos, 5 ud

Calabaza pelada, 400 g

Queso azul La Peral, 150 g

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Paso 1

Pelar la calabaza, quitar las pipas y ponerla en un bol con una cucharada de agua. Tapar con un film y cocinar en el microondas hasta que esté bien tierna. Dependiendo del tamaño de los trozos de calabaza tardará más o menos. Aproximadamente unos 8 - 10 minutos. Trocear la calabaza en piezas más pequeñas.

Paso 2

02 quiche calabaza

Mientras tanto, precalentar el horno a 180 ºC con aire y calor estático. Estirar bien la masa quebrada con la ayuda de un rodillo y cubrir todo el molde con ella. Poner debajo un papel de hornear para que luego sea fácil desmoldar. Trabajar bien para cubrir todo el molde, pegando todas las esquinas. Pinchar con la ayuda de un tenedor. Hornear la base unos 12 minutos o hasta que empiece a coger calor. Enfriar completamente.

Paso 3

Picar la cebolleta y pocharla con la mantequilla y el aceite, a fuego muy bajo, con un poco de sal. Unos 25 minutos hasta que esté muy, muy tierna. En un bol batir los huevos mezclándolos con la nata, incorporar también la pimienta negra y 3/4 partes de la calabaza y la cebolla pochada. Juntar todo bien machacando la calabaza ligeramente con la ayuda de un tenedor, para que se deshaga en la mezcla. Probar a ver si está bien de sal y de pimienta.

Paso 4

Añadir la otra parte de la calabaza. Desmigar también el queso o bien con las manos o trocearlo con el cuchillo.

Paso 5

Cubrir la base ya fría con la mezcla de la quiche. Terminar con los trozos de queso dispuestos por toda la tarta salada y hornear la quiche durante unos 25 minutos hasta que esté bien dorada por encima uniformemente. La quiche estará hecha cuando al meter un palillo éste salga limpio.

Sigue los temas que te interesan