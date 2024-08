Así vivirá Blanca Jiménez las fiestas de Valladolid 2024: “Disfruto viendo a los demás disfrutar”

Son más de las 14.00 horas de la tarde y Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad en el Ayuntamiento de Valladolid, continúa de reuniones. Todo para concretar y que no quede ni un detalle por pulir de cara a unas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024, que arrancarán en la tarde de este viernes, 30 de agosto, en la ciudad del Pisuerga con el desfile de Peñas y el tradicional pregón.

Jiménez abre las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL de Castilla y León para ensalzar un programa cargado de actividades que espera que guste y, sobre todo, que llegue a todos. A mayores, pequeños y también a los vecinos y a los forasteros que llegan a nuestra ciudad, quedan prendados y repiten visita a lo largo del año.

Charlamos con ella de todo. Conciertos, la polémica mascletá, la Feria de Día o la del Folclore y la Gastronomía. De todo. También de cómo vivirá ella, desde su puesto de responsabilidad, unos festejos que prometen deleitar a todos y llenar las calles de colorido y diversión.

P.- ¿Vive con nerviosismo la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad el comienzo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo?

R.- Nerviosismo por la responsabilidad que supone que todo el trabajo que llevamos desarrollando durante el año, desde los servicios del Ayuntamiento, colectivos y entidades, empresas y profesionales, debe funcionar para que a la gente le guste lo que hemos preparado. Además de esa responsabilidad, también tengo ilusión, como la de cualquier vallisoletano cuando llegan sus fiestas. Es un momento perfecto para ser pucelano y demostrarlo. Es un orgullo para mí, más viéndolo desde este otro lado. Responsabilidad, nervios y mucha ilusión, en definitiva.

P.- ¿Cómo puede disfrutar una concejala de las fiestas?

R.- Un concejal disfruta de sus fiestas viendo a los demás. Me ha pasado que cuando acudo a una actividad determinada, no miro en muchos casos a ésta, sino a la gente. En las casetas o en los conciertos. Me gusta escuchar lo que comentan. Ver esa aglomeración con la gente bailando, cantando, o pasándoselo bien. Ese es el mejor termómetro y testigo y la mejor manera de disfrutar. La responsabilidad está en que los ciudadanos sepan que estas fiestas son para ellos, las asuman como suyas y las disfruten. También en ver que somos capaces de atraer a gente de fuera de la ciudad. El año pasado me paraban para preguntarme donde se desarrollaba una actividad determinada. Te sientes un anfitrión en tu tierra. Esa es otra de las partes del disfrute.

P.- ¿Está satisfecha con el programa que se ha confeccionado?

R.- Muchísimo. Es muy complicado preparar algo tan importante para Valladolid como son sus fiestas. Estoy satisfecha porque hemos sido capaces de traer novedades en, prácticamente, todos los espacios. Hay más actividades en los barrios que nunca. En cuanto en la accesibilidad, que es muy importante para nosotros, récord de acciones con iniciativas que nunca se habían puesto en marcha. Hablando de espectáculos, tenemos el de drones del sábado, 31 de agosto, que va a ser increíble. En cuánto a los conciertos en la Plaza Mayor, este año hemos conseguido abarcar más estilos musicales que otras ediciones. Intentamos, dentro de una programación asentada, innovar en los diferentes espacios. Eso no es fácil.

P.- Este año, a diferencia del pasado, sí que el nuevo equipo de Gobierno ha podido confeccionar el programa a su gusto.

R.- Sí. El año pasado, cuando llegamos al Gobierno, una gran parte del programa estaba confeccionado. Éste, nos enfrentábamos a la tarea de ir completándolo desde cero. Te da más libertad para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, dar mayor relevancia a los barrios. Este año hemos conseguido que las actividades alcancen las 50, con 25 en los barrios. Esta toma de decisiones es estratégica. Cuentas con un presupuesto y vas movilizando en lo que crees que falta algo. La libertad de poder hacerlo desde cero te da esa libertad para llevar a cabo acciones donde crees que son necesarias. Otro ejemplo es el de la accesibilidad.

P.- ¿Qué grado de influencia tiene Blanca Jiménez en la confección del cartel de los conciertos de la Plaza Mayor?

R.- Soy muy ecléctica para la música. Opino con el equipo y busco posibilidades pensando en un público mayoritario y en esa heterogeneidad que tiene que haber necesariamente en la Plaza Mayor.

P.- ¿Ha elegido muchos el alcalde en estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo?

R.- Jesús Julio es una de las personas que conozco que más conocimiento musical tiene. Es un enamorado de la música. A mí también me pasa. Me gusta disfrutar de todos los estilos. Los gustos musicales hacen que, sobre la mesa, se puedan poner diferentes propuestas. Sin embargo, cuando hacemos una planificación de este tipo, pensamos en la gente. Esa política que se centra en “voy a traer cosas que me gustan a mí” no representa a este equipo de Gobierno. Más allá de los gustos de la concejala, lo que ha primado en la Plaza Mayor es la variedad y que se vea representado el mayor número de personas posible con un estilo que les haga disfrutar. Eso es una línea de trabajo que, desde nuestro equipo, siempre va a primar a la hora de tomar decisiones.

Blanca Jiménez junto a la Casa Consistorial en Valladolid

P.- ¿Qué conciertos llevan el sello de Jesús Julio Carnero?

R.- El alcalde es un gran fan de Mika. Lo dijo el día que lo presentó. Conoce su trayectoria, tiene todos sus discos. Le gusta mucho. También de Raphael, como lo somos todos. Un artista transversal. O de Siloé. Hay cariño por las cosas que creemos que son buenas para nuestra ciudad. El caso de Siloé es particular. Es el ejemplo perfecto de como un telonero llega a ser artista principal. Carnero siempre ha sido muy claro en busca de que todo el mundo se sienta representado.

P.- ¿Se ha podido traer todo lo que se quería traer o ha fallado alguno?

R.- Llevamos un año trabajando. Comenzamos el pasado 11 de septiembre de 2023. A buscar, a hablar con promotores, a cotejar precios… es algo que hay que hacer con mucha antelación. Podemos decir que estamos satisfechos porque teníamos unos anhelos. Mika era complicado por agenda. Al final, hemos conseguido todo y también quiero resaltar que estamos muy contentos con los teloneros. Muchas veces se nos olvida que un cartel principal sin un telonero de lujo no puede ser. En Valladolid tenemos unos teloneros y unos cantantes de auténtico lujo. Todos se adaptan muy bien a los estilos de la Plaza Mayor.

P.- La gente a veces no lo valora, pero es complicado cuadrar las agendas de artistas con las fechas de las fiestas.

R.- Por eso resulta fundamental actuar con tiempo. Los artistas, en septiembre, ya tienen sus agendas con los conciertos que van a completar al siguiente año. Hay que tener en cuenta, además, que hay muchos que no hacen conciertos abiertos. Eso es importante que los ciudadanos lo sepan. Muchas veces reclaman a un cantante que no podemos traer por esta cuestión. En ocasiones no es tanto el conseguirlo, sino que la fecha encaje y que el modelo de espectáculo que ellos ofrecen valga para la Plaza Mayor.

P.- ¿Cree que el cartel de conciertos es mejor que el del pasado año?

R.- Para mí sí porque es más heterogéneo. El del año pasado era muy bueno, pero, el de este, todos los nombres que están en el cartel tienen trascendencia nacional o internacional y son plenamente conocidos por el público. Eso atrae a las personas de fuera. La imagen de Valladolid se potencia por la capacidad de atracción de estas primeras espadas como Ana Mena o India Martínez por dar algún nombre, artistas que son referencia de un estilo y a los que se les conoce tanto nacional como internacionalmente.

P.- ¿Ya hay algo preparado para el año que viene? En redes se hablaba de Oasis tras su vuelta.

R.- Solo puedo decir que de Oasis soy una auténtica fan absoluta. Es una gran noticia su vuelta. No voy a adelantar nada porque es muy difícil. Comprometerse o hacer falsos anuncios a estas alturas es poner unas expectativas que luego igual no podemos cumplir. Son agendas y giras muy complicadas.

P.- ¿Habrá alguna sorpresa de última hora como la presencia de Arde Bogotá junto a Fito de Siloé anunciada la pasada semana?

R.- Nos guardamos alguna sorpresita para ese concierto, justo al comienzo del mismo. Sabemos que va a venir mucha gente que va a apreciar dicha sorpresa. Hay que reconocer que los chicos de Siloé han trabajado mucho para que todo salga bien.

P.- Va a ser un día muy “sonorámico” ese 5 de septiembre.

R.- El concierto de Siloé lo hemos gestado con mucho cariño. Pensamos que la música Indie y estos grupos arrasan a nivel nacional y tienen sus propios espacios en festivales. Queríamos incorporar a la Plaza Mayor ese modelo “festivalero” y de salas que atrae a mucho público, heterogéneo, y que llega de diferentes puntos de España. Buscábamos que el centro neurálgico de la ciudad tuviera su minifestival de un día. Qué mejor que hacerlo de la mano de Siloé, una de las bandas que más fuerte están pegando a nivel nacional. Completar ‘Siloé and Friends’ era la oportunidad de tener representación de las mejores bandas de España en la Plaza Mayor y de una forma asequible. Para ellos es un momento muy especial y quiero destacar la capacidad de la banda para que esos “friends” vengan. Lo hacen por ellos. Llevan preparando todo el año la producción y el montaje de este concierto y con la gira que llevan es muy difícil. Estamos encantados.

P.- Cambiando de tercio y hablando de cosas que suenan, ha habido polémica con la mascletá. ¿Cómo lo ve?

R.- Entiendo que cuando hay algo nuevo, la gente lo valora. Eso es muy sano. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Es novedoso porque nunca ha habido una mascletá en la ciudad. Cuando queremos innovar en todos los espacios, tiene que ser en todos. La pirotecnia no se había innovado en muchos años, pese a que vienen las mejores. Mucha gente acude a Caño Hondo a disfrutar de esto. Hemos de ser conscientes de que introducir novedades no es sencillo. Este año hemos pensado que uno de los festejos pirotécnicos más valorados de España era la mascletá y apostamos por ella. Quiero que Valladolid la disfrute y sea algo especial. Hablando de las críticas por el tema de los ruidos, quiero hacer hincapié en que pensamos que serán unos minutos de gran estruendo iniciales e informaremos de ello con tiempo para que no afecte a nadie. El nivel de ruido durante unas fiestas es alto. Yo tengo personas cercanas con trastorno del espectro autista y los diez días de fiestas son duros para ellos. Todos lo hemos aceptado. Son unas jornadas especiales y nos adaptamos. La mascletá son menos de diez minutos y pasa por ser uno de los espectáculos más apreciados por los amantes de la pirotecnia. Queremos atraer a mucha gente a esa zona de la ciudad. Esto no quiere decir que se vaya a hacer el año que viene. Sobre todo, recalcar, que se hace en un entorno seguro y acotado, buscando que nadie salga damnificado.

P.- El espectáculo de drones promete…

R.- El año pasado ya nos percatamos de que se iba a convertir en tendencia en España. En Valladolid va a ser muy especial porque contará con 300 drones e imágenes muy representativas de la ciudad que hemos intentado que tengan conexión con la sostenibilidad, el agua y el uso responsable de los recursos. Por esto contamos con el patrocinio de la Agencia de Innovación y también de Aquavall.

P.- Como las pregoneras. ¿Os han dicho por donde van a tirar en su pregón?

R.- Para nosotros es una suerte tremenda contar con ellas. Fue una decisión del alcalde que nos sorprendió a todos. Lo decidió y lo contó en rueda de prensa y así nos enteramos. Son la mejor muestra de lo que significa la fuerza y el sobreponerse a todo, no solo desde el punto de vista deportivo sino también desde el humano. Son mujeres luchadoras que representan muy bien la generosidad y fuerza de esta ciudad. Estamos seguros de que va a ser un pregón. Me adelanto y apuesto porque versará sobre esa capacidad de superación que representan y que valoran unos vallisoletanos que se volcarán con ellas.

P.- La Feria del Folclore y la Gastronomía. Último año en su ubicación actual. ¿El cambio va a ser a mejor? ¿Cuándo arrancarán las obras?



R.- Las obras comenzarán después de fiestas. Los días de fiestas son complicados también para poner en marcha determinadas obras. Será sobre septiembre.

P.- El año pasado llovió y se tuvo que retrasar la apertura de la Feria del Folclore y la Gastronomía. ¿Se ha preparado este año el recinto ante posibles adversidades en lo meteorológico?

R.- El año pasado se registraron problemas en el montaje de las cocinas. Cayó una gran tromba de agua. Este año hemos empezado a montar antes, cuentan con más espacio, y el montaje de cocinas tiene una mayor seguridad. Estoy convencida de que pase lo que pase, este año no lo van a sufrir. Las fiestas anteriores lo pasaron muy mal con esos momentos de tensión. Productos, máquinas y demás.

P.- En cuanto a la Feria de Día. Allá por julio, en la presentación del programa de las fiestas, reconocía que hacía falta un cambio. Este año sigue prácticamente igual, pero ¿Por qué se va a apostar en el futuro más próximo?

R.- El año pasado el alcalde ya reconocía que hacía falta un cambio, en algo en lo que están de acuerdo desde la Asociación de Hostelería. Es un punto muy fuerte en las fiestas y queremos que siga siendo un éxito. Hay que pensar todo muy bien. En especial, el modelo de Feria al que queremos aspirar. Nos hemos emplazado a que sea el año 2025, que se cumple también el 25º aniversario de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo para buscar soluciones con el fin de mejorar. Esto lo tenemos que hacer con calma.

P.- Se ha reforzado la accesibilidad este año.

R.- Hemos puesto en marcha esta acción porque desde la Asociación de Hostelería y para nosotros era importante. Buscamos abrir la Feria de Día a más personas.

P.- También hay polémica por el precio del pincho, fijado en 3,50. Y eso que no ha subido. ¿Usted lo ve caro?

R.- Siempre va a haber polémica con los precios. ¿Qué es caro y qué barato? Cada caseta ofrece un producto distinto. Mi reflexión es que ha subido todo. Estamos en un momento en este país en el que hacer la lista de la compra es problema para mucha gente. Los hosteleros también se ven perjudicados por la subida de los costes de todo. Ellos apuestan mucho por las fiestas con una inversión grande en personal y producto. El hecho de que este año no se haya subido muestra su voluntad de ofrecer algo que sea lo más asequible posible para el cliente. Quiero valorar esto. Por otra parte, estamos abiertos a valorar y reflexionar todo en el futuro.

P.- Uno de los momentos más especiales será esa búsqueda del Récord Guinness en homenaje a Concha Velasco. También con el homenaje a Gabriel Villamil.

R.- Quiero dar las gracias a las peñas. Han tenido la sensibilidad de ofrecer un homenaje y el Guinness a dos personas que son muy queridas en Valladolid y representan muy bien lo que es ser vallisoletano. Sobre el día de Concha Velasco, recalcar que va a ser un momento entrañable y divertido, como era Concha. La gente se va a volcar este año mucho más por ella. Sobre Gabriel Villamil, me gustaría recalcar la importancia del fotógrafo. En fiestas son un testigo vivo de lo que es la evolución de Valladolid. Vamos a emocionarnos mucho recordándole.

Blanca Jiménez en su despacho atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿Cómo están los hoteles?

R.- La previsión es muy buena. Rozando casi el lleno los fines de semana. Estamos muy contentos. Es muy contentos porque para nosotros resulta de suma importancia que los hoteles, restaurantes y el sector turístico, triunfen en las fiestas. Con los cambios que implementamos le hablamos al turista y a la gente que viene de fuera. En los últimos días tengo constancia de que mucha gente ha alucinado con que Mika venga gratis a la Plaza Mayor. No conocían las fiestas de Valladolid y van a venir. Estoy convencido de que cuando lo hagan verán una ciudad con la que digan que hay que volver.

P.- ¿Qué repercusión tienen las fiestas de Valladolid a nivel económico y de imagen para la ciudad?

R.- Van de la mano. Las fiestas son una gran oportunidad. Muchos de los que vienen no pueden conocer la ciudad en un solo día. Descubren todo lo bueno que tiene la ciudad. Las fiestas son un escaparate muy bueno para que la gente vuelva. En términos económicos eso es fundamental porque tras los festejos seguimos viviendo. Valladolid tiene un atractivo a lo largo del año con eventos y actividades que ponemos en marcha para los turistas que hace que vuelvan.

P.- ¿Van a ser las mejores fiestas de la historia?

R.- Por supuesto. Cada año tienen que serlo. Ese es el espíritu de superación que ha de tener una concejalía y un Ayuntamiento como este. Estas fiestas van a ser las mejores de la historia. Las de 2025 también y así sucesivamente.

P.- Objetivo y deseo de Blanca Jiménez para estas fiestas. Que no ocurra ninguna desgracia también es clave…

R.- El objetivo es que todos los vallisoletanos sientan las fiestas como suyas. Que las disfruten como tal. Que la gente de fuera se quede prendada de Valladolid y que todo lo hagamos en armonía y con respeto. Que la gente se divierta con responsabilidad.