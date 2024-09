La banda vallisoletana que se hizo viral por Coldplay promete un concierto “épico” para las fiestas: “Habrá tres sorpresas más”

Siloé pasa por ser una de las propuestas más originales de la escena musical española del momento. Formada por el vocalista Fito Robles, también por el guitarrista y productor, Xavi Road y por el batería, Jaco Betanzos, este trío vallisoletano ha evolucionado con el paso de los años a base de mezclar la canción de autor folk y el pop-rock con la electrónica más bailable.

Cuando Fito volvió de su beca en el Beklee College of Music, en Boston, la banda pucelana publicó su primer álbum. Su nombre, ‘La Verdad’, allá por el año 2016. En 2018 vino ‘La Luz’ y en 2020 ‘Metrópolis’, momento, este último, en el que la formación define, por completo, su identidad en directo creando un show único que les ha llevado a consagrarse como una de las mejores bandas en directo del país participando en famosos festivales como el Sonorama.

Un álbum, este último, que se reeditaría en mayo de 2021 como ‘Metrópolis 2.0’ con colaboraciones de artistas invitados de la talla de Miss Caffeina, Dani Fernández, Varry Brava o Delaporte, entre otros.

En ese mismo año, la banda británica Coldplay compartió a través de sus redes uno de los últimos temas de Siloé recomendando a la banda pucelana. Una noticia que se convertía en viral, tanto nacional como internacionalmente

Después de que el 2022 se uniera a la banda el batería Jaco Betanzos, completando el trío, en 2023, la banda ha pasado a ser la imagen de Castilla y León gracias a su canción ‘Nada que se parezca a ti’, con una campaña a nivel nacional e internacional representando a nuestra tierra.

El grupo vallisoletano Siloé Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León de Hibrido Abraxas

Este jueves, 5 de septiembre, desde las 22.30 horas, se subirán al escenario de la Plaza Mayor con ‘Siloé and Friends’ en un concierto en el que estarán acompañados por Jorge de La Habitación Roja, Gabi de Sexy Zebras, Antonio y Dani de Arde Bogotá y Rafa y Alberto de Viva Suecia.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Fito que nos confiesa que en esa mágica noche habrá “tres sorpresas más”.

De periodista a músico

“Siempre me ha apasionado la comunicación con el resto del mundo. Me apasiona comunicarme con las personas, ser el altavoz de las cosas que pasan para la gente. Trasmitirlo siempre me ha gustado y se me ha dado bien desde pequeño”, confiesa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León Fito Robles.

Todo cuando le preguntamos sobre el porqué de que eligiera la carrera de periodismo. El porqué de querer ser periodista. Completó la carrera en la Universidad de Valladolid. En la pública, resalta. “Me encantó y guardo grandes amigos de esa etapa de mi vida”, añade. Sin embargo, la música llamó muy pronto a su puerta y el camino se desvió.

“Desde muy pequeñito me empecé a interesar por el mundo de la música. Mi padre es de un pueblo que se llama San Mamés de Campos. Cuando venía la orquesta me quedaba alucinado. Veía a los músicos, la gente daba palmas… era un ambiente sensacional. Ahí empezó a llamarme la atención el mundo de la música y quería dedicarme a ello. Ahora, soy un músico al que le gusta el oficio de la música y que hace canciones”, apunta nuestro entrevistado.

Fito Robles Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León de Hibrido Abraxas

Su bautizo musical se concretó en León cuando solo tenía 16 años. Nos confiesa que estaba “muy nervioso” aunque “se sabía todas las canciones y partituras”. Sin embargo, las tablas son otra cosa y las ha ido cogiendo con el paso de los años y a ritmo de experiencia.

“La música, para mí, es mi oficio. Lo veo como algo normal. Como el que es carnicero. Es una forma válida de ganarse la vida y ya está. Por supuesto que hacemos canciones y eso trasciende a la gente, pero hasta ahí. Lo veo como un oficio porque solo es eso”, recalca nuestro protagonista.

Un regalo en forma de concierto y tres sorpresas más

Cuando preguntamos a la voz de Siloé sobre lo que le espera a Valladolid con el concierto del próximo jueves en la Plaza Mayor en plenas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, lo tiene claro: “un regalo”.

“Eso es lo único que hemos querido para este concierto. No queremos presentarles a los artistas que vienen porque la gente ya los conoce. Queremos presentar a nuestros amigos, de ahí el nombre del concierto, a los vecinos de Valladolid. Que conozcan como son, como bailan y cantan. Les llevaremos a comer por el centro. Va a ser un día muy bonito”, añade.

Siloé durante El Milanito de Zaratán Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León de Andrés Carretero

Siloé estará acompañado por Jorge de La Habitación Roja, Gabi de Sexy Zebras, Antonio y Dani de Arde Bogotá y Rafa y Alberto de Viva Suecia. Grupos festivaleros que representan el mejor sabor de la música Indie, pero llegarán más sorpresas para sorprender al público.

“Va a haber tres sorpresas más. La primera, un artista en solitario que fue un número 1 mucho tiempo en España. La segunda, una banda que ha pasado por Valladolid, de gente joven, que lo va a reventar. La última, la de un vallisoletano”, añade Fito.

Un jueves muy “sonorámico” y el deseo de vivir una "noche inolvidable"

Fito no duda en afirmar que va a ser una noche muy “sonorámica” con "un concierto épico". De hecho, ellos y el resto de los grupos que acompañan al vallisoletano han estado presentes en el festival que se celebra en Aranda de Duero. De hecho, alguno como Sexy Zebras y La Habitación Roja han estado en la ciudad burgalesa este año, hace apenas un mes.

“Para nosotros, Sonorama es una de las citas más importantes del año. Dicen que la vida es eso que pasa entre Sonorama y Sonorama y así lo creo y vamos a ser parte de esa vida”, confiesa Fito que no duda en que Valladolid podría tener un festival del estilo en el que la Plaza del Coso emulara a la del Trigo.

El objetivo que se marca la banda pucelana pasa por conseguir que “la gente tenga un recuerdo muy bonito de esa noche” como el que se conserva de otros como el de Celtas Cortos o Juan Luis Guerra de hace unos años.

‘Todos los Besos’ o ‘Nada que se parezca a ti’, seguro que suenan muy bien y muy fuerte en el corazón de Pucela ese 5 de septiembre. Después, la banda pucelana dotará a ‘Santa Trinidad’ de un par de canciones más para completar un disco “Deluxe” antes de comenzar con uno nuevo en el segundo tramo del 2025.