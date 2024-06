El arzobispo de Burgos declara la excomunión de las monjas de Belorado tras haberse "separado voluntariamente" de la Iglesia

La historia de las monjas de Belorado vuelve a vivir un nuevo episodio. Este viernes estaban citadas a comparecer ante el Tribunal Eclesiástico para ser juzgadas de un presunto delito de cisma y por el que el Arzobispado de Burgos advirtió que podrían ser excomulgadas. Ante ello, emitían un comunicado por redes sociales advirtiendo que "cualquier pena o sanción canónica, impuesta por quienes no son obispos, ni válidos, ni legítimos, ni tienen poder sobre las almas, carece de efectividad y son nulas e írritas".

Una llamada ante el tribunal canónico que suponía una oportunidad del Arzobispado de Burgos para que se retractasen de su decisión de abandonar la Iglesia Católica, aunque ellas explicaban que lo que abandonan es la "iglesia conciliar". Sin embargo, decidieron de forma "unánime y convencida" desestimar la citación.

Ante esta situación y, después de que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, haya recibido mediante burofax la comparecencia de las diez clarisas del Monasterio de Belorado ante el Tribunal Eclesiástico, el Arzobispado de Burgos ha declarado la excomunión de las monjas.

Recuerdan que en el escrito se desvinculaban "voluntariamente" de la iglesia: "Ya nos desvinculamos de la Iglesia conciliar (con denominación Iglesia Católica) el día 8 de mayo, firmando nuestro Manifiesto Católico ante notario, haciéndolo público el 13 de mayo y notificado fehacientemente el día 14 de mayo. Nos hemos ratificado todas y cada una de nosotras, unánimemente, en no personarnos a este juicio eclesiástico al no reconocer la autoridad de ese Tribunal, ni su jurisdicción sobre las almas, y menos aún sobre nosotras -tras habernos separado voluntariamente para adherirnos a la Fe Católica–, ni, por ende, las penas canónicas que deriven de él".

Por ello, a la vista de esa declaración, el arzobispo de Burgos, Comisario Pontificio y representante legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, ha comunicado el "Decreto de declaración de excomunión y la Declaración de dimisión (expulsión) 'ipso facto' de la vida consagrada a todas y cada una de las diez hermanas que han incurrido en el cisma".

Recuerda que ellas han mostrado su "decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica" y que, ante esta decisión, la declaración de excomunión es una "acción jurídica considerada por la iglesia como una medida medicinal, que mueva a la reflexión y a la conversión personal".

Por otra parte, en el comunicado explican que sigue existiendo comunidad monástica que está formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión, al no haber secundado el cisma. Estas son las cinco hermanas mayores y otras tres que, aunque ahora mismo no están en el monasterio, sí que pertenecen a la comunidad al estar incardinadas en ella.

"Las hermanas mayores siguen siendo una prioridad en nuestras preocupaciones. La Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la forma de atender de modo inmediato a estas hermanas en el mismo Monasterio de Belorado, desplazando para habitar en el monasterio a algunas de las hermanas procedentes de otros monasterios en la Federación", finalizan.