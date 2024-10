CSIF CyL anuncia una manifestación para exigir "sueldos dignos y negociaciones colectivas"

CSIF ha convocado una manifestación de ámbito autonómico para el próximo 17 de octubre a las 11:15 horas en Valladolid.

Esta lleva por lema 'Sin presupuestos, negociación y derecho a un sueldo digno', comenzará en la sede de CSIF, en la Acera de Recoletos, 8, y concluirá en la Plaza Mayor sobre las 12:30 horas con la lectura de un manifiesto.

Así los han dado a conocer en la mañana de este miércoles el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro; y el secretario de Acción Sindical, Ángel Barrigón, quienes han explicado que esta movilización "afecta a todos los trabajadores de las empresas privadas y las administraciones públicas".

"Estamos hablando de salarios dignos, de un refuerzo de los servicios públicos, de una ausencia de negociación colectiva y de una equiparación salarial entre territorios y administraciones", ha señalado Barrigón.

A ello ha añadido: "Sobran las razones para salir a la calle", lo que ha aprovechado para hacer un llamamiento a la ciudadanía en general para salir a la calle a luchar "por unos salarios dignos y contra la parálisis negociadora de la Junta y el Gobierno".

Por su parte, Benjamín Castro ha detallado los motivos que les han llevado a salir a la calle el próximo 17 de octubre.

En este sentido, el presidente autonómico de CSIF ha denunciado el "inmovilismo y la falta de ambición política de los diferentes gobiernos y otros actores que entendemos como fundamentales".

Asimismo, se ha referido a la falta de presupuestos en España y, previsiblemente, también en Castilla y León. Una realidad que, según Castro, se traduce en "la falta de políticas económicas, en la falta de personal, en la falta de inversión y en la falta de voluntad de las administraciones".

"En CSIF nos preocupa y no permitiremos que los castellanos y leoneses seamos ciudadanos de segunda", han aclarado desde el sindicato.

"Es necesario hacer muchas modificaciones para la mejora y fortalecimiento de los servicios públicos, pero lo que también hace falta es que se aprueben los presupuestos", ya que, a su juicio, sin ellos se asistirá a "un progresivo hundimiento" de la calidad de los servicios públicos que se prestan.

En cuanto al ámbito salarial, Benjamín Castro ha recordado que el salario medio en Castilla y León se sitúa cuatro puntos por debajo del nacional.

Por todo ello, considera que "hay mucho por hacer tanto a nivel de las administraciones públicas como en las empresas privadas". "De ahí la necesidad de una negociación colectiva", ha apuntado, culpando a las administraciones de "inmovilismo", también en este ámbito.

"Harto de juegos de artificio y promesas vacías", el presidente ha explicado que los trabajadores de Castilla y León que desempeñan su actividad en las administraciones públicas registran una pérdida acumulada de poder adquisitivo que supera el 20%, mientras que en el caso de los empleados de las empresas privadas este dato se sitúa en el 26%.

Por ello, "lo que exigimos es que nos sentemos inmediatamente en una mesa para abrir una negociación para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la Comunidad", han añadido.

Castro también ha aprovechado la ocasión para referirse a lo relacionado con la ausencia del reconocimiento de la carrera profesional a profesionales que trabajan en Ayuntamientos, Universidades y Diputaciones, así como para criticar que la referida al sector sanitario "deja bastante que desear".

El presidente del sindicato a nivel autonómico tampoco se ha olvidado de la política de reposición de plantillas, es decir, las ofertas de empleo públicas en las administraciones.

"Aún estamos esperando una nueva oferta que en Castilla y León no se está negociando. No somos nada ambiciosos en este camino y eso no puede ser", han criticado.

Desde CSIF explican que, por tanto, "salimos a la calle para exigir negociaciones reales y que todos los poderes nos sentemos para poner remedio de una vez por todas a todos estos problemas".

En esta línea, confiesan su esperanza en no tener que continuar con las movilizaciones y en que les hagan caso, ya que, de lo contrario, el presidente autonómico ha advertido de que "no descartamos más manifestaciones a nivel nacional".

Asimismo, han aclarado que no han hablado con otros sindicatos acerca de la manifestación convocada y justifican esta falta de información con que "parece que ellos están más cómodos porque su estatus y tranquilidad se lo dan los acuerdos del Diálogo Social".

"Además, parece que la inflación no les importan", han espetado.

Muface

El presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, también se ha pronunciado sobre la polémica que rodea a Muface.

Hace apenas unas horas conocíamos la falta de acuerdo entre el Gobierno y la mutua de los funcionarios.

Una situación que "pone en jaque el mutualismo" y que, según CSIF, "podría llegar a afectar a todos los trabajadores" si no se consigue llegar a un entendimiento y, por tanto, Muface acaba desapareciendo.

En palabras del sindicato, en caso de que esto llegue a ocurrir, colapsaría "aún más" el sistema público sanitario, ya que todos los afectados "entrarían de un plumazo dentro de ese sistema público".

"No lo vamos a permitir", ha expresado Benjamín, al tiempo que ha detallado que en Castilla y León son más de 36.000 los empleados públicos que se verían damnificados.

"Es una locura y hay que tratarlo con seriedad", ha concluido.