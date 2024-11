El plan 'verde' de Valgrande, el futuro barrio de Alcobendas que enfada a ecologistas: 8.600 casas, árboles y M-616 soterrada

Alcobendas y la Junta de Compensación de Valgrande, promotora del futuro desarrollo urbanístico con el mismo nombre, han firmado esta semana un protocolo. Incluye "más de 50 medidas" encaminadas a convertir este nuevo barrio en el "mayor proyecto sostenible de vivienda" de la ciudad. Uso de placas solares, alumbrado LED, recogida neumática de basuras o el soterramiento de la antigua M-616 son algunas de las actuaciones contempladas en el convenio.

La futura 'urbanización' se levantará sobre un terreno de más de 2.170.000 metros cuadrados. La idea es construir 8.600 casas, más de la mitad de ellas protegidas, que den cobijo a 25.800 nuevos vecinos. Valgrande no es, ni mucho menos, un proyecto nuevo. Lleva desde principios de siglo sobrevolando el Ayuntamiento de Alcobendas. Ha pasado por manos del PSOE, del PP... y por un polémico episodio de 'transfuguismo' que protagonizaron dos concejales de Ciudadanos.

Ahora, el Ayuntamiento liderado por la popular Rocío García presume de los avances dados este año, al tiempo que lidia con la oposición 'verde' al proyecto. Tanto la plataforma vecinal Salvemos Los Carriles como Ecologistas en Acción están en contra del 'megaplan' urbanístico. De hecho, esta última organización llevó el proyecto a los tribunales y el asunto tendrá que decidirlo el Supremo. El Consistorio, en cualquier caso, es muy optimista con el fallo y, por si acaso, se guarda un 'as en la manga'.

El nuevo protocolo

La alcaldesa y el presidente de la Junta de Compensación, Rafael Olabarri, firmaron el convenio el miércoles. Además de las actuaciones ya mencionadas, en el listado de medidas previstas se encuentra la apuesta por baterías virtuales para abastecer los servicios urbanos, por la "triple huella hídrica cero" y por las estaciones de recarga para vehículos eléctricos.

"Valgrande va a ser un gran ejemplo de respeto y protección del medioambiente y de innovación", aseguró Rocío García. "Apostamos por la calidad de vida de los vecinos con un cuidado diseño urbano, con las más óptimas infraestructuras, edificaciones y equipamientos, y la tecnología más actual", dijo la alcaldesa.

Gustavo Valiente Europa Press Dos obras 'faraónicas' y 200 M en juego: las constructoras que quieren cubrir la M-30 en Ventas y soterrar Castellana

En este sentido, el Gobierno local destaca que el 27% de la superficie de Valgrande (unos 570.000 m2) será para espacios libres y zonas verdes. También se pretende reducir de forma progresiva la altura de las edificaciones. Todo ello para que exista una "transición gradual" entre la ciudad actual de Alcobendas y zonas como el monte de Valdelatas.

Además, la Corporación municipal cifra en 2.555 los árboles afectados por las obras. Frente a ello, plantarán en la zona "más de 6.700" ejemplares "conforme a la Ley de Arbolado Urbano". El barrio tendrá dos grandes parques: uno de 200.077 m2 junto a Valdelatas y otro, central, de 212.271 m2 junto al arroyo de Valdelacasa.

"Además, habrá numerosas zonas verdes, jardines y una extensa red de sendas de paseo que podrán disfrutar todos los alcobendenses", explicó en el acto el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, Jesús Montero.

Con todo, Ayuntamiento y Junta de Compensación destacan la apuesta por la "protección y creación de espacios naturales, la eficiencia energética, la optimización de los recursos y las alternativas de movilidad".

Un fallo pendiente y el 'plan B'

Desde Ecologistas en Acción consideran que este terreno no se debería urbanizar porque es el "último" en Alcobendas que "queda sin construir". La organización acudió al TSJM y la sentencia fue agridulce. El Tribunal anuló el proyecto porque entendió que no incluía una solución (que se aprobó más tarde) para reducir el impacto ambiental de un tendido eléctrico. Sin embargo, tumbó varios de los argumentos de los Ecologistas, que reclamaban revertir la "clasificación de suelo urbanizable a no urbanizable".

En cualquier caso, Ayuntamiento y promotor recurrieron en casación al Supremo y están a la espera del fallo judicial definitivo. El Consistorio es optimista con el proceso. Si resulta que el alto tribunal tira por tierra el plan urbanístico, tiene un 'plan B'. Este año, la Junta de Gobierno local ha aprobado un Plan Parcial alternativo donde lo único que cambia es el punto relacionado con el tendido eléctrico.

Mientras la sentencia no sea firme, lo que existe es un proyecto sobre el que están trabajando y avanzando administrativamente. En agosto, el municipio aprobó de forma definitiva la reparcelación del sector y ahora se dan pasos en la redacción de los proyectos de urbanización.

Cabe añadir que, además de los Ecologistas, la plataforma Salvemos Los Carriles está en contra de la urbanización de esta área porque es "la última zona silvestre natural que queda en Alcobendas".

Según la versión de esta entidad, en este terreno existe "vegetación dispersa" importante para "muchas aves rapaces en peligro de extinción que sobrevuelan el cielo". En el paraje -sostiene la plataforma- existen "muchas" encinas "centenarias" y otro tipo de vegetación, aunque en menor proporción (olmos, jaras, pinos...).

A ello habría que añadir una "gran cantidad de especies de mariposas" que viven en el entorno, un dato avalado por un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Frente a estos argumentos, desde la concejalía de Urbanismo ya trasladaron a este periódico en julio que el proyecto cuenta con el informe pertinente sobre flora y fauna.