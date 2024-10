Medio millar de trabajadores de Castilla y León 'asaltan' las calles de Valladolid: "La precariedad es insoportable"

Alrededor de medio millar de trabajadores de Castilla y León, según los datos de los organizadores, han salido a las calles de Valladolid ante las "condiciones lamentables" que sufren "todos", tanto en la empresa privada como pública. La manifestación, convocada por CSIF, ha puesto de manifiesto una "precariedad insoportable".

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha denunciado esta "precariedad absoluta" en las empresas privadas y ha censurado también la pérdida de un 20% del poder adquisitivo entre los empleados de las Administraciones públicas, que en algunos sectores privados alcanza el 26%.

"El sueldo medio en Castilla y León está cuatro puntos por debajo de la media nacional. Nuestro salario medio, que es el más repetido, roza el mínimo interprofesional cuando muchas veces ni llega a él", ha manifestado antes del arranque de la manifestación.

Los trabajadores de Castilla y León han partido pasadas las 11:30 horas desde la sede autonómica de CSIF, en la Acera Recoletos, cruzando la Plaza Zorrilla, calle Santiago y acabando en la Plaza Mayor de Valladolid, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto.

Benjamín Castro ha denunciado ante los medios de comunicación también "jornadas infumables", con "familias que no pueden llegar a fin de mes" mientras la cesta de la compara y la acumulación del IPC se hace "insoportable", así como el "precio de la energía".

Manifestación de CSIF Castilla y León en Valladolid, con Benjamín Castro e Isabel Madruga en primer plano

Por todo ello, desde CSIF Castilla y León han reclamado una "negociación real en todos los ámbitos" y exigen la convocatoria de las diferentes mesas generales de negociación "en todos y cada uno de los tres niveles de la administración".

También llaman a las empresas públicas y privadas a que la negociación colectiva "se ponga en marcha y que nos pongamos a trabajar, porque nos importa todo".

Refiriéndose a cuestiones concretas, Castro ha tildado algunas de las reivindicaciones como "endémicas", como es el caso de la equiparación salarial, que tiene que llegar "ya" entre territorios y administraciones, acompañado de un "refuerzo de los servicios públicos".

"No puede ser. Los ciudadanos cada vez tienen un detrimento en su calidad. Las plantillas están en cuadro, soportando los trabajadores el trabajo de cuatro cuando no de más. No puede seguir así", ha insistido.

También ha hecho referencia a las palabras del portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que reconocía este miércoles un "margen de negociación" para la revalorización salarial de los más de 91.000 empleados públicos del Ejecutivo autonómico.

Manifestación de CSIF Castilla y León en Valladolid

"Me parece bien, ya era hora de que el Gobierno de Castilla y León tome cartas en el asunto y se dé cuenta de esta problemática que CSIF lleva denunciando mucho tiempo, siendo una de las razones fundamentales de la convocatoria de hoy", ha señalado.

Así, Castro ha deseado pasar "de las musas al teatro" y hace un llamamiento a sentarse en una mesa de negociación donde se ponga "en valor el trabajo de miles y miles de empleados públicos de Castilla y León que somos quienes desplegamos los servicios públicos esenciales".

Por último, también ha invitado al Gobierno de España a sentarse en una mesa para "pactar un nuevo acuerdo salarial" en el camino de la recuperación del poder adquisitivo.

"La negociación colectiva de nuestras empresas privadas es lamentable, hay muchas con convenios colectivos caducados y la precariedad es absoluta", ha zanjado.