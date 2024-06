Las monjas de Belorado vuelven a la carga: “Han irrumpido en el monasterio de forma no autorizada”

Noticias relacionadas Las monjas clarisas de Belorado llaman a la Guardia Civil ante la presencia del Comisario Pontificio

Hacía tiempo que no se sabía nada, pero las monjas del monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) han vuelto a la carga. Y lo han hecho cargando contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, a través de un comunicado en sus redes sociales. Han acusado a la delegación enviada por el Comisario Pontificio de “irrumpir de forma no autorizada” en el monasterio y “exigir” las llaves y la documentación del mismo “a viva voz, sin documento alguno que lo avale”.



Cargan también contra el arzobispo al que acusan de “usurpar”su representación legal accediendo a la administración de las propiedades y el control de las cuentas bancarias”, a las que dejaron de tener acceso el pasado 4 de junio.



“Aprovechando una visita autorizada recibida en el locutorio, han irrumpido en el mismo de forma no autorizada el secretario de Mario Iceta, la secretaria Federal, y el apoderado de don Mario”, continúan las monjas en el escrito. “Exigían llaves y documentación del monasterio, y que la secretaria Federal pudiese entrar en el mismo, todo ello de viva voz, sin documento alguno que lo avale”, añaden.



“Previa a la entrada al locutorio, ya habían sobrepasado la prohibición de entrar en propiedad privada que figura a la entrada del perímetro del monasterio”, afirman las clarisas, que publican también una imagen en la que se puede ver el cartel de ‘Propiedad privada. Prohibido el paso’ que hay a la entrada del monasterio. Señalan así que ante tales hechos “se conminó a los visitantes inesperados a abandonar las dependencias”, y añaden que en el caso del apoderado del Comisario Pontificio “fue necesaria la presencia de la Guardia Civil para conseguirlo”.