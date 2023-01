El nuevo StreetXO de Dabiz Muñoz abre este jueves 19 de enero

Es sin duda la apertura más esperada del año. Cuando en septiembre el StreetXo del número 52 de la calle Serrano cerraba sus puertas muchos se lamentaron, pero también alegraron porque sabían que habría una segunda parte. Y por fin ha llegado. Este jueves 19 de enero Dabiz Muñoz inaugura el nuevo StreetXO.

Lo han anunciado en sus redes sociales. Tanto por las del chef Dabiz Muñoz, como su pareja Cristina Pedroche al frente también del restaurante, cuyo perfil de Instagram ha sufrido un lavado de cara y ha hecho un borrón y cuenta nueva para comenzar esta nueva etapa. Con un video que dejaba mostrar algunos de los decorados con los que cuenta el local llegaba la esperada fecha: 19/1/2023.

“Traigo noticias increíbles, ya sabemos cuándo es la fecha de apertura del restaurante. El jueves 19 abrimos las puertas, pero lo haremos progresivamente. Iremos cogiendo clientes de forma progresiva, así que recomiendo paciencia y dejar pasar unos días si queréis venir a conocer el restaurante. Hay cambios, alguno en la carta, en la forma de llegar al restaurante, de hacer la cola, en el bar… “compartía un emocionado Dabiz en su perfil de Instagram antes de una primera cena en el local como toma de contacto.

Han sido unos meses de larga espera, sobre todo para sus propietarios, que han vivido emocionados la llegada de su ‘niño mimado’, en el que el chef de DiberXO ha podido sacar a relucir su espíritu más canalla y viajero, y compartir su particular interpretación de la cocina del sudeste asiático.

Misma esencia y energía, tan solo unos números más arriba de la calle Serrano, concretamente en el 52, en la tercera planta de El Corte Inglés que ocupa ese número. Sus 210 metros cuadrados -que se quedaban escasos para albergar las colas que se formaban en la azotea del anterior centro- pasan a ser 560, y el número de comensales también aumenta. Ahora hay capacidad para otras diez personas, que también podrán sentarse no solo en barra, sino en una de las dos mesas con las que cuenta el nuevo restaurante.

¿Y qué promete? El chef no ha parado de crear expectativas estos días y en la cabeza de muchos no ha dejado de sonar el ‘tic-tac’: “el StreetXO más rompedor. Sabores inéditos, vajillas originales, con creatividades infinitas y estrenando cresta…" compartía Muñoz en uno de sus posts. No estará solo en esta fiesta, al igual que en RavioXO, según cuenta el chef, el productor Carlos Jean se pondrá al frente de los platos, musicales.

¿Qué se podrá comer en el nuevo StreetXO?

En esa casa se han consagrado algunos de los platos más icónicos de Muñoz, como su famoso Sandwich Club o las archiconocidas croquetas de La Pedroche. Ambos platillos se incluyen en la carta de este nuevo StreetXO, solo que estas últimas se ofrecen también con un ligero cambio: para evitar que esté crudo y lo puedan consumir personas en estado de gestación, el tarantelo de atún se pasa por la brasa.

Pero también se cuelan otros, que Muñoz y Pedroche han ido compartiendo estas semanas atrás mientras calentaban motores. El wonton crujiente de chistorra está llamado a ser otro bocado que te deje salivando.

¿Cómo reservar en StreetXO?

Las largas colas de clientes esperando mesa que se formaban en la puerta del antiguo local indicaba que el sistema de reservas no estaba contemplado como tal. Quien llega antes, se sienta. Esta era su fórmula antigua y será la misma que mantengan en el nuevo local.

