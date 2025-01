El hombre que explotó un Tesla frente a un Hotel Trump en Las Vegas utilizó la IA y ChatGPT para diseñar la detonación

C. G.

C. G.

El veterano condecorado del Ejército estadounidense que explotó un Tesla Cybertruck frente al hotel Trump en Las Vegas el pasado 1 de enero utilizó inteligencia artificial generativa, incluida la herramienta ChatGPT, para planificar la detonación, informó la Policía de Las Vegas este martes.

La utilización de la IA para provocar este ataque, que causó siete heridos leves, además de la muerte del conductor del Tesla, fue calificado por las autoridades como un caso sin precedentes en Estados Unidos y supone un "cambio de paradigma". "Es un momento preocupante", dijo Kevin McMahill, sheriff del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, en declaraciones recogidas por AP News.

El responsable, identificado como el soldado Matthew Livelsberger, de 37 años, se disparó mortalmente antes de la explosión del vehículo. Las investigaciones revelaron que Livelsberger buscó información a través de ChatGPT sobre materiales explosivos, la velocidad de municiones y la legalidad de los fuegos artificiales en Arizona. "Este es el primer incidente conocido en suelo estadounidense en el que se utiliza ChatGPT para construir un dispositivo en particular", agregó McMahill.

Por su parte, OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, afirmó en un comunicado que la herramienta está diseñada para rechazar instrucciones dañinas o ilegales. "Estamos trabajando con las autoridades para apoyar la investigación", indicó la compañía.

El vehículo utilizado en la explosión contenía 27 kilogramos de material pirotécnico y 32 kilogramos de perdigones. Sin embargo, las autoridades aún no han determinado qué originó la detonación inicial. Según el video de vigilancia, un destello provocado por el disparo con el que Livelsberger se suicidó podría haber activado la explosión. El sheriff McMahill reveló también que Livelsberger llenó el tanque del vehículo con combustible de competición durante su trayecto hacia Las Vegas, lo que aumentó la volatilidad del incidente.

Las notas encontradas en el teléfono de Livelsberger describen el ataque como una "llamada de atención" a los problemas del país. En sus escritos, el veterano criticó al Gobierno de Estados Unidos, describiéndolo como "débil e insensible", y afirmó que buscaba alertar a la sociedad sobre la necesidad de cambio. "Los estadounidenses solo prestan atención a los espectáculos y la violencia", escribió.

No obstante, en sus notas también subrayó que no quería matar a nadie y mostró su preocupación por si era etiquetado como terrorista.

Livelsberger, un boina verde que sirvió en Afganistán en dos ocasiones, sufría de trastorno de estrés postraumático (TEPT), según declararon las autoridades. Asimismo, en sus cartas dejó claro que necesitaba limpiar su mente de aquellas personas que había perdido y "aliviarse de la carga de todas las vidas que había tomado".

Según declaraciones recogidas por The New York Times, Spencer Evans, agente especial del FBI en Las Vegas, aseguró que no se encontraron vínculos entre Livelsberger y ninguna organización terrorista. "En última instancia, parece ser un trágico caso de suicidio que involucra a un veterano de combate condecorado que luchaba con problemas psicológicos", afirmó.

Uso de la IA

El papel de la inteligencia artificial en este ataque ha generado preocupación entre las autoridades y expertos en tecnología. Lanzada en 2022, ChatGPT se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada debido a su accesibilidad y facilidad de uso. Sin embargo, este incidente resalta los riesgos potenciales de las herramientas de IA cuando son mal utilizadas.

El sheriff McMahill señaló que la policía está trabajando en conjunto con otras agencias para evaluar los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial generativa en actividades delictivas. "Es un cambio de paradigma en la forma en que debemos abordar la seguridad pública", aseguró.